Alejandra Radano: “Necesitamos menos de lo que creemos”

La actriz y cantante Alejandra Radano, referente indiscutido del teatro musical nacional, ha construido a lo largo de décadas una trayectoria singular donde la intensidad interpretativa, la curiosidad artística y el riesgo estético conviven con naturalidad. Dueña de una presencia escénica magnética, la intérprete que actuó en Francia, Italia y España, muchas veces guiada por el destacado director argentino Alfredo Arias, vuelve a ocupar un lugar central en la cartelera porteña con el musical “Company” de Stephen Sondheim. En esta versión, dirigida y protagonizada por Fernando Dente, en el Teatro El Nacional, despliega todo su talento en la piel de la mordaz y seductora Joanne con su característica cabellera roja y energía desbordante. En paralelo, repone en el Centro Cultural Borges el concierto performático “TESTEЯ tu sonido no es una canción”, un recorrido sonoro que va de Lepera a Wos, junto a su colega Carlos Casella, acompañados por el pianista Santiago Martínez.

Ganadora del Premio Konex de Platino y distinguida por Francia como Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, su carrera incluye títulos emblemáticos como “Drácula” de Pepe Cibrián Campoy y Ángel Mahler, “Chicago” y “Cabaret” de la dupla Kander y Ebb, “La ópera de tres centavos” de Bertolt Brecht & Kurt Weill, “Happyland” de Gonzalo Demaría, “Julio César” de Shakespeare y, el año pasado, integró el elenco de la exitosa “La revista del Cervantes”. Cada nuevo proyecto confirma su condición de artista imprescindible de la escena nacional.

En conversación con NOTICIAS se entrega cordialmente al diálogo que no se limita solo a su carrera escénica.

Noticias: Interpretó obras del tándem Kander y Ebb, una ópera de Kurt Weill y Bertolt Brecht, canciones populares de las décadas del 20 y del 30 y ahora a Stephen Sondheim. ¿Qué la atrae de ese linaje de músicos?

Alejandra Radano: Sigo con una línea de compositores que me interesan, y que propusieron cambios radicales. Porque exactamente eso es “Company”. Sondheim tira como una piedra en un lago quieto. Es un musical súper interesante, el primero conceptual sin una trama lineal. Es un tema que en este momento parecería que está demodé: un chico treintañero soltero en una gran ciudad al que sus amigos le reclaman que se case. Para mí, es más profunda la historia, habla del vínculo primordial que uno tiene consigo mismo y con el amor. Es lo primero que se pronuncia en la apertura.

Noticias: En su trabajo musical aparecen una y otra vez los grandes temas de la experiencia humana, muchas veces atravesados por el humor. ¿Son pocos los verdaderamente universales?

Radano: Esos deben ser cinco, con toda la furia, después están las variaciones y de qué manera hacerlo.

Noticias: Está asociada a lo musical, pero en su vida tiene muchos intereses.

Radano: Es que me parece que todo lleva a lo mismo. A veces tenés que alejarte para hablar de algo específico y esa perspectiva da riqueza. Venimos con cartas que nos fueron dadas, que tienen que ver con las personas que nos tocó estar; nuestra familia. En mi entorno había un interés y eso lo heredé. No es ningún mérito.

Noticias: ¿También trabaja con su interior?

Radano: Uno trabaja con el cuerpo, que es el recurso expresivo que elegí y hay que cuidarlo como si tuvieras un violín. Para mí es muy importante. Hago pilates, terapia holística, yoga, medito, y cuido mucho mi alimentación porque la comida te define como ser humano. La edad te hace que empieces a tener más conciencia de que hay que cuidarlo, no necesariamente por lo estético, sino en relación a uno mismo.

Noticias: Usted ha actuado tanto en grandes teatros como en espacios pequeños. ¿Por qué le interesan esos ámbitos más íntimos?

Radano: Hay que hacer la experiencia de actuar en lugares no convencionales. Te diría casi como parte del entrenamiento. Hay momentos en que se necesita la estructura de una gran producción que te contiene a nivel económico y te brinda esa tranquilidad que no encontrás en la autogestión. Ahora estoy en “Company” y tiene el maravilloso sonido de Gastón Briski, y las luces de David Seldes, que son relatos sobre lo que uno hace. Pero mi voz sin nada de eso, no es así, con ese sonido que, de alguna manera, es una opinión de Briski. ¿Qué hago cuando estoy desprovista de la amplificación? Me parece super interesante explorarlo.

Noticias: La vistieron diseñadores tan distintos como Pablo Ramírez y Julio Suárez. ¿Qué lugar ocupa el vestuario en la construcción de un personaje?

Radano: Es un elemento que también ayuda a contar una historia. Nicola Piovani, el compositor italiano con quien hice el musical “Concha Bonita” en Francia e Italia, decía: "me gusta ver a los actores cuando ensayan en ropa negra, y de repente aparece el vestuario y es un desastre” En las obras todo está concentrado en la palabra, en lo que uno hace corporalmente y en la música. Es maravilloso cuando se produce la unión de todos esos aspectos y nada distrae.

Noticias: Quienes vimos a figuras como Milva, Nacha Guevara, Hanna Schygulla o Misia encontramos en usted una continuidad de esa tradición interpretativa. ¿Siente esa herencia?

Radano: Claro. Todas ellas son parte de mi herencia expresiva. Como mi otra familia, digamos. Fueron y son observadas. Cuando cantaba “Cabaret” la primera que estaba en mi espalda era Liza Minnelli. Porque su interpretación está inscrita en las canciones de ese musical, marcó algo que es una especie de lugar vibracional perfecto.

Noticias: En la actualidad, ¿cree que esas figuras han sido reemplazadas?

Radano: Siempre aparecen personas nuevas. Es el flujo de la vida. Alguien dijo, "de todo nos vamos a olvidar". Todo va a ser destruido, como el museo de Río de Janeiro. Por eso se tiene respeto por un pasado relativamente reciente. Está bien que así sea. Me parece que vuelvo a honrarlo, pero también soy consciente del presente. Del duelo hacia todo, porque nosotros estamos duelando este segundo que se fue y también tiene relación a las pérdidas. La muerte es un hábito que nos dijo que las cosas tenían que ser de determinada manera. Hay que empezar a verla como algo más natural en una cultura que hace que sintamos las despedidas definitivas como algo doloroso. La realidad es que la próxima puedo ser yo y no puedo hacer nada más que lo que estoy haciendo.

Noticias: Paso a algo más mundano, ¿le gusta cocinar?

Radano: Me encanta. Me gusta muchísimo, hacer reuniones, agasajar a mis amigos y cocinarles. Me acuerdo que coleccionaba las recetas de Blanca Cotta y después me tocó con Alfredo (Arias) hacer a Doña Petrona. Me gustaría hacer más cursos de cocina y de muchas otras cosas, pero no me alcanza el tiempo.

Noticias: En Instagram suele mostrar un hogar armado con pocas cosas, elegidas con cuidado. ¿Esa búsqueda de lo esencial forma parte de su filosofía personal?

Radano: Mi casa es mi laboratorio, mi templo, donde descanso, medito, leo, creo, y me permito también no hacer nada. Necesitamos menos de lo que creemos que necesitamos. Hay un libro que me encanta, de una editorial que se llama “Barba de abejas”, y es el “Manifiesto” de la serbia Marina Abramović. No estoy para nada de acuerdo con el término que utiliza de “artista”, y lo cambio por un “intérprete”. Dice “un intérprete debe tener más y más de menos y menos”. Para mí los artistas son personas a las que Dios tocó con el dedo meñique y que estaban conectadas como con la fuente de manera directa. Entonces por eso hicieron lo que hicieron. Después todos los demás somos intérpretes. Prefiero definirme como una intérprete porque tiene que ver más con lo artesanal.

Noticias: ¿Está enamorada?

Radano: Estoy bárbara en el sentido que estoy en paz. Tengo mis hermanos, mis amigos. Hace mucho tiempo que no estoy en pareja y estoy muy bien. Siempre le decía a mamá en broma "el reloj biológico se quedó dentro de tu panza". El problema es cuando uno está angustiado, o sufre o pena o no está en paz, básicamente por estar solo. Yo estoy en paz. Capaz que después termino casada adoptando niños y viviendo en un castillo como Joséphine Baker (se ríe).