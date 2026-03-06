Arturo Puig: “El teatro es un refugio y es sanador”

El actor Arturo Puig tiene un hablar pausado, gestos amables y cordiales que no responden al apuro de esta época. Sus bellísimos ojos azules parecen mirar siempre un poco más allá de la escena inmediata. De larga travesía en el teatro, el cine y la televisión argentina, construyó una carrera sin escándalos, apoyada en la constancia, la disciplina y una bonhomía que nunca fue ingenuidad sino elección ética. El fallecimiento de Selva Alemán, compañera de vida, de profesión y de escenarios, durante cinco décadas, añadió a su figura una dimensión de recogimiento que no es repliegue sino profundidad. No hay en él exhibición del duelo, sino una sobriedad que habla de una generación formada en el respeto por el oficio y por la intimidad. Esa pérdida refleja, también, el entramado afectivo que sostuvo durante años una trayectoria compartida, donde amor y trabajo iban de la mano.

Puig entiende el teatro como servicio público y la actuación como responsabilidad cultural. Su recorrido, de la comedia popular a los textos dramáticos, da cuenta de una versatilidad interpretativa que nunca se confundió con oportunismo. En tiempos de exposición permanente y celebridad instantánea, su figura conserva algo que casi se ha perdido: la elegancia y la cortesía, que convierten la entrevista con NOTICIAS en un verdadero espacio de encuentro.

Tras un tiempo de introspección y dudas sobre su regreso a los escenarios, lo hace con “Buenas palabras”, unipersonal ideado e interpretado por él, con dirección de su amiga y colega Rita Terranova. La propuesta combina emoción y humor con un tono sereno que invita a reflexionar sobre la condición humana y reúne textos que marcaron su vida, entre poemas, un monólogo teatral, diferentes fragmentos y cartas de grandes artistas.

Noticias: Volvió al teatro.

Arturo Puig: Había tenido varios llamados, entre ellos, de Guillermo Francella, muy entusiasmado para que me sume al elenco de “Desde el jardín”, los cuales agradezco infinitamente, pero yo quería hacer algo que me permitiera estar más libre, digamos. No quería comprometerme con funciones de miércoles a domingos, y dos los viernes y sábados.

Noticias: ¿Por qué “buenas palabras”?

Puig: Siempre veo las obras de teatro de la plataforma del National Theatre Live de Londres y empecé a notar que muchos grandes actores muy importantes comenzaban a leer diferentes textos, sin decorado, sin nada, sólo con un atril. Me pareció que era una buena idea para hacer y entonces se lo comenté a Rita, a la cual conozco desde chico porque nuestros padres eran amigos, y entonces de a poco empezamos. Hace unos años, con Selva, habíamos hecho un programa de radio, también leyendo, y la que nos daba los textos era Rita, porque tiene mucho conocimiento del tema, mucho material.

Noticias: ¿Cómo eligió los textos?

Puig: Entre los dos fuimos seleccionando. Por ejemplo, hay de Almafuerte; de “Corazón”, de Edmundo de Amicis; de “La vida es sueño”, de Calderón de la Barca. Hay una carta de Richard Burton a Liz Taylor que se la mandó y ella no la leyó hasta después de su muerte; una historia muy fuerte. Una de Beethoven a su amada inmortal, que nunca se la mandó; de Ingrid Bergman a Roberto Rossellini, en la que se ofrece para trabajar bajo sus órdenes mientras confiesa que, en italiano, sólo sabe decir “Ti amo”. Pusimos la letra de un tango, “Gricel”, de José María Contursi; “Reír llorando”, de Juan de Dios Peza, sobre la tristeza del actor David Garrick. El monólogo de James Tyrone, el protagonista de “Largo viaje de un día hacia la noche”, de Eugene O'Neill, que yo había hecho acá hace dos años más o menos. Ese texto es fantástico, el personaje lamenta haberse “arruinado” al abandonar el teatro serio por el comercial, así que lo sumamos.

Noticias: ¿Incluyó recuerdos?

Puig: Sí. Mi primer viaje a Nueva York. Tenía veintitantos y formaba parte del elenco de la telenovela “Nino, las cosas simples de la vida”, de los años setenta que protagonizaba Enzo Viena y donde actuaban María Aurelia Bisutti, Stella Maris Closas, Maurice Jouvet, Gino Renni y María Rosa Gallo, entre otros. Fue un éxito en el mercado latino y se emitió en un canal de Nueva York. Así fue que apareció un productor que nos contrató para viajar. Antes de la partida, algunos actores habíamos preparado una comedia de autor francés para presentar en Broadway. Pero nunca la hicimos. Nos pidieron que anduviéramos por diferentes teatros barriales solo contando algo de la tira (risas).

Noticias: Impacta el monólogo final.

Puig: Es un fragmento de la película “El gran dictador”, de Charles Chaplin, un alegato contra todo tipo de autoritarismo. “Más que máquinas, necesitamos humanidad”, dice en un momento. Es de 1940, pero parece escrito para hoy.

Noticias: ¿Cómo consiguió los derechos?

Puig: Había filmado con Geraldine Chaplin, su hija, “Camino sinuoso”, dirigida por Juan Pablo Kolodziej. No tenía escenas con ella, pero coincidimos en los descansos. Un ser divino. Resulta que el productor argentino Dany Mañas está en contacto, entonces la llamó, le habló y nos dio la dirección de un lugar en París que se ocupa de todo lo audiovisual de Chaplin, así que inmediatamente mandamos un mail escrito, y enseguida contestaron que no había ningún problema, que lo podía decir tranquilamente. Es un monólogo impresionante, tiene una enorme y lamentable vigencia.

Noticias: Aquí, en este teatro, usted hizo “Panorama desde el puente” de Arthur Miller, y la obra de O'Neill que mencionó antes, pero en otros escenarios también “La vuelta al hogar” de Harold Pinter, “¿Quién teme a Virginia Woolf?” de Edward Albee, “El vestidor" de Ronald Harwood, y muchos grandes textos más. ¿No le tienta un clásico en el circuito oficial?

Puig: ¡Me encantaría! Creo que, por edad, tendría que hacer “Rey Lear” o Shylock de “El mercader de Venecia”. Un Shakespeare. No tuve la oportunidad de interpretar esos personajes. En un momento tuve muchas ganas de hacer “Moby-Dick”, la novela de Herman Melville, en la versión de Orson Welles. A mí me gusta hacer ese tipo de texto.

Noticias: ¿Qué significa el teatro para usted?

Puig: En estos momentos, es un refugio, es sanador. Estar en contacto con la gente, como lo sigue siendo la literatura. Desde chico fui un gran lector.

Noticias: ¿Cómo ve el panorama actual para los actores argentinos?

Puig: Es difícil para todo el mundo, tremendamente difícil. Primero, este gobierno no apoya la cultura. Me parece horrible, pésimo, porque yo creo que la cultura puede redituar económicamente. Hay problemas en el INCAA, no lo financian y entonces el cine es muy difícil de hacer con una producción privada, necesita del apoyo del Estado para poder filmar. Y después el otro problema, muy grave, es que se terminó la televisión tradicional con los teleteatros y los unitarios y todo eso que daba trabajo a muchísimos actores. Leí que los mayores de 50 y pico, los de sesenta y tanto, son los únicos que ven televisión en un televisor. Todos los demás, especialmente los jóvenes, lo ven en la computadora o en los celulares, ya sea una película o una serie. Además, hacen su propia programación, lo ven a cualquier hora. Ven una parte, después ven otra. Dicen que la ficción salía muy cara. Pero la verdad, un programa, por ejemplo, como “Atreverse”, se hacía en un día de grabación con cuatro decorados. Yo estaba en el elenco fijo. También “Situación límite”, que era un formato como el de un ring con dos, tres o cuatro actores. Esos programas se podrían hacer, pero bueno, es evidente que no hay interés.

Noticias: Carlos Rottemberg señaló públicamente que intenta hacer algo al respecto.

Puig: Él tiene una teoría, que la televisión daba figuras, o sea, un teleteatro, o un programa unitario con éxito, permitía montar obras con esas figuras que tuvieran atracción en el público. En cambio, ahora no. Va a haber un momento en que solo estarán los influencers, pero no se los conoce bien. Entonces estaba un poco en eso tratando de volver a hacer la televisión tradicional, lo cual me parece extraordinario.

Noticias: ¿Cree que hay voluntad del medio, de sus colegas, por intentar hacer nuevamente algo así?

Puig: Sí. Hablé con compañeros que quieren volver a hacer ese tipo de televisión porque era fantástico. Era muy bueno y servía después para el teatro. En muchos países todavía se siguen haciendo los famosos teleteatros.

Noticias: La televisión pública podría ocupar ese rol

Puig: La verdad que sí. “Situación límite” se hacía ahí cuando se llamaba ATC. Se ensayaba dos, tres días y después se grababa. Escribía una gran autora como Nelly Fernández Tiscornia.

Noticias: ¿Sigue viviendo en la casa familiar?

Puig: No, me mudé a un departamento. Era una casa enorme con escaleras donde vivimos con Selva durante 50 años. Lo hice, un poco instigado por mi hija, que me decía: “Te podés caer”. No sé por qué uno guarda cosas que después yo pensaba: "Pero esto, ¿por qué?"

Noticias: ¿Cómo sobrelleva la pérdida?

Puig: Su partida aún es algo inenarrable para mí, todavía no me puedo convencer de que no la voy a ver más.

Noticias: ¿Qué lo impulsa a continuar?

Puig: El trabajo este me ha ayudado mucho. La comunicación con la gente. Salgo por ahí a pasear al perro y en cinco cuadras hay dos personas que vienen y me dicen: "Fuerza, Arturo, vamos”, todo el tiempo.