Nicolás Varrone: “Como piloto, sabés que el peligro está”

Hijo de un matrimonio súper “fierrero” que se conoció y enamoró corriendo en el sport prototipo, Nicolás Varrone se crió en un taller mecánico, supo lucirse en el karting con los limitados recursos económicos que pudieron brindarle sus padres y en 2018 —su año debut en el automovilismo europeo— fue campeón de la Fórmula Renault francesa. En 2019 pegó el salto a la Fórmula 3 británica, donde ganó una carrera en el mítico circuito de Spa-Francorchamps, pero después, entre la falta de presupuesto para seguir escalando en el mundo de los monoplazas y el parate de la pandemia, estuvo a punto de tirar la toalla.

Hasta que una oportunidad en una categoría de coches con techo le posibilitó seguir en el deporte motor y volver a demostrar sus dotes conductivas. Al volante de sport prototipos y autos de gran turismo, “Nico” peleó hasta la última fecha el título 2021 de la clase LMP3 de la Le Mans Cup y en 2023 fue campeón del Mundial FIA de Resistencia en la divisional LMGTE Am, con un Corvette victorioso en Sebring, Portimao y las legendarias 24 Horas de Le Mans.

Ese mismo año, en la IMSA estadounidense, también ganó las 24 Horas de Daytona (clase LMP3 Am): en 2024 volvió a ganar las 24 Horas de Le Mans, pero en la divisional LMP2 Pro Am; y el año pasado ascendió a la divisional mayor del Endurance, la Hypercar, con un Porsche de un equipo particular que a veces logró darle lucha a las formaciones oficiales.

Aunque ligado hace varios años a General Motors (GM) como piloto oficial Corvette, en 2026 Varrone regresará a los monopostos en la Fórmula 2, la antesala de la Fórmula 1. Su vuelta a los monoplazas coincide con el debut de Cadillac, otra marca de GM, en la F1, con el anhelo de que el poderoso fabricante yanqui lo tenga en cuenta para sus planes en la “Máxima”. Sueño que comenzará del 6 al 8 de marzo próximo en Australia, donde ambas categorías empezarán sus campeonatos 2026.

Poco antes de viajar a Europa para participar de los test de pretemporada de la Fórmula 2 en Barcelona —donde a lo largo de tres días fue 2º, 5º y 11º—, el piloto de Ingeniero Maschwitz conversó con NOTICIAS sobre su pasión por los “fierros”, su trayectoria en el motorsport y su futuro. La cita fue en la sede central del ACA, donde “Nico” incluso posó junto al Brabham de F2 con el que Carlos Reutemann inició su campaña internacional.

Noticias: Asentado ya en las carreras de Resistencia, ¿cómo decidió dejar su zona de confort para retornar a los autos de fórmula?

Nicolás Varrone: Yo podría haber seguido en el Endurance con un muy buen contrato y ganando buen dinero. Pero elegí la F2, donde no ganás plata y además tenés que conseguir sponsors, porque si no me hubiese quedado pensando “qué hubiera pasado si…” Varios pilotos del Endurance me dijeron que estoy loco, que ellos no lo hubiesen hecho, pero que tengo todo su respeto porque saben que es un cambio muy grande. Para mí, el automovilismo es una aventura; y si la vida me puso en esta situación de elegir, por algo será. Igual, como piloto oficial Corvette, voy a hacer algunas carreras en Estados Unidos.

Noticias: Pero que GM tenga ahora un equipo en F1 seguramente influyó en su decisión...

Varrone: Sin duda. Yo ya casi me había olvidado de los monoplazas, pero la F2 es algo que le gusta a cualquier piloto y una oportunidad así no se da todos los días.

Noticias: Cuando se supo que iba a correr en F2, dijo que esta es su “última bala para llegar a la F1”. ¿Por qué?

Varrone: Por el presupuesto que implica correr en F2 y también por el tema de la edad, que empieza a jugar un papel importante.

Noticias: ¿Por qué eligió al Van Amersfoort Racing (VAR), un equipo donde corrieron pilotos como Max Verstappen y Charles Leclerc, pero que en 2025 terminó décimo entre once escuderías?

Varrone: Porque en un test que hice con ellos el año pasado me parecieron muy profesionales. Con el ingeniero de pista me llevé muy bien y creo que en algún momento de la temporada podemos llegar a sorprender. También probé con otros dos equipos, pero todo cerró cuando VAR nos avisó que me quería tener, pese a que no contábamos con el dinero que tenían otros chicos.

Noticias: Este año también va a debutar en F2 Colton Herta, un piloto de la IndyCar que ya fue fichado por Cadillac F1 como tester. ¿Habrá una rivalidad particular entre ustedes dos?

Varrone: No. Entiendo que desde afuera lo vean así, pero yo quiero ganarles a todos y supongo que él también.

Noticias: ¿Cuáles son sus expectativas para este año?

Varrone: Es difícil decirlo. Yo no me subo al auto desde diciembre, en los test de postemporada en Abu Dhabi; y además, recién me pongo expectativas cuando ya tengo una referencia de un primer día en pista.

Noticias: ¿Pero qué lo dejaría satisfecho?

Varrone: Mi objetivo es hacer las cosas lo mejor posible, estar siempre atento y aprovechar todas las oportunidades que se me presenten para llamar la atención. Son cosas que suceden o no, uno no puede forzarlas. Si hago las cosas bien, eso en algún momento se va a dar.

Noticias: ¿Cuál es el principal desafío para un debutante en F2?

Varrone: Entender bien el neumático blando para meter una vuelta perfecta en clasificación; cómo calentarlo en los giros previos para dejarlo con la temperatura justa para cuando abrís la vuelta lanzada, porque en F2 no tenemos calentadores. Además, en F2 el formato del fin de semana es muy compacto: hay sólo un ensayo de 40 minutos, donde como mucho podés hacer siete u ocho giros lanzados con gomas medias o duras según el circuito; y de ahí vas directo a la media hora de qualy, donde sólo tenés cuatro vueltas lanzadas de máximo. Y aparte, entre una cosa y otra, practica la F1, lo que cambia el grip de la pista.

Noticias: ¿Cómo están sus padres con todo esto?

Varrone: Al principio, mamá no paraba de llorar de emoción. Ahora supongo que están algo nerviosos, pero también felices de ver hasta dónde llegamos. Yo me lo tomo más tranquilo, como una aventura más.

Noticias: ¿Cuánto pudieron acompañarlo ellos en el exterior?

Varrone: Papá, varias veces; mamá menos, porque mi hermana estaba estudiando acá.

Noticias: Viviendo afuera, ¿con quién está?

Varrone: Solo. Aunque inicialmente viví con José Balbiani, mi manager, y su familia, que ahora son como parte de mi familia. Con el tiempo te vas acostumbrando a la soledad; y a veces prefiero eso a andar corriendo de un lugar a otro por diferentes compromisos, como en este viaje a Buenos Aires.

Noticias: En Spa-Francorchamps tuvo una gran victoria en F3, pero también un gran accidente por una falla mecánica. ¿Es creyente?

Varrone: Sí, muy.

Noticias: Se lo preguntaba porque Ayrton Senna, su ídolo, solía decir que se encomendaba a Dios.

Varrone: Siendo piloto, sabés que el peligro está. Pero la pasión es tan grande, que casi no pensás en eso. El automovilismo me apasiona tanto que nunca tuve un plan B. Ni siquiera cuando me quedé sin plata para seguir en F3 y no se me daba nada. Ahí, en un momento llegué a preguntarme si esto era para mí, pero ni siquiera así me permití pensar en otra cosa.

Noticias: Otro accidente suyo fue con Verstappen, pero corriendo en el simulador.

Varrone: (risas) Sí, estábamos luchando por la punta y nos rozamos. Fue un toque de carrera, nada intencional, pero haber chocado con Max fue espectacular. Una muy linda anécdota.

Noticias: Este año, Argentina tendrá a Franco Colapinto en F1, a usted en F2 y a Mattia Colnaghi en F3. Cuando se supo lo de Colnaghi, Colapinto lo felicitó vía redes sociales, pero con usted no hizo lo mismo. ¿Sabe por qué?

Varrone: Realmente no lo sé, habría que preguntarle a él, porque entre nosotros no pasó nada que nos distanciara.

Noticias: Se lo pregunté justamente porque de chicos fueron muy cercanos.

Varrone: Sí, corrimos en el mismo equipo de karting, él se ha quedado a dormir en casa y yo en la de él, y jugamos mucho en el simulador. Incluso nos fuimos juntos de vacaciones. Ahora hace tiempo que no hablamos. La última vez fue cuando le mandé un mensaje por su entrada a Alpine, y de mi parte sigue habiendo la mejor onda. Igual, aunque estemos en 2026, cada vez le doy menos importancia a las redes, que pueden ayudar mucho, pero también dañar, porque hay gente muy tóxica.

Sergio Núñez

@sergei_nunez / @F1SergioNez

por Sergio Núñez