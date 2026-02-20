El Indio Solari desmintió a Ángel De Brito, que habló de un supuesto ACV

En las últimas horas, una versión sobre un supuesto accidente cerebrovascular (ACV) de Indio Solari circuló con fuerza en redes sociales y medios de espectáculo, generando preocupación entre miles de seguidores del histórico ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La información inicial fue difundida por Ángel De Brito a través de su cuenta en X, donde afirmó que el músico había sido internado en un sanatorio porteño tras sufrir un ACV, acompañado por su entorno cercano.

Sin embargo, esa versión fue rápidamente desmentida por la familia y por el entorno del artista. Desde su cuenta oficial se difundió un comunicado en el que se aclaró que no hubo ningún accidente cerebrovascular y que la internación respondió únicamente a controles médicos de rutina, vinculados al tratamiento que Solari lleva desde hace años.

La esposa del músico, Virginia Mones Ruiz, también salió a desmentir la información y fue tajante al calificarla como falsa. Aseguró que el cantante se encontraba estable y que no había atravesado ningún episodio de gravedad.

La difusión del rumor generó una fuerte reacción entre los seguidores del Indio, que expresaron su indignación en redes sociales y cuestionaron la difusión de datos sin confirmación sobre la salud del artista.

Tras la polémica, De Brito eliminó el mensaje original y ofreció disculpas públicas. Reconoció que la información le había llegado a través de supuestas fuentes médicas, pero admitió que no estaba debidamente corroborada antes de ser publicada.

Desde el entorno de Solari agradecieron las muestras de afecto recibidas, lamentaron el susto generado por la versión errónea y pidieron mayor responsabilidad a la hora de informar sobre cuestiones sensibles.