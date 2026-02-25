La viuda de Lanata habló sobre los rumores de romance con Francella

En los últimos días, un comentario informal en una reunión social terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en los medios de espectáculos: Elba Marcovecchio, abogada y viuda del periodista Jorge Lanata, puso fin a las versiones que la vinculaban sentimentalmente con el actor Guillermo Francella tras ser vistos conversando durante un cumpleaños.

Todo comenzó en el festejo de Baby Etchecopar, donde varios invitados notaron a Marcovecchio y Francella charlando a corta distancia durante varios minutos. Según relatos de testigos y comentarios en programas como LAM, la proximidad de ambos despertó especulaciones y rápidamente se instalaron rumores de un posible vínculo más allá de lo amistoso.

Sin embargo, Marcovecchio decidió dar su versión y desmintió de manera tajante cualquier relación romántica. Consultada por el programa Teleshow y luego en una entrevista radial, la abogada negó que hubiera habido algo más que una charla entre compañeros de fiesta: “¡Cero! Ninguna relación” fue su respuesta corta y firme al ser consultada sobre el supuesto romance.

Más allá de las versiones que circularon, Marcovecchio explicó que lo único que compartió con Francella fue una conversación amena, principalmente sobre fútbol, aprovechando que eran varios hinchas presentes y que la charla se dio en medio de un contexto social y festivo. “Hablamos solamente de fútbol. Era una fiesta muy importante y no se podía hablar de muchas cosas”, señaló, dejando en claro que no hubo coqueteo ni intención sentimental detrás de la escena.

El episodio pone el foco en cómo una breve interacción puede convertirse en foco de chimentos cuando se trata de figuras públicas. Marcovecchio, que aún transita su vida personal tras la muerte de Lanata en 2024, mantiene un perfil activo en lo profesional y cercano a su entorno familiar, sin confirmaciones de nuevas relaciones sentimentales hasta el momento.

En paralelo, Francella viene de una etapa de reacomodamiento personal tras su separación en 2025, luego de más de tres décadas de matrimonio con Marynés Breña —una ruptura que, según trascendidos, fue producto de un desgaste de la relación, aunque ambos mantienen buena relación actual. Con la aclaración de Marcovecchio, el rumor parece haber perdido fuerza, aunque seguirá dando que hablar en los pasillos mediáticos durante los próximos días.

por R.N.