Florencia Torrente: “No hay tantas posibilidades para los actores”

Actriz, empresaria y modelo, Flor Torrente deslumbra en el teatro con “Mi amiga y yo”, una obra que le permite actuar, bailar, cantar y tocar la guitarra. Una propuesta en la que exhibe su versatilidad, una constante en su vida.

Desarrolla la faceta empresarial desde hace más de una década con su socia Agus Bruzón en Helicia, una marca de ropa, carteras y accesorios atemporales. En Instagram, Flor se presenta como amante de la naturaleza, sus intereses también se expanden hacia la fotografía, la escritura, el dibujo y la pintura. En un rato libre, recibe a NOTICIAS para conversar sobre diversas vicisitudes de este último año y el gran momento profesional y artístico que vive en la actualidad.

Noticias: “Mi amiga y yo” habla de la amistad entre el hombre y la mujer y en alguna medida abona la teoría de que es casi imposible que eso ocurra. ¿Cómo ha sido tu experiencia?

Torrente: Yo no creo para nada eso de que siempre se te acerquen con otras intenciones. Me parece que la obra se cuenta desde una perspectiva en particular, desde la visión de Santiago, el personaje de Sebastián Presta, pero no todas las historias son así. Yo tengo muchos amigos, algunos son como hermanos, hemos compartido un montón de cosas y son amigos de toda la vida, creo absolutamente en la amistad entre el hombre y la mujer. Hay casos en los que no se da porque alguien se enamora del otro, como en esta historia hermosa que cuenta la obra, pero eso no invalida que también sea posible tener una amistad sincera con un varón.

Noticias: La obra ya tuvo una temporada muy exitosa el año pasado con Josefina Scaglione haciendo tu personaje. ¿Te costó subirte al barco en movimiento?

Torrente: Para nada, porque no es la primera vez que lo hago y para mí también fue una forma diferente de empezar el año. El año pasado fue muy difícil a nivel personal, solamente hice una obra de teatro y luego del fallecimiento de mi papá preferí sentarme a trabajar en mi empresa, Helicia, y focalizarme ahí. No podía salir a exponerme, necesitaba cuidarme y reconstruirme, la muerte de un padre es algo que es muy difícil de entender. Cuando surgió este proyecto a fin de año me pareció que era el momento, tenía ganas de subirme al escenario , conjugaba un montón de cosas que me gusta hacer, como bailar, cantar, actuar. Pero sobre todo conectaba con la música, porque ese personaje escribe canciones que nunca saca y lo sentí como una forma de cocrear algo mío también. Tengo un montón de canciones escritas, grabadas y guardadas en discos externos que quizás dentro de poco saque a la luz. Está bueno poder empezar el año trabajando y haciendo algo que a uno le gusta con un equipazo como el que tenemos, con Sebas Presta y dirigidos por Diego Reinhold.

Noticias: ¿La actuación en este momento es tu vocación, tu pasión, un oficio o una forma de ganarte la vida?

Torrente: Es todo eso junto. Actuar es mi trabajo desde que tengo 21 años, es mi vocación, mi forma de expresarme, ocupa un lugar muy importante en mi vida… Lo que pasa es que ahora no hay tantas posibilidades. Si bien se está empezando a abrir y comienzan a aparecer productos como las series verticales y otro tipo de contenidos, el trabajo de los actores está reducido a obras de teatro o a plataformas, pero tampoco hay tantos proyectos. Al no existir otros espacios donde haya series y novelas o algún canal de aire que apueste a la ficción, trabajar está difícil. Igual yo pongo mi energía para generar proyectos propios porque en la vida hay que hacer lo que te de felicidad.

Noticias: Hablaste de tu papá, dentro de poquito ya se cumple un año de su partida, ¿cómo lo estás llevando?

Torrente: Qué sé yo, como puedo, viendo cómo me pega cada día. Es difícil de analizar porque es algo muy emocional y algunas veces estoy bien, otras estoy mal. La muerte de un ser querido es algo que te acompaña todos los días de tu vida.

Noticias: Hace poco Fabián Mazzei contaba que cuando formó pareja con tu mamá, vos al poco tiempo te fuiste a vivir sola y no convivieron tanto como con tu hermano Toto. ¿Cómo es tu vínculo con él?

Torrente: ¡Tenemos un gran vínculo! Fabián es una persona muy importante en la vida de todos nosotros, de mi familia, lo quiero muchísimo.

Noticias: Habitualmente se habla mucho de tu hermano Toto Kirzner, pero vos tenés otro hermanito de 11 años que es hijo de tu papá, Vicente. ¿Cómo es la relación entre ustedes teniendo en cuenta que hay bastante diferencia de edad?

Torrente: Es hermoso y es un vínculo que construimos desde que Vicente estaba en la panza. Cuando él nació, yo vivía en el mismo complejo que mi papá, así que siempre estuvimos muy cerca, con una relación súper presente y así seguimos. Creo que cuando uno tiene hermanos chiquititos, la responsabilidad de construir el vínculo está en el adulto. Así que estoy trabajando arduamente en eso porque lo amo y me encanta compartir con él.

Noticias: A Toto le va muy bien en Olga, pero se ha comido varios sopapos mediáticos por situaciones que se dan en el streaming. ¿Te pone mal cuando lo atacan tanto?

Torrente: No sé si me pone mal, lo que no me gusta es el extremismo, el ensañamiento. Me parece que todo se lleva a una escala muy grande, con cosas que podrían pasar totalmente desapercibidas. Pero bueno, al ser Toto, no se mide con la misma vara, capaz si otra persona hace lo mismo no pasa eso. Pero entiendo que son las leyes del juego. Nosotros nacimos en este medio y sabemos que es inevitable que ocurran esas cosas.

Noticias: Hace treinta años vi a tu mamá, Araceli González, en teatro con Rodolfo Bebán en “Y las sirenas cantarán”, aclaro que yo era muy chico (risas) y la semana pasada te vi a vos sobre un escenario. ¿Te gustan esas coincidencias donde, más allá del camino personal de cada una, seguís los pasos de tu mamá?

Torrente: Creo que es lógico que sigamos los pasos de nuestros padres porque es lo que nos inculcaron, lo que compartimos. De hecho, a esa obra de teatro que vos decís, yo la acompañaba casi todos los días porque me encantaba. Después de ser tan chiquitita y tener la posibilidad de estar viendo y transitando cosas que tienen que ver con el arte, poder palparlo y vivirlo de esa manera, siento que es inevitable conectar con eso. Es hermoso compartir el recorrido. ¿Cuántas historias hay de hijos que son abogados o médicos igual que sus padres? Uno puede dedicarse a otra cosa, obviamente, pero hay experiencias que te revelan lo que querés para tu vida.

Noticias: ¿Cómo te la arreglás para combinar tu propia empresa, Helicia, con la actuación, la música y tus otras actividades?

Torrente: Helicia es parte de mi vida, parece increíble, pero ya tiene 13 años. Son muchos y más en un país como este tan ecléctico y movido, nos aplaudo a mi socia y a mí por haberlo logrado (se ríe). Todo es parte de mí, la música, el arte, diseñar, la empresa, expresarme y la actuación, siento que se conjugan entre sí. ¡He estudiado tantas cosas! ¿Sabés cuándo entendí todo? Cuando vi el famoso discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, él decía que la vida es conectar puntos y si no fuera por todas las cosas distintas que hizo, jamás hubiera llegado a fundar Apple. Siento absolutamente que la vida es eso, lo lindo es poder aprender muchas cosas y que todas convivan de una hermosa manera.

Noticias: El año pasado tu mamá dio algunas entrevistas y a todos los que la conocemos desde “La banda del Golden Rocket” nos conmovió verla llorar en la mesa de Mirtha Legrand. ¿Vos cómo viviste todo eso?

Torrente: Vi a una mujer siendo ella misma en un espacio donde a veces ser genuino es muy criticado. Porque mi mamá es como la ves, sin ningún tipo de ocultamiento, y la celebro por eso, ella es así. Me preguntaste si me molestaba cuando critican a mi hermano: sí, porque siento que, lamentablemente, el hecho de ser uno mismo a veces molesta. Entonces pasan estas cosas. Mi mamá es una persona que sale a la calle y la saludan hasta las plantas. Llevó adelante toda su vida, su carrera y su familia con un trabajo y un amor impresionantes. Si ella no hizo notas durante mucho tiempo, fue porque no lo sintió, prefirió focalizarse en su empresa y en lo que quería construir. No quiere decir que no la llamen o que no quieran verla. El público la ama. Mi mamá dice: "Ah” y se mueve el mundo. Es algo que pasó toda la vida. No me lo contaron; yo lo vi. Entonces, es lógico que si va a un programa, empiecen a hablar y a especular sobre los motivos de su reacción simplemente porque vende. Mi mamá lloró porque es un ser humano, se expresó. ¿Y sabés qué? Me parece perfecto porque es verdadero.