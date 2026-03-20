Como fan libertario, vocero presidencial y ahora desde la jefatura de Gabinete, Manuel Adorni construyó un relato que proponía una era de transparencia en la gestión pública y nuevos políticos con manos limpias. Pero el viaje a Nueva York con su esposa en el avión presidencial abrió una caja de Pandora que no deja de eyectar información sobre su vida pública contraria a esa prédica. La tapa de NOTICIAS de esta semana se titula El salto new rich de los Adorni y anticipa una investigación en la que te contamos cómo cambió el status económico del ex panelista desde que llegó al poder. Propiedades, mudanza, viajes en primera, vuelos privados y gastos que no se condicen con sus ingresos. Además de los negocios que vinculan a su esposa con figuras del gobierno, en franco conflicto de intereses. ¿Fin?

Además en esta edición recordamos los 50 años del último golpe militar, con las investigaciones más recientes sobre aquel tiempo oscuro y las secuelas de la represión; y también un ensayo sobre los vínculos finalmente sincerados entre la Iglesia y la dictadura.

Y en sintonía con tendencias de época, el éxito de los recitales con hologramas, como lo prueba la gira de Soda Stereo que sumará de esa forma a Gustavo Ceratti al show.

Y lo último en wellness que combina tecnología y viejos rituales.