Patricia Bullrich, la negociadora de la casta

A fuerza de presencia mediática, y hasta con la difusión de un video en el que avanza triunfal por los pasillos del Senado al ritmo de Madonna con su tema “Vogue”, Patricia Bullrich se muestra como la heroína oficial. La que ordena, enfoca, promete mano dura y logra hilvanar los cabos sueltos con aliados y no tanto para destrabar la gestión. “La negociadora de la casta” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana en la que analizamos el tiempo récord en que la senadora acaparó el rol que cumplía Guillermo Francos y se convirtió en una pieza clave del Gobierno. Clave y temible, porque su popularidad podría pronto convertirse en un instrumento con el que presione para conseguir sus próximos objetivos políticos. Te contamos sobre la tensa calma que atraviesa en este momento su relación con Karina Milei, los cruces con Santiago Caputo y el odio del PRO.

También en la tapa de esta semana un hecho insólito: el Banco Central cambió de destino: de promesa de ser demolido a remodelación. Después de mucho prometer su extinción, Milei invierte en restaurar su fachada.

Y además en la tapa turismo runner, el circuito de maratones. Y el manual de reglas y buen comportamiento de las parejas abiertas.