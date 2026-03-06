Medio Oriente en llamas: lo que nadie te cuenta de la guerra

La sorpresiva guerra en Medio Oriente mantiene en vilo al mundo y deja abiertos muchos interrogantes. Lo que nadie cuenta de la guerra es el título de NOTICIAS de esta semana. Una edición en la que el analista de temas internacionales Claudio Fantini desgrana el conflicto y revela lo que la vorágine de imágenes y datos en tiempo real se pasan por alto. La estrategia de Irán, las hipótesis sobre la sujeción de Donald Trump al líder israelí, y los riesgos de la progresión de un conflicto bélico que pone en juego el uso de armas nucleares.

También en la portada de esta semana, el duelo secreto de Milei. La muerte de uno de los clones de Conan, afectó al Presidente que considera como hijos a los perros con los que convive en Olivos y que, según la investigación del periodista de NOTICIAS Juan Luis González, ocupan un rol fundamental para él, como canalizadores de información proveniente de Dios.