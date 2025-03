Lucio Boschi: “En el norte siento cierto alivio”

Lucio Boschi es un reconocido fotógrafo argentino. Un hombre observador, tranquilo y viajero, que se emociona con la crudeza y la belleza cuando se manifiestan juntas.

De muy joven empezó a viajar y a fotografiar, primero la Argentina y después el mundo. Su avidez lo llevó a lugares remotos como Alaska, Mongolia o Nepal. “Mi primer impulso fue ser viajero y la fotografía me pareció un lenguaje acertado para comunicar y compartir lo que veo y siento viajando. Cuando tenía 17, 18 años me di cuenta de que quería viajar y al primer lugar que quería venir era al norte argentino. Tenía ese sueño”, cuenta desde su casa en Huichaira, Jujuy.

Noticias: ¿Por qué el Norte?

Lucio Boschi: Sentía que acá se conjugaba la belleza y la crudeza, y es así. Me vine en mi camioneta y con el correr de los días tuve una sensación muy calma, de bienestar, de sentirme bienvenido. Sentía y siento cierto alivio. Es un lugar donde encajo.

Noticias: Un lugar de tranquilidad

Boschi: Sí, pero también tiene cierto salvajismo, la naturaleza se manifiesta de una manera contundente, es seco, estás a casi tres mil metros de altura. Pero a mí me hace sentir muy bien.

En 1998 comenzó a vivir en una comunidad de pueblos originarios de los Andes, en Jujuy. Con el tiempo construyó su casa en Huichaira y en 2012 abrió el Museo en los Cerros en el mismo lugar.

Es autor de ocho libros y sus trabajos forman parte de: The Anthropology Research Department of UCLA; The Massachusetts Institute of Technology; Universitá di Roma; Naciones Unidas; Smithsonian Institute; Museo Arqueológico de Tilcara y The Andean Research Institute, entre otros espacios.

Trabajó junto a la OIT para crear el primer banco de imagen sobre el trabajo infantil en Argentina. Expuso sus fotos en el Malba y en Aperture Foundation en New York, entre otros lugares.

Noticias: ¿Cómo fue su viaje Argentina-Alaska ida y vuelta en camioneta?

Boschi: Fue en 1988, un viaje lindísimo, con amigos. Ahí me di cuenta de que quería ser viajero. Con el tiempo volví a vivir varios meses en Whitehorse, un pueblo en el Yukón que me había gustado mucho, y me anoté en el consejo de indígenas para ser pasante. Los indígenas de allí son esquimales, viven en poblaciones de campers, casas rodantes y de casas que les hizo el gobierno, y tuve estadías con ellos como parte del aprendizaje.

Noticias: También estuvo en Siberia, Mongolia y Bután y vivió con tribus nómades

Boschi: Sí, estuve un tiempo con unas familias que vivían en carpas en Mongolia. Después seguí a China e hice varios viajes a India y a Nepal. También dos viajes a Bután, donde estuve y caminé con las tribus nómades que viven en el norte. Una experiencia lindísima. Después siguieron otros viajes, como el centro de África.

Noticias: ¿Ya trabajaba como fotógrafo?

Boschi: Trataba de vender fotos que sacaba en estos lugares extremos y lo lograba muy de a poco. En el ’95 hice la muestra “Gente de los Andes y gente de los Himalayas”, en el Centro Cultural Recoleta. A partir de entonces sentí que quería comprometerme más con la fotografía y, a la vez, empezar a fotografiar en blanco y negro. Fue cuando empecé a venir a vivir al norte.

Noticias: ¿Por qué eligió Jujuy?

Boschi: Por más que viajaba por el mundo, siempre volvía a Argentina y siempre venía al norte. Y siempre confirmaba que era el lugar donde quería estar. Es algo sentido.

Noticias: ¿Cómo es la vida en Huichaira?

Boschi: A partir más o menos de donde empieza la Quebrada de Humahuaca es la única zona de Argentina donde las poblaciones andinas indígenas son mayoría. Y eso hace que la parte cultural tenga un cruce de vectores interesantes. Está la cultura que traemos nosotros y también los bailes folclóricos, los instrumentos musicales, las maneras de tejer, los tejidos, el barro, las celebraciones, los rituales. Cosas interesantísimas que siempre me llamaron mucho la atención y con las que quería convivir. Por eso elegí este lugar. En el ’97, ’98 empecé a tener la determinación de venir a vivir acá para estar cerca de un tema fotográfico que me interesa: las comunidades andinas, su vida cotidiana, sus celebraciones. Con el correr del tiempo encontré este lugar que me gustó mucho y se llama Huichaira. Logré que me vendieran un pedazo de tierra y de a poco fui haciendo una casa y después el Museo en los Cerros.

Noticias: ¿Por qué un museo?

Boschi: Siempre me gustaron los museos y, por otro lado, a mí me habían invitado a mostrar mis trabajos en muchos museos de acá y de afuera. En un momento me pareció interesante la idea de hacer un museo acá para la comunidad.

Noticias: ¿Qué objetivo tiene?

Boschi: Lo empecé a planear en 2010 y abrió en 2012. La idea inicial fue hacer un espacio de referencia para los chicos de la comunidad, la gente que vive cerca, la gente que está interesada en el arte acá. Hicimos un museo muy respetuoso del lugar, muy orgánico con esta zona, con una colección permanente de fotografía argentina y con muestras temporarias. También hay un poco de video y de películas y una biblioteca abierta a la que viene mucha gente. Con el correr de los años fue llegando gente de distintos lugares del mundo, viene gente de la comunidad, alumnos, escuelas. Se hacen talleres, cursos, concursos, se mezclan un montón de mundos de una manera muy creativa y virtuosa. Es un lugar inspirador. La entrada es abierta y gratuita, con un bono contribución optativo.

Noticias: ¿Cómo son sus diarios de viajes y sus mapas?

Boschi: Además de mi trabajo en el museo y mi trabajo como fotógrafo, llevo unos diarios de viajes en el que se mezclan anotaciones, cosas que voy juntando por el camino. En algún momento los mostré y gustaron muchísimo y de a poco empecé a trabajar comercialmente con los diarios también. Después están los mapas que tienen el mismo lenguaje de los diarios y tienen fotos, planchas de contactos, cosas escritas, dibujos, y también los vendo. Hago pequeños viajes con mi camioneta para concentrarme en los mapas, sacar fotos, escribir. Son momentos en los que logro cierto silencio, cierta intimidad, contacto con lo que quiero en mi trabajo personal.

Noticias: ¿Cómo es su familia y cómo lo acompaña en esta vida cuasi nómade?

Boschi: Estoy casado con Sofía (Pescarmona), que es mendocina, y tenemos dos hijos, Basilio (18) y Sabina (16). Ellos viven en Mendoza y yo paso buena parte del tiempo allá y vengo a Jujuy siempre. A veces, estamos todos juntos en uno u otro lugar, a veces vengo con Sofía a Jujuy y también estoy mucho solo. Tenemos un formato de familia muy viajera también, nos ha pasado de hacer años sabáticos viajando y hacer home school con los chicos.

Noticias: ¿Qué aprendió con tantos viajes?

Boschi: Que no hace falta viajar para aprender de la vida. Aprendí que en casi todos los lugares pasan las mismas cosas y que todos somos bastantes parecidos de alguna manera. Todos buscamos, crecemos, compartimos y todos queremos hacer nidos, meterle para adelante, cuidarnos. Después, en una segunda instancia, aprendí que hay distintas formas de interpretar la comunicación y la unión con la existencia, distintas religiones, creencias, culturas que me resultan muy interesantes. La diversidad en todos los órdenes me parece muy valiosa y enriquecedora para la salud del mundo.