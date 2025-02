Pamela David: “Nuestro trabajo es incomodar”

Pamela David, como una crisálida que se transformó en bella mariposa, ha demostrado tener muchas facetas. Es la niña que nació en Córdoba y se trasladó a Santiago del Estero con su familia. También es la que apareció en la ficción “Primicias”, la que participó del reality “El bar”, estuvo en el ciclo cómico “Poné a Francella” y en el recordado “La peluquería de Don Mateo”. Además, la que presentó sus sueños eróticos en “Pamela sex” del canal Playboy TV y la que posó desnuda para la revista “Interviú”. Hizo teatro de revista de la mano de Gerardo Sofovich y diferentes comedias en temporadas de Carlos Paz, Mar del Plata y Buenos Aires. Participó de “Cantando por un sueño” y condujo algunas ediciones de “Gran Hermano”. Un día descubrió que le interesaba otra cara de la tevé y se incorporó al programa de entrevistas “Fuera de foco”, luego vendría “Animales sueltos” y la cereza de la torta con “Desayuno americano”, el envío donde se siente más cómoda y puede poner en práctica los conocimientos que terminó de incorporar al recibirse de periodista en 2015.

Estuvo casada con el jugador de básquet Bruno Lábaque, con quien tuvo a su hijo Felipe. Luego de su divorcio, se casó con el empresario Diego Vila y son padres de Lola.

Desde Pinamar, donde condujo su programa matutino durante el mes de enero, compartió una charla con NOTICIAS en la que no esquivó ningún tema y se expresó con calidez y sinceridad.

Noticias: ¿Con cuál Pamela se identifica más?

Pamela David: Soy todas las Pamelas juntas. Soy la de Santiago del Estero con un sueño. La que tenía la fuerza y la pureza de soñar a lo grande. No tenía esa limitación de la gente que te dice que todo es difícil, que no vas a poder y no vas a llegar. Yo no escuchaba a nadie. Soy la que laburó un montón, la que estudió teatro, la que pateó doscientos millones de casting, la que fue promotora, conductora, vedette, tapa de Playboy. Soy todas esas y hoy también la que es mamá, esposa y empresaria. Todas me enseñaron algo y trato de tenerlas presentes.

Noticias: Hay una evolución impresionante desde aquella chica hasta este presente como conductora de las mañanas de América TV.

David: ¡Muchas gracias! Bueno, la experiencia, la edad y el trabajo. Ponerme una meta y tratar de aprender cada día. Ser leal a mis compañeros, puntual y responsable. Es una tarea que la hago con mucho gusto.

Noticias: ¿Cuál era su sueño de niña?

David: Ser actriz de telenovelas (sonríe). Alguna vez voy a actuar. Cuando estuve sin hacer tele durante dos años estudié teatro en clases particulares con la actriz Emilia Mazer. Realmente es algo que me gusta. No digo que me quiera dedicar como primera pasión porque también me gusta interactuar y entrevistar.

Noticias: Usted es una de las mujeres más hermosas de este país. ¿Eso tiene solo cosas a favor o también algunas en contra?

David: En otra época se subestimaba mucho la belleza. Eras linda y te trataban de tonta. Yo de chica era un avión (sic). No me quiero agrandar, pero era muy inteligente y estaba todo el tiempo con mi perspectiva en 360 grados, siempre mirando todas las posibilidades. Hoy, treinta años después, pienso, qué bueno cómo evolucionamos como sociedad porque creo que nadie se animaría a discriminar a otra persona por ser linda.

Noticias: ¿Alguna vez sufrió acoso por su belleza?

David: No quiero quitarle voz a las mujeres que pasaron un mal momento. No sé, tal vez alguna chica del interior, tímida, sin conocer a nadie, quizás no tiene cómo defenderse. Lo que me pasó es que me tocó un tarado, cuando ya vivía en esta ciudad, que me tiró onda en una entrevista laboral y lo pude poner en su lugar.

Noticias: En su vida pasó por momentos muy dolorosos como el suicidio de su hermano. ¿Cómo lo recuerda?

David: Fueron muchos años de acompañarlo y transitarlo como muchas familias que tienen hijos con problemas de adicción. No se lo deseas a nadie. La familia se desmorona. Te pelas con todos, te enojás con el mundo y con Dios. Franco había tenido varios intentos. Lamentablemente era un final cantado. Te soy muy directa, me duele más el dolor de mi papá. No me entra en el cuerpo lo que pueden vivir un padre o una madre y no tengo las palabras para consolarlos. No hay palabras, no hay consuelo. Ese mismo año murió el hermano mellizo de papá que era su otra mitad. Por eso hay que estar agradecido a la vida, a tener un plato de comida. Él, con todo lo que le pasó, me demuestra que tenemos una vida que merece ser vivida, valorada y cuidada.

Noticias: La adicción es un huracán que arrasa todo a su paso.

David: Exacto. Me encantaría tener la fórmula para ayudar a los adictos porque creo que son batallas perdidas. Muchos de los últimos hechos de inseguridad tienen que ver con adicciones. Me doy cuenta que ningún gobierno, no sólo este que desfinancia todo, sino todos los gobiernos, ninguno hizo nada. Nadie hace campañas de prevención. Perdón que use esta expresión, pero, un tarado de algún municipio, te enseña cómo drogarte. Tarde o temprano la droga te arruina y te mata. Al no haber una campaña de concientización nos queda el trabajo de hacerlo en casa, pero nunca estás tranquila. Educo a mis hijos, pero después ellos tienen que hacer su camino en la vida.

Noticias: ¿Cómo fue conocer a Carolina, su nueva hermana?

David: La vida tiene también esos momentos lindos. Siempre supe de su existencia porque de chiquita era muy compinche de mi papá. A diferencia de mis amigas, por esa época, con él tenía mucho diálogo y me explicaba todo. Siempre supe que el papá que crió a Carolina, con mucho amor, les había prohibido que le cuenten la verdad porque antes no se hablaba de estas cosas. Cuando él muere mi hermana se pone a buscar su verdadera identidad y me escribe por Instagram. Justo tuve que viajar a Mendoza, la invité a casa e iniciamos una relación muy linda y de mutua confianza. Ocho años atrás mi papá me dijo que se iba a hacer el examen de ADN, pero la verdad no hacía falta porque es calcada con mi hermana Karina y tiene hasta mis mismos gestos al hablar.

Noticias: ¿Tiene cábalas?

David: Ahora no. En el teatro sí porque mueve muchas energías. Hacía una oración entre bambalinas antes de cada función. Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. En la tele no, tal vez porque tengo que estar muy temprano y estoy con la cabeza puesta en el tema del día. Los chicos del piso se ríen porque prendo sahumerios, pero no creo que limpien la energía, me gusta el perfume del incienso.

Noticias: ¿Cómo se desconecta del trabajo?

David: Me gusta el deporte, leer un libro, tejer en el invierno. Me desconecto como en una terapia.

Noticias: ¿Cómo es la relación con sus hijos?

David: A mi hijo Felipe (18), casi no le veo la cara porque está con sus amigos y se levanta más tarde. Pero es algo natural por su edad. Siento que ya está, que hice mi trabajo y desde el año pasado me fui preparando para soltar. Me pone muy feliz que esté con sus amigos y disfrute. Y a Lola, la veo muy grande, me impresiona verla cada vez más madura a sus doce años.

Noticias: ¿Qué opina sobre los escándalos que se ventilan públicamente?

David: Me apenan los menores. Con Bruno (Lábaque), el papá de Felipe, y con Casandra, su actual pareja, tenemos una muy buena relación. Por eso, no entiendo lo que otros hacen con los menores en el medio y no lo voy a entender jamás. Pienso que no lo ven, es más el narcisismo de querer ganar la batalla. Creo que ni siquiera les importa la plata. Mirá, Wanda, es una genia total, con una estrella especial que todo lo que quiso lo logró, pero me parece que en esto se equivoca.

Noticias: ¿Cómo ve el periodismo actual?

David: Me parece que está mal no informar todo. Por más que te parezca mala onda, o que te baje el rating por las malas noticias, siento que falta y hay cierta desinformación. Creo que los medios gráficos tienen la responsabilidad a la hora de comunicar. NOTICIAS se la juega, es diferente. A veces es incómodo ver una tapa de NOTICIAS para mucha gente. Pero es también nuestro trabajo: incomodar. No podés fingir demencia y pensar que no está pasando nada.

Noticias: ¿Participaría en política?

David: Alguna vez sí. Ahora no, estoy pensando en ahorrar, ganar plata, invertir. Pero algún día lo voy a hacer porque hoy me indigné cuando me enteré que Angélica, una señora santiagueña, jubilada, que hace la limpieza del parador, fue a comprar sus remedios para la diabetes y le salta que, al tener un trabajo temporario, el gobierno considera que no le corresponde el descuento. Son la misma mierda. ¡Viva la libertad carajo! (molesta). ¿Qué van a esperar que se muera? Me indigna porque gracias a Dios puedo ayudar a mis padres jubilados. ¿Cuánta gente la está pasando mal y no decimos nada? Nos quedamos esperando que cambie el final de la película, aunque sabemos que no cambiará. Está todo muy polarizado y uno piensa: tantas moscas no pueden estar equivocadas.

