Gimena Accardi: “Mi historia de amor es mágica”

Desde el sillón que compone la escenografía de “En otras palabras” en el imponente marco del escenario del Lola Membrives, Gimena Accardi se presta a la charla con NOTICIAS. Géminis, con ascendente en Virgo y Luna en Capricornio. Eso puede decir poco para muchas personas sin conocimientos ni interés por la astrología, pero para esta actriz con 25 años de trayectoria dice prácticamente todo lo que hay que saber sobre ella. “Me rige el orden, el control, la limpieza, lucho contra eso porque hay que soltar un poco. Trabajo bastante ese tema. Me gusta controlar, pensar las cosas, soy muy ‘tierra’. Tengo el ascendente en Capricornio. Géminis es mi sol, que por suerte me da un poco de ‘aire’ y me aliviana bastante”, explica, siempre con su infaltable sonrisa.

También es amiguera, le gusta unificar los grupos, es divertida, fresca, cercana y sensible. Esa sensibilidad se ve plasmada en el personaje de Juana, en esta obra que dirige su pareja desde hace 17 años, Nicolás Vázquez, y que protagoniza junto a Andrés Gil. Allí interpretan a un matrimonio que deberá afrontar el mayor desafío de sus vidas, un diagnóstico prematuro de Alzheimer.

Noticias: Es una historia muy dura, ¿cómo fue la primera vez que leyó el guion?

Gimena Accardi: Lo primero que me llegó fue Nico contándomela. Él la descubrió, lee muchas obras para ver cuál comprar. Hacía rato que quería hacer una obra chiquita, de dos personajes, y donde en la misma obra pudiera explorar muchas cosas, acá se daba perfecto. Y cuando me la contó le dije: “Por favor, dejame hacerla a mí”. Moría por hacer algo así.

Noticias: Es algo distinto porque usted está muy identificada con el humor, que de todos modos es muy difícil…

Accardi: Hasta más difícil, te diría. Pero hacía mucho tiempo que tenía ganas de explorar otra cosa, al menos en el teatro. En tele y en lo audiovisual sí tuve un abanico más amplio. Acá se daba la posibilidad de hacer muchas cosas en un mismo personaje. Como actriz fue un regalo.

Noticias: En sus redes sociales comparte muchos de los comentarios que recibe del público, las historias.

Accardi: Comparto mucho y muchos me los guardo para mi. Siempre los mensajes fueron unánimes en cuanto a la recepción de la obra, del público, de la crítica, de los colegas. Es una obra que toca fibras muy emocionales. No es que la obra sólo habla del Alzheimer, habla del amor, de los vínculos, del enfermo y del que cuida al enfermo, sea cuál sea el vínculo.

Noticias: Ustedes son muy de armar equipos, ¿cómo eligieron a Andrés para este personaje?

Accardi: Nico es un gran formador de equipos en todos sus laburos. Él hace foco en pulir, darte las herramientas para que mejores, apoyar, confiar. A Andrés ya lo conocía, sabía que era muy buen pibe y excelente actor, también lo conocíamos por Cande (Vetrano, su pareja) y por amigos en común. Era la primera vez que él hacía teatro comercial y con una obra que te expone mucho como actor. Es una cosa de locos lo que hace, se ganó un premio ACE.

Noticias: ¿Cómo es trabajar con Nicolás?

Accardi: Estamos recontra acostumbrados, hace 17 años que estamos juntos y laburamos juntos desde que nos conocemos. Son muchos años trabajando juntos, si no funcionara no lo haríamos. Nos funciona y hasta ahora no trajo el divorcio (sonríe). Sino más bien todo lo contrario, compartimos mucha mirada, yo confío mucho en su mirada y él en la mía. Nos decimos lo que pensamos, preparamos los castings juntos. Nos apoyamos mucho y nos admiramos un montón. Nadie mejor que nosotros para saber cuánto puede dar el otro, para mejorar y crecer, siempre desde el amor. Laburamos juntos tanto arriba como abajo del escenario. Con esta obra él fue muy amoroso, sensible, se nota su pincelada. Él es muy exigente también, siempre te va a pedir más, lo escucho, intento seguirlo porque sé que no la pifia.

Noticias: “En otras palabras” es, en definitiva, una historia de amor, ¿usted cómo definiría su historia de amor con Nicolás?

Accardi: Hermosa. Siempre lo pensé. Es muy mágica. Tenemos una relación muy sana. Nos fuimos a vivir juntos a los tres meses, con lo cual podría haber salido todo pésimo, o todo bien como salió. Tenemos una linda convivencia, nos admiramos, nos respetamos, nos elegimos todos los días por el simple hecho de elegirnos sin ninguna obligación. También compartimos muchos espacios y respetamos mucho el espacio del otro cuando necesita estar solo o con su gente. Siempre queremos que el otro brille.

Noticias: Empezó en este medio muy joven, a los 14, ¿pensaba que era un juego o ya sabía que quería vivir de esto?

Accardi: Para mí era mi vocación total, nunca me vi haciendo otra cosa más que actuando. A los 10 años pedí que me llevaran a hacer teatro porque me actuaba encima. En mi familia nadie actuaba, imaginate, madre psicóloga, padre abogado, me anotaron en una escuela de teatro pero siempre con mucha presencia porque era un mundo que no conocían y tenían miedo. Después del primer casting se abrió una puerta que nunca más se cerró, gracias a Dios. Y tuve la fortuna de trabajar todos los años de mi vida y tener siempre trabajos que me gustaron, con gente que quise. Mi experiencia fue muy positiva. Ahora tengo la suerte de elegir y opto por proyectos que me nutren como actriz.

Noticias: En el último año estuvo en dos propuestas muy diferentes como el policial “La voz ausente”, y la comedia “Porno y helado”, ¿cómo toma las decisiones profesionales?

Accardi: Siempre dejo que fluya. En esos casos audicioné para ambos proyectos y quedé en los dos. Los disfruté mucho. Fue un aprendizaje.

Noticias: Usted fue parte de la fallida experiencia de “Separadas”, en 2020, la última ficción diaria antes de la pandemia, que fue cancelada, ¿cómo ve la situación actual de la ficción en la televisión abierta?

Accardi: Me encantaría que vuelva. Consumo tele, me gusta la tele que hacemos, la ficción que hacemos. Tenemos gente que trabaja espectacular, nos admiran en todas partes del mundo. Afuera no se labura así. Acá se hacían novelas de 200 capítulos, se grababan 30 escenas por día, se laburaba todo el año y se lograba un producto de primera línea. Las novelas, los actores, la parte técnica, los directores… Creo que todo es medio cíclico y quizás en algún momento nos aburrimos de las plataformas y queremos estar pendientes de la novela de las 9 de la noche. Confío en que esas cosas tienen un proceso propio, así como la moda vuelve y vuelve el tiro bajo, que vuelvan las tiras diarias. Soy bicho de tele, hice muchas novelas durante muchos años, fue mi gran fogoneo como actriz.

Noticias: También buscó otros desafíos, como el streaming, participa activamente en la programación de Olga.

Accardi: Lo del streaming fue una locura porque nunca lo esperé ni lo soñé. Fluyó. Recibí un llamado de Migue (Granados) consultándome si podía ir un día a reemplazar a Sofi (Morandi) porque querían probar distintas conductoras, después me quedé toda la semana y me terminé quedando fija. Pero se complica un poco con el trabajo de actriz, el streaming es un compromiso de lunes a viernes y mi fuente de laburo es como actriz. Fue una experiencia espectacular. Uno piensa que como trabajo hace 25 años la gente ya sabe cómo soy, ya me conoce, pero con Olga me di cuenta que la gente conocía a la actriz, y ahí me ven todos los días, tres horas en vivo. El público me descubrió desde otro lado, entienden un poco más cómo soy.

Noticias: Pienso en cómo conecta con las mujeres, se siente casi como una amiga, no despierta competencia.

Accardi: Es muy loco eso. Como actriz siempre sentí mucho el amor de las mujeres en la calle, por las novelas, es difícil llegar a ese público, y en el streaming me terminaron de llegar a conocer. Soy una mina normal, soy muy amiguera, tengo muchas amigas, y también amigos varones. Siempre estoy uniendo grupos, quiero que todos la pasen bien. Se debe transmitir algo de esa energía.

Noticias: Otro aspecto suyo que se destaca es la moda, el año pasado ganó un Martín Fierro de la Moda al mejor estilo femenino en streaming.

Accardi: Me encanta la moda, soy re coqueta, me gusta pensar los looks. Vengo de una madre y una abuela, tres hijas únicas, que siempre fueron coquetas, mi mamá se hacía su propia ropa, maquillaba a sus amigas, las peinaba, entonces yo siempre supe maquillarme, también lo hice con mis amigas, me encanta pensar looks para ellas. Soy re estética, es algo a lo que le doy bola.

Noticias: ¿Qué es lo que esperan de la gente cuando viene a ver “En otras palabras”?

Accardi: Que se desconecte con el afuera, que se entregue a sentir, a vivir la experiencia. La obra te conecta con la vida. Te hace sentir en un mundo en el que estamos cada vez más conectados con lo superficial, las redes, en un mundo donde dejamos de sentir, de mirarnos cara a cara.

Noticias: ¿Qué le depara este 2025?

Accardi: Seguimos con la obra hasta fines de abril, después, si Dios quiere, nos encantaría hacer algunas ciudades de gira, por lo menos hasta mitad de año. También tengo dos proyectos audiovisuales que están por cerrarse, pero todavía no los puedo contar. Ojalá sea un año de mucho trabajo. Y sigo con Olga. Un poco de todo.