Federico Bal: “Necesitaba bajar un cambio”

El estreno de una nueva versión de “Somos nosotros” permite el encuentro de Fede Bal con NOTICIAS. La obra teatral que protagoniza junto a Sofía Pachano y en la que comparte elenco con Denise Dumas, Lionel Arostegui y Germán “Tripa” Tripel, sirve de prólogo para una charla descontracturada después del ensayo.

Dueño de una versatilidad admirable, repleto de tatuajes que cuentan infinitas historias, actor, productor con alma de cineasta, director, presentador, viajero incansable, poseedor de anécdotas que pueden amenizar cualquier reunión, bailarín exitoso en recordados ciclos televisivos, heredero de padres consagrados en la comedia y la actuación, pero desde hace años con un nombre propio muy bien ganado, Fede Bal arranca el 2025 con trabajo. Con deseos de disfrutar. Y por suerte, con ganas de conversar.

Noticias: ¿Qué va a encontrar el público cuando vea “Somos nosotros”?

Federico Bal: Con esta obra estamos felices porque habla de una temática muy actual, y es qué pasaría si tu pareja te dijera que se enamoró de otra persona y que eso no influye necesariamente en querer separarse, sino que en esa vida hay otro más que no sos vos. Creo que para el público es un planteo atractivo y hay una charla que puede iniciarse después del teatro para resolver muchas cosas y destrabar otras. En ese sentido me parece interesante porque pone en discusión el tema de no querer mentir, mucha gente cree que al mentir cuida el vínculo y acá el personaje de Sofía necesita contármelo, no mentirme. Nosotros somos la pareja central, Tripa es el tercero en discordia, Denise Dumas y Lio Arostegui interpretan a nuestros amigos. Con Sofía y Tripa ya habíamos compartido “Kinky boots” y estamos laburando juntos acá porque nos adoramos. Sofi ya había hecho esta obra, así que un poco todo esto de entrada lo armó ella, queríamos volver a juntarnos.

Noticias: Este año le toca hacer temporada en Buenos Aires. ¿Eso trae algún beneficio?

Bal: Sí, creo que personalmente necesitaba parar un poco, bajar un cambio. En Carlos Paz y en Mar del Plata hay una especie de adrenalina y vorágine que te come el verano, todo pasa muy rápido, hay que mudarse, ir a otro lugar y estar en mil eventos. Acá hay una quietud muy hermosa porque estoy en mi casa, con mis amigos, mis cosas, mi gente, mis perros. Eso te da un poco de paz, los veranos me traían mucha locura, invitados, fiestas, salidas y un montón de móviles. Elijo quedarme acá, también hay muchos turistas que vienen a ver teatro, es una plaza repleta de propuestas artísticas y gastronómicas, ¡es genial Buenos Aires!

Noticias: Leyendo material para esta entrevista me enteré que usted estudió cine, ¿cómo le fue con eso?

Bal: Sí, estudié en SICA y en la FUC, no terminé la carrera, pero amo el cine. Me parece que es un lugar para explorar otros caminos, filmé una película con mi papá, trabajé en otra de suspenso y en una de terror, tengo ganas de seguir por ahí, quiero volver. Por ahora mi vida va más por el teatro y la tele, pero el cine es mi gran pasión.

Noticias: ¿Continúa “Resto del mundo” en 2025?

Bal: Continúa y quieren que siga siendo el conductor, así que seguramente a partir de marzo ya estaremos de vuelta en pantalla. Será mi cuarta temporada, ¡el programa ya lleva 22 años! Han pasado como conductores Iván de Pineda, Sergio Goycochea, Liz Solari y Emilia Attias. Todos fueron aportando lo suyo, pero creo que lo que yo pongo es la curiosidad. Quería escaparle a ese lugar del conductor que sabe más que el espectador porque yo no sé más que nadie. Amo viajar, comer, salir de joda, conocer gente, hacer deportes acuáticos, tirarme desde un rascacielos. Soy fanático de todo lo que pasa cuando viajás y hacerlo con un cameraman que es un gran amigo y un productor que es un genio, lo convierte en la mezcla perfecta de diversión y trabajo. La pasamos muy bien, creo que le dimos una vueltita más documental, lo volvimos un poco más joven y real al programa.

Noticias: Si tuviera que rescatar tres lugares que lo impactaron, ¿cuáles serían?

Bal: Tel Aviv como número uno. Tenía pendiente ir y cuando finalmente llegamos me emocioné mucho con el amor de la gente y con esa felicidad que tienen de estar vivos, hay una necesidad de disfrutar cada día como si fuera único. Me impactó ver las armas en las puertas de los bares, los pibes y las chicas que entran a tomar algo y dejan sus armas afuera, están todo el tiempo en servicio porque es un país muy golpeado por la guerra. La isla de Creta también es otro lugar maravilloso y por último puedo decirte que vengo de Cuba y fue una experiencia tremenda.

Noticias: ¿Con qué realidad se encontró en Cuba?

Bal: Me encontré con que hay una celebración constante en la gente, el pueblo es lo más lindo que vi. La Habana está un poco afectada por los años de hermetismo que ha sufrido la isla, hay muchos problemas energéticos y naturales, como terremotos y huracanes. Pero la gente es increíble, comen arroz, pollo y bailan todo el día. ¡Acá nos quejamos tanto y ellos teniendo tan poco son tan felices!

Noticias: ¿Es verdad que en algún viaje aprendió a andar en bicicleta a los 33 años?

Bal: Sí, fue en Amsterdam, que es una ciudad completamente tomada por las bicisendas, de golpe vi una bicicleta de tres ruedas y sentí que era un poco más fácil así que me lancé. Te digo que era como mandarme en hora pico en Cerrito y Corrientes (risas). Pasa algo increíble cuando tenés la necesidad de moverte de un lado a otro y no te queda otra que aprender. Cuando volvimos acá me compré una y listo, tampoco es tan difícil (se ríe).

Noticias: Leí por ahí que había una propuesta teatral con Julio Chávez dando vueltas, ¿en qué quedó eso?

Bal: Era una idea del productor Miguel Pardo, la adaptación de una película muy linda. A Julio lo adoro, hemos compartido un año nuevo en el que se ha venido a casa en Carlos Paz, tenemos una buena relación que incluye a mi madre, a Ricky Pashkus y a un grupo de actores muy copados. Obviamente tengo muchas ganas de trabajar con él, sería un sueño, algo que quiero hacer en un futuro.

Noticias: Hablando de sueños, ¿usted pasó con su viejo su cumpleaños 18 en Las Vegas?

Bal: Sí, es una ciudad que amo, ya fui como diez veces, cada vez que puedo vuelvo. En uno de los viajes me tatué una marquesina, soy fanático, me gusta todo de Las Vegas, la noche, los shows, la joda, la comida, es una ciudad muy real. Con mi viejo y mi vieja nos gustaba viajar una o dos veces por año, ellos juntaban una guita para que yo pudiese ver espectáculos. Fuimos mucho a Europa, a Estados Unidos y a Centroamérica, nos gustaba ver shows y pasarla bien. Ese cumple de 18 fue una gran noche en el Bellagio, papá reservó una mesa y fue muy divertido. Mis viejos estaban pasando su mejor momento, haciendo teatro, les iba muy bien, había mucho amor...después, bueno, pasó de todo (se ríe). La vida, ¿no?

Noticias: Su papá hizo un papel muy recordado en “Los simuladores”. Si finalmente se hace la película, ¿da para pegarle un llamado a Szifron?

Bal: ¿Vos decís que haga del hijo del personaje de mi viejo? Ojo, es buena. ¡Re estoy para llamar a Szifron! Lo que un poco me despertó el amor por el cine fue acompañar a mi viejo a esa grabación, yo quería ser como Szifron.

Noticias: Una cuestión fundamental que ni “Los simuladores” podrán resolver. ¿Alguna vez Ángel de Brito le devolvió sus anteojos Balenciaga?

Bal: ¡Nunca! 600 euros costaron, ¿podés creerlo? Estaba fanatizado con esos anteojos, ganamos el Martín Fierro con “Resto del Mundo” y en el after party se los puse a Ángel como jugando, me los sacó y me dijo: “Te los devuelvo cuando vuelvas a LAM”. Ni en pedo voy con esas bichas que hablan siempre mal de mí, te los regalo (risas). Boludeamos un poco y nos matamos de risa. Después pasó el tiempo y me volví a comprar los mismos.

Noticias: Usted supo ser un gran tuitero. Aún se recuerda un tuit donde destacó alguna habilidad en ciertas técnicas amatorias. ¿Se arrepiente o lo identifica?

Bal: Me gusta cómo lo describís (nos reímos). Me identifica y creo que fue un hit, hoy alguien lo retuitea y viene una catarata de favs y retuits. Pasaba que prendía la tele y todos hablaban mal de mí, había bailado una vez con Tinelli y de pronto en “Intrusos” ya estaba sentada una ex novia criticándome, un comediante diciendo cosas horribles, Yanina mandando barbaridades, ¡y yo había estado dos minutos en la tele! Ese tuit fue un poco producto de la ira, pero le sumé ironía y un remate de comedia. Pueden encontrarlo, empieza con: “Mal hijo…” y termina con esa habilidad para practicarle sexo oral a una mujer que tan sutilmente describiste (risas). Y sí, me identifica porque creo que soy bastante bueno haciendo lo que tuitié.