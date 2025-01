Sebastián Darcyl: “Soy un disfrutador serial”

“¿Leche? No sé si tengo. Nunca compro. Yo sólo hago delivery o restaurant”, aclara Sebastián Darcyl (57) cuando ofrece un Nespresso en su piso de la calle Alvear. Finalmente, hay leche, y también recuerdos y objetos de sus viajes por el mundo, hay muchos libros ilustrados sobre lugares increíbles y obras de pintores de primera línea. Como el San Martín de Mondongo, que custodia la entrada, un incunable. Es la casa de un hombre solo, no de un solitario. Todo tiene su lugar y su razón de ser. Se nota que hay un mapa de ruta, el de alguien que quiso vivir la vida a su modo, y a sin dejar nada y sin convenciones. Un espíritu libre que nunca estuvo atado a ningún molde. Solo el que impuso su deseo. Viajó solo desde muy chico, estudió en Boston, París y Miami donde se recibió de Lic. en Ciencias de la Comunicación. Telefilms, hizo crecer la empresa familiar hasta convertirla en una de las mayores compradoras de películas para Latinoamérica en Hollywood, tuvo su propia productora de TV y se ganó un Martín Fierro de Oro con “Hermanos y Detectives”, creó la agencia de modelos Multitalent y parte de Life Chekka. Separado con una ex tan cercana con la que comparte vacaciones y dos hijas en modo universitario que lo buscan para ir a almorzar, dice que cree en los vínculos libres y que como siempre en la vida, se considera un disfrutador serial que sabe lo que quiere “Tuve de todo, conocí los mayores lujos, las celebridades y caprichos, pero hoy elijo mejor”, asegura Darcyl.

Noticias: Escribió un libro “Nacimos para esto”. ¿Por qué eligió el título, qué quiere contar?

Sebastián Darcyl: Lo escribí porque sentí que tenía cosas para contar. Un montón de ideas en mi cabeza, anécdotas, cuentos de una vida que no fue para nada aburrida. Se me ocurrió ponerla por escrito para que quede algo de ella, para contársela a mis hijas, a mi familia, a mis amigos, y quizás hasta a mí mismo. El título es mi frase de cabecera. Remarca lo esencial en la búsqueda de todo lo que nos hace sentir vivos.

Noticias: Si tuviese que presentarse, ¿qué diría?

Darcyl: Que soy un hombre bueno de trabajo y de familia. Y también, porqué no, un disfrutador serial. Nunca me até a estructuras rígidas ni a rutinas, siempre busqué navegar como soplaba el viento y en la cresta de la ola. A veces bien, y a veces no tan bien, pero siempre salía a flote rápido y volvía a navegar.

Noticias: Usted viene de una familia ligada al espectáculo, dueña de una de las distribuidoras de películas más importantes de la región. De movida vino con yapa. Algunos podrían decirle que le fue más fácil porque nació en cuna de oro.

Darcyl: Los caminos se los hace uno. Es verdad que, si están allanados, la cuesta es más amable. Pero la cuna no te asegura lo que te espera cuando salís a la vida si no te pones a trabajar y a hacer las cosas en serio. Tuve la suerte de ser testigo de una pareja de madre y padre increíbles, maravillosos. Crearon una empresa desde cero, los dos inmigrantes, mi padre de Francia y mi madre rumana.

Noticias: Cuando uno repasa su vida, ¿podría decirse que usted se dedicó al mundo del entretenimiento a nivel laboral y personal?

Darcyl: ¡Totalmente! Soy un gran entretenedor. Nunca lo consideré como un trabajo. Tuve mucho trabajo, mucho estrés, pero tuve la gran suerte de haber nacido en una familia que me permitió hacer algo que me gustaba. Después, obviamente hubo momentos en que no hice nada. Porque si no encuentro algo que me guste, prefiero no hacer nada.

Noticias: A los 13 se fue a esquiar solo a Europa. ¿Era un niño rebelde?

Darcyl: No era conflictivo, pero sí inquieto y pícaro. Era el más chico de los tres hermanos y siempre fui muy curioso, sin miedos y sin culpas. Pero con códigos y con respeto. Y eso de ser temerario fue lo que desde chico me hizo avanzar.

Noticias: Su padre falleció y tuvo que hacerse cargo del negocio junto a su hermano.

Darcyl: Sí, falleció a los 72 años de un cáncer terminal, luego de tener un aneurisma. Yo tenía 28 años y quedamos con mi hermano a cargo del negocio, que también estaba mi madre. Pero al tiempo tuve un accidente jugando al polo que me alejó de la oficina por un largo tiempo.

Noticias: ¿Qué pasó?

Darcyl: Estaba jugando al polo, tuve una caída y sufrí una lesión medular. Me tuvieron que hacer una operación complicada. Por suerte salió bien, pero fue muy doloroso el post operatorio. Eso me creó una adicción a las pastillas de la que recién pude salir, gracias a Dios, un año más tarde. Hoy no tomo ni una aspirina.

Noticias: ¿Y qué pasó cuando volvió a la empresa?

Darcyl: Las cosas habían cambiado. Me habían corrido. Había alguien en mi escritorio. Ya no me preguntaban ni me informaban ni tomaba decisiones. Y encima falleció mi madre. Fue un dolor terrible. El más grande que tuve en mi vida, porque no sólo era separarme de la empresa familiar sino de mi hermano. Fueron dos años de mi vida durísimos. La decisión más importante que tomé fue tener una buena relación con mi hermano. Porque negocios hay un montón, pero hermano hay uno solo.

Noticias: Cuando toma esas decisiones complejas, como dejar la adicción a las pastillas, o en otras partes de su vida donde ha tenido problemas con el juego, ¿sale por una fuerte decisión personal, o busca ayuda espiritual o psicológica?

Darcyl: Lo peor que uno puede hacer es encerrarse en uno mismo y no hablar. Mis amigos son fundamentales en estos momentos. Los escucho siempre, porque no tienen problema en decirme cuando no estoy bien o hago algo que no está bien. Ciertos amigos han sido pilares fundamentales cuando he tocado fondo.

Noticias: ¿Su mejor anécdota de bon vivant?

Darcyl: Podría ser durante el Festival de Cannes, en el Hotel du Cap, en una terracita divina tomando el desayuno bajo un sol genial y a las siete de la mañana estar con Sting a mi lado charlando. Cuando estás dentro de la industria tenés que respetar al famoso. No hay que cholulear porque está mal visto. Pero lo más genial fue lo que me pasó con Elton John en mi cumpleaños. Yo cumplo en mayo, en pleno festival, y siempre lo festejo en Éze, un lugar increíble arriba de Montecarlo. Y justo ese día Elton invita a su casa en Niza a presentar su filmografía Rocket Pictures, super simpático. Así que lo invité a mi cumpleaños. En pleno festejo llegó un mozo con una botella de champagne con una tarjeta de Elton saludándome por el cumpleaños y disculpándose por no venir. Se tomó el tiempo y la logística para saludarme.

Noticias: ¿Su mayor logro a nivel laboral?

Darcyl: Sin duda haber ganado el Martín Fierro de Oro con el programa “Hermanos y detectives” junto a Damián Szifron. Haber tenido la posibilidad de trabajar y conocer a una persona tan increíble, y también el haber comprado “Million Dollar Baby”. Y también haber creado la agencia de modelos Multitalent.

Noticias: Pudo vivir en cualquier lugar del mundo, ¿por qué se quedó en la Argentina?

Darcyl: Siempre trabajé para afuera. Ahora estoy basado acá, pero también juego para el mundo. La Argentina es un muy buen lugar para hacer cosas que después se pueden aplicar en otros lados: es un lugar con un talento desbordante y una muy buena educación. Buenos Aires me encanta.

Noticias: ¿Algún fracaso que quiera eliminar de su curriculum?

Darcyl: Uno no aprende de los éxitos. Los éxitos se celebran, así que uno siempre aprende de los fracasos. Muchas veces invertí en la Bolsa y ahí pedí plata, o en los casinos. Me di cuenta de que eran cosas que no dependían de mí, sino de la fortuna. La suerte tiene un poco que ver en todo lo que haces, pero cuando lo domina todo te deja a la intemperie.

Noticias: ¿Qué está haciendo ahora?

Darcyl: Ahora estoy lanzando una aplicación que se llama Lit que une influencers con negocios. Si un negocio quiere acceder a una comunidad de influencers se tiene que abonar nuestra aplicación. Es la institucionalización de los canjes.

Noticias: Deme tres consejos para convertirse en un bon vivant exitoso.

Darcyl: Primero, la calidad de los pensamientos. Nosotros no somos lo que comemos, como erróneamente se cree, sino que somos lo que pensamos, por eso creo que hay que hacer un trabajo muy importante dentro de uno mismo de ser positivo, pero al mismo tiempo ser realista. No se puede ser un optimista perdido. Segundo, con quién pasas tu tiempo. Y tercero, pero no último, la perseverancia. La vida es una lucha constante, por eso no hay que aflojar.

Noticias: Tiene un concepto muy especial sobre la pareja y el amor. Estuvo casado, pero ahora busca relaciones abiertas.

Darcyl: Me cuesta muchísimo tener una pareja. Creo que el amor es una enfermedad, porque no te deja ver la realidad. Encontrar el amor perfecto sabemos que es imposible, entonces hay que enamorarse de uno mismo. A mi no me gusta estar solo, me gusta la compañía del otro, de mis amigos, de una mujer. No necesito esa formalidad.

Noticias: ¿Qué le queda por hacer al hombre que casi lo hizo todo?

Darcyl: Viajar más, conocer ciertas partes del mundo, como ir a un safari en África o Australia. Y ver crecer a mis hijas bien y ser abuelo, ¡bien joven!