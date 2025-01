Teresa Bo: “Me muevo muy bien en el conflicto”

Su misión es contar historias. Historias de vida, de muerte, de solidaridad que suceden en Gaza, Israel, Ucrania, Siria, Haití, Venezuela y tantos otros lugares donde acechan el dolor, la injusticia y la oscuridad. Ella se adentra en el foco mismo del conflicto y procura mostrar la realidad sin medias tintas.

Teresa Bo es una periodista argentina, reconocida por sus coberturas internacionales. Estudió Comunicación y Relaciones Internacionales en la American University y tiene una Maestría en Resolución de Conflictos Armados de la misma universidad. Trabajó en la CNN, en el diario La Razón español y free lance en Pakistán y otros países. Desde 2006 es corresponsal de la cadena Al Jazeera English. Vivió en Bagdad, Beirut, Washington, Madrid y Buenos Aires.

Proviene de una familia de artistas cinematográficos. Su abuelo fue el director Armando Bo, su padre es el actor y productor Victor Bo y su hermano es el guionista y director Armando Bo Jr. Está casada con el empresario Ezequiel Garat y es madre de Tea (13) Jerónimo (9)

“Soy terriblemente apasionada por lo que hago y por las cosas que me importan. Muy inquieta, muy ansiosa. Naturalicé esto de saltar de acá para allá, es parte de mi vida. Me gusta dar lo mejor. Ir donde pasan las cosas, tratar de conocer una historia lo mejor que pueda, hablar con todos. Me esfuerzo mucho. Trato de que sea una marca en mi trabajo”, reconoce en su charla con NOTICIAS.

Noticias: ¿Cómo maneja el peligro?

Teresa Bo: Cuando era más chica me metía en casas, hablaba con todo el mundo, no tenía problema. Aterrizaba en cualquier lugar y me movía sola en muchos casos. Hoy sigo yendo a todos lados, a lugares complicados, como la frontera de Ucrania con Rusia, pero como tengo hijos, tomo medidas de seguridad que antes ni las hubiera pensado. Hoy pienso cómo llegamos, hablo con más fuentes, veo cuál es el camino más seguro, me aseguro de viajar en autos que estén en buenas condiciones.

Noticias: ¿Y el miedo? Porque a pesar de todas las medidas de seguridad, debe sentir miedo.

Bo: Muchas veces he tenido miedo y me he planteado qué estoy haciendo acá y por qué estoy haciendo esto. Pero hay algo mío que lo supero y sigo adelante. Por lo general, tengo la cabeza bastante fría para controlar la situación. El miedo también te ayuda a no terminar en una situación mucho más peligrosa. Yo viajo con una productora, un camarógrafo, un productor local, y no me gusta exponer a nadie. Por lo general, armamos una reunión antes y vemos dónde vamos a ir y cómo lo vamos a hacer.

Noticias: Usted viene de una familia de artistas. ¿Por qué eligió este otro camino?

Bo: Desde muy chica se me inculcó que tenía que seguir el camino artístico. Yo no quise saber nada, porque no me sentía cómoda con la exposición pública. No me gusta estar en el centro del foco o llamar la atención, no me molesta hacerlo en el periodismo, salir en cámara, pero no me veo siendo parte de una ficción. Me abrí, fui haciendo mi camino. Al principio hubo cierta tensión, especialmente con mi papá, yo le decía que me iba a estudiar árabe y me miraba como si estuviera completamente chiflada. En un momento pensé en ser arqueóloga, pero no me dio la paciencia. Y a medida que caía la ex Yugoslavia e iban pasando cosas, yo quería estar ahí. Entonces, me fui a estudiar a Estados Unidos. Mi mamá me apoyó siempre y para mi papá fue más duro. Hoy puedo decirle a mi hermano: “Che, esta historia que vi en la vida real sería una película extraordinaria” y él me dice que todas las historias que cuento serían todos guiones alucinantes.

Noticias: ¿Piensan hacer algo juntos?

Bo: No pensamos nada concreto todavía, pero sí hablamos sobre las historias que le cuento. Estamos pensando qué se podría hacer. En mi trabajo veo el extremo del sufrimiento humano, el extremo de la tragedia y también historias maravillosas de gente que hace cosas para salvar a otro, para ayudar a otro.

Noticias: ¿Qué mirada tiene sobre su abuelo?

Bo: Armando se murió cuando yo tenía seis años. Fue una figura enorme en nuestra familia y fue un revolucionario de su época. No le importaba nada, siempre fue al frente, creía en su cine y lo defendía contra la censura y contra todo. Creo que ese es su legado.

Noticias: ¿Cómo hace para no involucrarse emocionalmente en su trabajo, para tener cierta distancia?

Bo: Me involucro. Me pasó llegar a Haití después del huracán, donde había un brote de cólera terrible y estaba todo el mundo muriéndose deshidratado, estaba todo inundado, los chicos desnutridos, sin remedios, sin alcohol, y aterrizó un helicóptero de Estados Unidos y bajaron con cepillos y pasta de dientes. Yo me quedé. Es el momento de hacer una nota contando esa situación tan grave y cómo las organizaciones internacionales y los países que supuestamente vienen a dar una mano están en otro capítulo. Muchas veces mi presencia ahí es ese ojo crítico sobre cómo se manejan ciertas cosas, incluso en operaciones humanitarias. En muchas coberturas termino agotada emocionalmente, con culpa, angustiada. Hay gente que queda con estrés postraumático. Después de vivir tres años en Irak me pasé una semana sin dormir. Te acostumbrás a estar pendiente de una bomba, de un lanzagranada contra el hotel, pendiente que se metan en el cuarto. Estás todo el tiempo en alerta. Yo dentro de todo aprendí a manejarlo bastante bien.

Noticias: No le gusta que la llamen corresponsal de guerra. ¿No?

Bo: No me gustan las grandilocuencias. Yo soy periodista y cubro un montón de historias, incluso muchas guerras. Tengo un problema con los egos asociados a la palabra. Me gusta más hablar de corresponsales de paz, cómo podemos usar este trabajo para acercar posiciones, para que se entienda el sufrimiento del uno y del otro, para generar empatía, para los que se sienten dueños de la verdad de un lado y del otro.

Noticias: ¿Por qué le interesa tanto el mundo árabe?

Bo: Después de analizarlo años con mi terapeuta vi que me sentía más cómoda en el conflicto que en el no conflicto. Me muevo muy bien en el conflicto, me interesa. El conflicto árabe israelí, especialmente, me interesó muchísimo, y es una de las razones por las que empecé a meterme más. Empecé a viajar desde muy chica y me parece que hay mucha ignorancia de lo que es y lo que pasa en el mundo árabe en general.

Noticias: ¿Cómo es trabajar en Al Jazeera?

Bo: La cadena surgió con la idea de cubrir el mundo desde un punto de vista sur sur, contando las historias que son importantes para cada país. Yo venía de vivir tres años en Irak y cuando surgió Al Jazeera me preguntaron si me interesaría ir a América Latina un tiempo. Yo venía muy cansada de estar en Medio Oriente y les dije que sí, entonces abrimos la oficina en Buenos Aires. Ahora estoy acá, pero viajo todo el tiempo.

Noticias: ¿Cómo se las arregla, siendo mujer, para trabajar en lugares como Afganistán, por ejemplo?

Bo: Para mí ser mujer nunca fue un impedimento. En Afganistán siempre es muy difícil. Es un lugar muy conservador, donde la mujer no es parte de la vida social ni de la vida laboral, no es parte de nada. Yo siempre tenía que ir con la cabeza cubierta. Me pasó de preguntarle algo a un señor de la guerra y el tipo no me hablaba, sólo le respondía al traductor hombre. Me pasó lo mismo con unos talibanes en la cárcel, sólo le hablaban al traductor porque con una mujer no querían hablar. También que unos chicos me vieran con una cámara y me empezaran a tirar piedras en la espalda. No están acostumbrados a ver a una mujer en acción. Pero yo siempre me las ingenié.

Noticias: ¿Y cómo fueron los tres años en Irak?

Bo: Mientras estuvo Saddam Hussein en el poder mantuvo al islamismo muy controlado. Lo mismo que Bashar al-Ásad en Siria. Yo andaba en jeans y camiseta y sin velo. Cuando cayó Hussein fue un cambio de un día para otro, fue más difícil moverse y tuvimos que empezar a taparnos y a velarnos por seguridad. Pero nunca tuve un problema grave por ser mujer.

Noticias: ¿Nunca tuvo riesgo de vida?

Bo: Estuve en situaciones muy difíciles. Cubrí la invasión de Estados Unidos a Irak en una unidad militar norteamericana y tuvimos enfrentamientos todo el tiempo, pero riesgo de vida no tuve. En Al Jazeera somos muy cuidadosos y tenemos todo lo necesario, incluido chalecos antibalas, y muchas veces contratamos equipos de seguridad locales con los que armamos planes para minimizar los riesgos. Se mueren muchos periodistas por malos planeamientos o por no tener los recursos.

Noticias: ¿Cómo la acompaña su familia?

Bo: Mi marido me acompaña y se ocupa mucho de los chicos. Es difícil, Jerónimo el otro día me dijo: “¿Mamá, por qué no estás en Siria?”. Y yo le dije que si iba no iba a estar en Navidad con él y que él era muy importante para mí. Pero cuando yo estaba en Israel y me vio en televisión con casco, le dijo a mi marido: “Esa es mamá. Tenemos que ir a sacarla de ahí”. Y mi hija, con trece años, ya me cuestiona mucho más. Yo trato de transmitirles una pasión. Amo lo que hago y no me imagino haciendo otra cosa.

Noticias: ¿Es la periodista que quiso ser?

Bo: Sí, trato de hacer un balance entre el trabajo y la vida familiar. Siempre estoy con esa sensación de renuncia de un lado o del otro. Vivo angustiada, porque digo que no acá y no allá. Mi desafío es encontrar ese equilibrio.