Armando Bo: “Uno puede decir que no le importan las críticas, pero es mentira”

A pocos días de cumplirse veinte años de la masacre de Cromañón, Armando Bo recibe a NOTICIAS en las oficinas de su productora “Rebolucion”, todavía impactado por la repercusión de la serie emitida por Prime Video de la que el cineasta es uno de sus mayores responsables en su calidad de productor ejecutivo. El encuentro suma un dato inesperado: Armando recuerda que fue su padre, Víctor Bo, quien a raíz de una nota publicada en NOTICIAS le sugirió hacer la serie sobre Cromañón.

Heredero de una dinastía cinematográfica, ganador de un Premio Oscar, con una gran trayectoria dentro del mundo de la publicidad, showrunner de “El presidente”, guionista y director al frente de títulos tan diversos como “El último Elvis”, lúcido relato sobre los límites de la idolatría, y “Animal”, en donde se llevaba al extremo aquella máxima de que la necesidad tiene cara de hereje, Armando Bo es un auténtico hombre orquesta.

De una altura cercana a los dos metros, hincha de Independiente, posee una variedad de intereses que se ve reflejada en el amplio abanico de películas y series que tiene por delante y van desde Moria Casán hasta Luca Prodan, pasando por el femicida múltiple Ricardo Barreda, “Las malas”, adaptación de la célebre novela de Camila Sosa Villada, y la apasionante historia del periodista británico Robert Cox y el Buenos Aires Herald durante la última dictadura.

Noticias: Lo último que dirigió en cine fue “Animal” (2018), desde hace varios años se viene dedicando a las series. ¿Tuvo que adaptarse al formato reinante?

Armando Bo: La verdad es que todo fue cambiando mucho desde el 2010 en adelante, con el mismo equipo de “Birdman” teníamos un proyecto muy importante en Estados Unidos que finalmente no se filmó. Yo ya venía apuntando a la idea de hacer series y como soy quinta generación de cineastas sé que el mundo del cine es complejo. Las series tienen una manera de ser producidas y una cantidad de horas de contenido que las convierten en un formato interesante. Por otro lado te permiten profundizar personajes, detenerse en los detalles, también a veces encontrás ciertas ventajas desde lo artístico para meterte con algunas historias que requieren otro desarrollo.

Noticias: ¿Sin embargo el cine siempre está en su cabeza?

Bo: Sí, porque hay otras historias que me gustan más como películas, por cómo cierran. Me gustaría poder jugar en diferentes lugares, salir de una categoría fija, hacer series, películas, documentales. Hoy incluso creo que hay que mirar fuertemente la tecnología y ampliar nuestros modos de contar. Es verdad que a partir de las temporadas de “El presidente” y ahora de “Cromañón” posicionamos a About, que es nuestra productora de contenidos con series, y estamos abriendo el abanico, tenemos varias películas en mente, el cine es algo que me apasiona.

Noticias: ¿Podemos decir que “Cromañón “es su debut como productor?

Bo: Formalmente sí, es la primera vez que solo produzco sin escribir o dirigir también. Vas aprendiendo y creciendo y en un punto desarrollar tus propios contenidos, independizarte, es como irse a vivir solo (se ríe). “Cromañón” fue un gran paso para mí, el primero de otros que vendrán.

Noticias: ¿Qué lo atrajo de Cromañón para que se convirtiera en ese primer paso?

Bo: Es un tema que necesitaba volver a ser mirado de una manera diferente. Ya estrenada y siendo vista por mucha gente la serie genera muchísima conversación, opiniones positivas y algunas negativas también, pero lo que nadie puede decir es que no la hayamos hecho con gran amor, dedicación y respeto. Como productor sentí que había un mundo de personajes e historias que pedían ser exploradas. Cuando producís buscás temáticas que le interesen al público, que se debatan y traigan el tema a la mesa, en este caso sentí que existía una herida que no había sido mirada desde la ficción.

Noticias: ¿La ficción tiene un plus a la hora de contar historias?

Bo: Sí, porque la ficción es una herramienta para volver a emocionarse. Muchas veces por más que los documentales nos informen no golpean de la misma manera. Vimos una oportunidad artística para decir algo y abrir el debate a generaciones nuevas que quizás desconocían los hechos.

Noticias: Cuando usted era chico, también en las épocas de su papá y su abuelo, eran muy importantes las críticas de los jueves. Hoy las redes se apoderaron un poco de la opinión. ¿Es de leer los comentarios?

Bo: ¡Sí! Desde muy chiquito en mi familia me mandaban a la puerta del cine a escuchar lo que decía el público a la salida, ese era el momento de saber si íbamos bien o mal. Me metía en el baño para escuchar qué comentaban (se ríe). La curiosidad y el boca en boca es cada vez más importante desde que está potenciado por las redes sociales, así que es super importante seguir los debates, leer qué opina la gente. Es muy interesante para medir ciertas cosas y es lindo también ver cómo las personas se conmueven con un drama que le refresca cosas guardadas en la memoria como pasó con “Cromañón”. Igual yo respeto a los críticos, los leo porque me interesan sus opiniones, uno puede decir que no le importan las críticas, pero es mentira.

Noticias: ¿“Las malas” marcará su vuelta al cine?

Bo: No puedo decir mucho porque todavía no lo anunciamos... pero sí. Estuvimos hace muy poco almorzando con Camila Sosa Villada en Córdoba y estamos entusiasmados. “Las malas” es uno de los grandes libros argentinos de todos los tiempos y creo que va a ser una gran película.

Noticias: Hace poco también se anunció la serie sobre Moria Casán para Netflix. ¿Moria y Sofía Gala están involucradas de alguna manera?

Bo: Todavía estamos cerrando el proyecto, ya se instaló lo de Moria, aún no sé lo de Sofía porque falta trabajar bastante el desarrollo en un montón de aspectos. Hay algo muy interesante en Moria, en cómo siempre trascendió todo, ¿no? Es alguien que se la jugó toda la vida y tuvo una mirada fresca de la sociedad. A través suyo se podría contar la historia argentina de varias décadas. Tiene tantas anécdotas y experiencias que nos pareció una idea espectacular hacer esta serie, ella es uno de los grandes personajes argentinos, estamos super motivados.

Noticias: Siguiendo con las historias de vida, ¿en qué anda la película de Luca Prodan que dirigirá y protagonizará Peter Lanzani? ¿Usted ahí es el guionista?

Bo: Sí, estamos trabajando con Peter y produciendo con Luis Ortega junto con su compañía “El Despacho”. Seguimos en ese proceso que lleva mucho tiempo de guionar y ver cómo hacerlo de la manera que queremos, con una gran producción y un gran casting para un proyecto enorme. Es remar y remar hasta lograrlo, intentamos terminar el guión y pasar al proceso de financiación.

Noticias: ¿Y la serie sobre Ricardo Barreda se hace?

Bo: Me estás siguiendo los pasos (se ríe), estamos ahí con Florencia Etcheves y Soledad Vallejos. Parezco un loro repitiendo lo mismo, ¡pero te juro que es verdad! Está muy cerca de concretarse. Tiene que pasar algo muy fuerte para que yo abandone algo que quiero contar. No sé si lo llamaría virtud, pero hay algo de esa determinación que se necesita para que las cosas sucedan. Siempre me acompañan esas ganas, creo que lo aprendí de mi familia, hay una idea de que los proyectos no se abandonan. Van evolucionando, cambiando, actualizándose, hasta que en algún momento se hacen realidad.