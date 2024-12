Ana Mosqueda: “Las editoriales independientes tenemos que tratar de subsistir”

“Para viajar no hay mejor nave que un libro”, la frase atribuida a Emily Dickenson inspira la charla. La protagonista de esta historia es una mujer curiosa, amante del estudio y la investigación. “Me gusta el conocimiento por el conocimiento mismo”, asegura mientras toma su té con scons en Casa Cavia, uno de los lugares más bellos de Buenos Aires. Lleva un vestido blanco, es sencilla y agradable.

Ana Mosqueda es doctora en Historia Social de la Cultura Escrita por la Universidad de Alcalá de Henares, España; licenciada en Letras y editora por la Universidad de Buenos Aires. Fue docente de Corrección de Estilo de la carrera de Edición de la UBA. Actualmente es dueña y directora de la editorial Ampersand, ubicada en una distinguida residencia de Barrio Parque, que acaba de recibir el Konex de Platino 2024 por Labor Editorial.

Está casada con el empresario Juan Carlos García con el que tiene a sus hijos, Guadalupe y Juan Agustín. Su marido y su hija Lupe son dueños y socios de Mezcla Casa Gastronómica, con varios emprendimientos, entre ellos Casa Cavia.

“Mis padres eran muy lectores y su biblioteca me fascinaba. Me transmitieron el amor por la literatura, el teatro, por Federico García Lorca. Mi papá leía cosas de divulgación, científicas, novelas fantásticas. Mi mamá era más de literatura, argentina, latinoamericana. Además, tuve una profesora en el secundario muy buena. Eso también ayudó mucho porque era la que me incentivaba”, recuerda.

Noticias: ¿Escribía de chica?

Ana Mosqueda: Escribía composiciones para el colegio y me sacaba todo diez. Pero a medida que iba leyendo me animaba menos a escribir. Fui de una generación con demasiado respeto a los escritores que existían en ese momento, Cortázar, García Márquez. Nadie se atrevía a escribir una palabra. Además, no me salía, nunca fui de sentarme y escribir. Siempre me costó mucho, lo mío iba por el lado de la lectura.

Noticias: Y naturalmente terminó en la carrera de Letras

Mosqueda: Sí, y ahí me enamoré del latín y del griego, y fui profesora de latín durante casi quince años. Después me fui de la facultad, me fui a vivir a un country con mi familia por unos años, pero no soporté y volví. Y ahí me anoté en la carrera de Edición y después hice el doctorado en España.

Noticias: ¿Coincide con aquella frase de Emily Dickinson?

Mosqueda: Sí, claro, leer es un viaje. Es la manera de ver mundos que nunca vas a llegar. La lectura nos permite viajar en el tiempo y en el espacio, conocer lugares que nunca vamos a conocer. También nos permite hacernos preguntas que tal vez no nos las haríamos de otra manera o pensar en cosas que nunca nos habíamos detenido o reafirmar lo que ya pensábamos.

Noticias: ¿Qué libros la marcaron?

Mosqueda: Siempre fueron los clásicos griegos y latinos, como profesora llegué a conocerlos muy bien, y, además, tuve una profesora de griego excelente que nos hizo leer muchas tragedias y poemas griegos. Para mí la cultura grecolatina es a lo que siempre hay que volver. De hecho, este año di un curso porque tenía ganas de volver al latín, sobre Ovidio y Virgilio, que fue lo que enseñé tantos años en la facultad.

Noticias: ¿Qué libros o autores de la actualidad le interesan?

Mosqueda: Tengo mucho que leer de la editorial y eso me quita tiempo, pero trato de estar actualizada. Gabriela Cabezón Cámara me llamó mucho la atención porque tiene un estilo muy particular, me parece una gran escritora. A veces trato de leer algo de los autores nuevos porque estamos en un programa compartido con el Malba de escritores residentes. Fui a Colombia, vi que había autores nuevos, y también me traje para leer, y muchas cosas que son para esparcimiento las dejo para el verano.

Noticias: ¿Ya eligió qué se va llevar para las vacaciones?

Mosqueda: Sí, pero es todo de trabajo, pero como el trabajo lo disfruto mucho, todo lo que me llevo me encanta. Además, me gusta hacer cosas por mi cuenta. Voy comprando libros y los guardo, como uno de botánica y otro de L’ Encyclopédie, y en algún momento los saco y pienso un proyecto editorial en base a eso.

Noticias: ¿Qué temas la atraviesan hoy?

Mosqueda: El tema de la vejez, muy importante para pensarlo y repensarlo. El tema del rol de la mujer, hay muchas cosas que las jóvenes hacen que nosotros no hicimos, como la decisión de no tener hijos. Mi hija, por ejemplo, ha decidido no tenerlos y me parece muy bien, lo respeto. Es muy difícil tomar esa decisión, aunque parezca fácil. Yo trato de comprenderla y de ayudarla. El mundo está cambiando mucho en ese sentido y me gusta ese cambio para las mujeres. Siempre me interesó el rol de la mujer. Cuando daba latín ya me había metido en un grupo de estudios interdisciplinarios de mujeres. Me parece que hay mucho para hacer y mucho que se dice, pero que no se hace.

Noticias: En 2012 creó Ampersand. ¿Su objetivo?

Mosqueda: En un principio fue un objetivo muy práctico. No había obras de historia de la cultura escrita, de historia de la lectura, de historia de la escritura, no había nada de eso. Toda bibliografía en idiomas extranjeros. Entonces, dije vamos a ver cuáles son las obras fundamentales de esta disciplina y traducirlas para que estén los libros básicos y los autores para poder estudiarla.

Noticias: ¿Qué tipo de editorial es?

Mosqueda: Una editorial que trata de hacer libros muy cuidados tanto en el contenido como en la forma. Ese es el principio básico. La colección principal es esta historia del libro. Después tenemos una sobre historia de la moda con unos diez títulos. Siempre tratamos de hacer un balance entre traducción de autores extranjeros y autores argentinos, latinoamericanos o españoles. También tenemos una colección sobre comunicación y lenguaje, temas muy actuales, como el de los memes, pero tratados de manera seria. Otra de cartas, con sólo un volumen, donde yo intervine, sobre cartas editoriales de Aldo Manucio, un editor del siglo XV. Pero la colección va a ser de cartas de todo tiempo y lugar. Además, hay una colección de comunicación visual, que tiene que ver con el diseño, y otra fuera de serie, donde ponemos los libros que queremos hacer o que no encajan con ninguna de las otras. Y la colección lectores con libros literarios, no técnicos.

Noticias: ¿Cómo hace para sostener una editorial de estas características en un país como Argentina?

Mosqueda: La subsidio yo. Al principio, fue poner, poner y poner dinero. Ahora llegamos a un punto de equilibrio, estamos muy bien, no tenemos ganancia, pero tampoco tenemos pérdida. Es muy importante eso, todo se consiguió con el tiempo y con mucho trabajo.

Noticias: ¿Tiene sucursal en España?

Mosqueda: En realidad no es una sucursal. Hará cuatro años empezamos a trabajar con una distribuidora española y ahora tenemos presencia en librerías de allá. Decidimos hacerlo en España porque vimos que faltaba bibliografía en español en temas relacionados con la historia del libro. Nos pareció que había un nicho ahí y tratamos de construirlo, pero no es fácil, depende de muchos factores.

Noticias: ¿Cómo está el mercado del libro en Argentina?

Mosqueda: La gente sigue comprando libros, gracias a Dios. Todas las iniciativas pequeñas tienen buenos resultados, por eso cada vez surgen más de estas editoriales independientes. España nos envidia mucho porque allá no existe esto o cuando surge alguna editorial independiente inmediatamente se vende a algún grupo grande. Acá no tenemos ese problema, porque nadie nos quiere comprar, pero tenemos que tratar de subsistir. ¿Cómo lo hacemos? Uniéndonos en las ferias, la feria de editores independientes que se hace en agosto es muy importante para nosotros, y es algo que no existe en otros países.

Noticias: ¿Qué opina de la literatura más comercial? Por ejemplo, la novela romántica.

Mosqueda: Mi mamá leía Corín Tellado y yo se la robaba para leer. Eso estuvo siempre y me parece perfecto. Lo que no debería pasar es que baje tanto el nivel de lectura de los lectores como para que no puedan discernir entre algo que es literatura y algo que no lo es, que fue escrito así nomás y que llegó a la fama por diferentes razones.

Noticias: ¿Qué debería tener un buen libro?

Mosqueda: Es difícil contestar eso. Para mí tiene que tener originalidad y un manejo del lenguaje que evidencie que hay detrás un escritor, no un autor. Un autor puede ser cualquiera.

Noticias: ¿Cómo afectan la tecnología, las redes, a la lectura y a la industria del libro?

Mosqueda: Al principio pareció que iba a afectar mucho a la industria del libro, pero finalmente no fue así. El libro electrónico tiene su nicho. Yo, por ejemplo, no leo los libros en digital.

Noticias: ¿Cómo es su vida personal?

Mosqueda: Muy linda, tengo una muy buena pareja, hace 41 años que estoy casada, y tengo a mis hijos.

Noticias: ¿Cómo lograron permanecer tanto tiempo con su marido?

Mosqueda: Lo principal es que cada uno pudo realizarse, hacer su vida y puede seguir haciéndola. Yo durante muchos años no pude hacer mucho por mis hijos, por mis padres que estaban viejitos y enfermos, pero igual seguía en la facultad, en actividad, pero menos horas. Recién a los cincuenta saqué la revista Páginas de Guarda, sobre lingüística, edición y cultura escrita, junto con dos colegas.

Noticias: Hizo la vida que quiso, entonces.

Mosqueda: Sí, es lo que me da más satisfacción, estoy muy contenta. Creo que es eso lo que te mantiene feliz, el poder hacer lo que te gusta.