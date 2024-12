Ignacio Sureda: “Siempre voy a fondo"

Hijo y nieto de gente vinculada al teatro en la localidad bonaerense de Escobar, Ignacio Sureda comenzó a actuar a temprana edad. Tanto que a inicios de los 2000, con sólo 12 años, debutó en TV en un capítulo de “Los Simuladores”. Pero no fue hasta 2018 que alcanzó la popularidad interpretando al “Pantera” durante dos temporadas en la serie “El Marginal”, junto a Roly Serrano, Claudio Ricci, Nicolás Furtado y otros.

Hoy, “Nacho” es parte en el Teatro San Martín de “La gran ilusión”, una agridulce comedia del napolitano Eduardo de Filippo, reversionada por el catalán Lluís Pasqual e interpretada en los roles principales por Marcelo Subiotto, Patricia Echegoyen y Pablo Mariuzzi. La obra cuestiona los límites entre la realidad y la ficción a partir de un mago bastante chanta que interviene fortuitamente en el desenlace de un vínculo amoroso. Historia donde un hombre debe elegir entre resignarse a que su mujer se fugó con su amante -el personaje de Sureda- o aceptar otra “realidad” propuesta por el mago.

Ignacio Sureda: “La gran ilusión” es su primera obra en un teatro oficial. ¿Qué le significa eso?

Noticias: Es cumplir el sueño del pibe. Yo de chico caminaba con mi abuela materna por Avenida Corrientes y le decía que de grande iba a trabajar en uno de sus teatros. En 2023 hice “Sinvergüenzas” unos meses en el Premier; y ahora esta otra obra, nada menos que en el San Martín.

Noticias: La pieza habla de un hombre que se refugia en una ilusión que le concede un soplo de esperanza a su propia vida. ¿Alguna vez “compró” alguna ilusión para evadir una situación dolorosa?

Sureda: Sí. La última vez, no hace mucho tiempo, me pasó en una relación amorosa, como en la obra. Creo que en algún punto a todos nos pasa, con un vínculo, con la sociedad donde vivimos o con la existencia misma. Mucha gente se pone un chip en la cabeza y dice: “yo soy esto, mi trabajo es éste” y no se lo cuestionan más; y tal vez no es tan así. Yo suelo preguntarme para qué estamos acá, si tenemos una misión... Amo la actuación, pero también es cierto que tengo un papá actor, director y profesor de teatro; y que mi abuelo paterno de joven también fue actor y que el año en que nací, además, abrió un teatro en Escobar. Entonces, a veces me pregunto qué hubiese sido de mí sin esa historia.

Noticias: ¿Y qué se responde?

Sureda: Que sería piloto de carreras, mi otra gran pasión.

Noticias: Recién dijo que hace poco vivió una ficción amorosa.

Sureda: Sí, fue una ilusión, que terminó en una gran desilusión, muy dolorosa. Me subí a una ilusión que me hizo pensar en una familia y al poco tiempo choqué con que era una película que me había hecho yo. ¡Pero mirá qué loco! Cuándo eso se derrumbó, justo apareció “La gran ilusión”, con un director que admiro, el mejor con el que trabajé; con grandes actores, quizás no tan conocidos -salvo “Pato” Echegoyen, por su labor en TV-, pero con una sólida experiencia teatral; y en un teatro donde se trabaja con un compromiso y una prolijidad que pocas veces vi.

Noticias: ¿Fue un desafío?

Sureda: Por la rigurosidad con que se trataba en el San Martín, sí. Por lo demás, no tanto, porque yo me siento muy seguro actuando. Además, me gustan los riesgos. De hecho, me encanta correr en auto a 200 kilómetros por hora y saltar en paracaídas; y en la actuación, el riesgo me genera adrenalina. El “Pantera” de “El Marginal”, por ejemplo, fue un gran desafío, porque el tartamudo que hice ahí podía salir bien o podía ser un desastre, pero a mí me gusta ir siempre a fondo, evito la zona de confort. Para mí, es a matar o morir.

Noticias: Su personaje en “La gran ilusión” tiene su importancia, pero aparece en pocas escenas. ¿Cómo vive eso tras protagonizar al “Pantera” y de haber sido parte de la exitosa “Sex” de José María Muscari?

Sureda: Fue todo un ejercicio para el ego actoral. Cuando terminé de leer el guión, pensé: “¿Falta algo acá?”. Lo consulté con el director y Pasqual me explicó que era así porque la obra original dura cuatro horas y que él tuvo que adaptarla para que durara dos. Ahí recordé una frase de Stanislavski que dice “no hay papeles pequeños, sólo actores mediocres” y entendí que ese era mi desafío. ¿Y sabés qué? Estoy muy feliz haciendo esta obra, por lo que fue el proceso de ensayos, por la calidad del director y porque sigo disfrutando del trabajo de mis compañeros actores. Para mí, “La gran ilusión” es un seminario que incluye todo eso, una gran lección donde aprendí mucho..

Noticias: Hábleme de su pasión por el automovilismo.

Sureda: Me gusta desde que tengo uso de razón. Tanto o más que la actuación. No me dediqué de chico porque a mis padres no les gustaba y porque es un deporte caro. Aunque mi viejo no me apoyó, a los siete años me enseñó a manejar en una quinta que teníamos; y en enero de este año cumplí el sueño de correr por primera vez. Debuté en la Copa Bora, una monomarca telonera del TC Pista Pick Up que corre mayormente en el autódromo de La Plata y donde ya disputé cinco carreras. Siempre terminé entre noveno y décimo entre más de 20 pilotos: un muy buen resultado para un novato. Mirá, te voy a contar algo: yo disfruto más de correr que del sexo. Vos dirás que estoy loco, pero es así.

Noticias: Lo entiendo porque soy fan de la Fórmula 1 desde chico y para mí, los mañaneros el domingo no existen.

Sureda: ¿En serio? ¡Qué coincidencia! Entonces me entendés (risas)

Noticias: ¿Y piensa seguir?

Sureda: Sí. Después de esas cinco carreras paré por una cuestión de presupuesto. Sólo por eso, porque se corre los domingos temprano y el teatro es a la tarde-noche. Hasta llegar al TC, no voy a parar. Aunque sea, algunas carreras.

Noticias: ¿Cómo lo recibió el ambiente? .

Sureda: Bien, porque a pesar de la rivalidad en pista, es como una gran familia. Yo creo que al principio pensaron que sólo iba a boludear, a sacarme fotos, a filmar algún videíto. No se esperaban el desempeño que tuve.

Noticias: El “Nacho” Sureda corredor, ¿también tiene algo de personaje?

Sureda: No, ahí soy cien por ciento yo. En la primera vuelta de mi carrera debut lloré a moco tendido de la emoción; y luego, más repuesto, pasé a un par de autos: Hasta que me tocaron de atrás a más de 200 kph e hice un trompo. ¡Imaginate el cagazo que me pegué! Pero como el auto estaba entero, seguí y terminé. Cuando me bajé, con una mezcla de emociones -felicidad, éxtasis y algo de calentura-, quise saber no del mejor modo quién me había chocado y eso no gustó.

Noticias: Le salió el “Pantera”...

Sureda: Totalmente (risas). Pero ahora me quieren.

Noticias: Leí que cuando terminó de hacer “El Marginal”, le costó mucho sacarse de encima al personaje.

Sureda: Pasa que el “Pantera” tiene bastante de mí. Salvando las distancias, claro, porque hasta ahora no maté a nadie (risas). Pero de chico era medio violento, lo que superé con años de terapia y un trabajo sobre mí mismo. Como el “Pantera” era un personaje bastante border, oscuro, y yo siempre voy a fondo -aparte de que era la oportunidad de mi vida-, me costó mucho bajarme de él. Al punto que cuando terminé de grabar, quedé con ataques de pánico.

Noticias: ¿Tanto?

Sureda: Sí, porque me lo tomé demasiado en serio. Tanto en lo físico -porque antes no tenía este lomo- como en lo emocional. El “Pantera”, además era un personaje muy solitario, por lo que sentí que no debía ver a nadie por un tiempo. De hecho, hasta me separé de mi pareja de ese momento.

Noticias: ¿No es mucho eso?

Sureda: Yo no conozco otra manera. Aparte, todo lo que sube, baja.

Noticias: También leí que haciendo “Sex”, recibió propuestas decentes e indecentes. Cuénteme.

Sureda: Lo más común era encontrar en los mensajes de Instagram invitaciones de chicas que me invitaban a estar con ellas, hasta en grupo de cinco; y a veces, como estaba soltero, acepté y me divertí mucho. Pensá que ellas salían con todo el morbo que les generaba el espectáculo. Eso, más las fantasías que tenían con el “Pantera” en algunos casos.

Noticias: ¿Alguna invitación que haya rechazado?

Sureda: Propuestas de varones, que también agradecí pero no acepté, porque hasta ahora no me atraen los hombres. También tuve propuestas económicas bastante interesantes, pero tampoco agarré.

Noticias: ¿Cómo maneja el ego en esos casos?

Sureda: El ego lo tengo muy laburado por dedicarme a esto desde chico, y por entender que la fama en algún punto es medio una mentira. Yo lo que nunca perdí es a ese pibe de Escobar, nunca me la creí. A mí, la tele y la fama no me cambiaron. Te lo pueden decir los que me conocen de toda la vida.

Noticias: Usted se define como alguien lanzado, que no tiene filtro. Pero las veces que le preguntaron sobre su vida amorosa, nunca contó mucho. ¿Por qué?

Sureda: Elijo preservar mi intimidad por varias razones. Primero, porque las relaciones que tuve, nunca duraron más de un año, Entonces, dar un nombre o presentar a la persona, no lo veo. Y segundo, porque la gente de afuera muchas veces la caga, por envidia, despecho o simplemente mala onda. Así que hasta que no tenga un vínculo más sólido, prefiero mantener eso en una burbuja.

por Sergio Nuñez