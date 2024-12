Øostil: “El mejor público es el argentino”

En “Encuentros cercanos del tercer tipo”, Steven Spielberg imaginaba a la música como vehículo trascendental para comunicarse con las civilizaciones extraterrestres.

Cuarenta y siete años después del estreno de esa obra maestra del cine, el argentino Antü Coimbra, también conocido como Øostil, transporta a su audiencia a galaxias lejanas gracias al baile, a la música, a la manipulación del sonido y al uso de la tecnología. Hombre de espíritu renacentista, alquimista sonoro, artista, DJ y productor musical, ha transformado a los aviones en su lugar de residencia, viaja alrededor del mundo presentándose ante las audiencias más diversas que lo han convertido en uno de los músicos más populares de su disciplina a nivel global en la actualidad.

Posiblemente su Rosebud haya quedado olvidado en alguna lancha del Tigre de su infancia, mientras planea nuevas giras y performances. Casi de forma milagrosa permaneció en Argentina durante algunas horas en el marco del regreso de Creamfields a Buenos Aires. En ese breve lapso NOTICIAS lo encontró en el bar de un afamado hotel de Avenida Alvear para entablar este diálogo.

Noticias: ¿Cómo definiría su trabajo para el que no está tan familiarizado con la música electrónica?

Øostil: Es una buena pregunta, yo creo que dentro del entretenimiento hacemos justamente eso, entretener a las personas y sacarlas un poco de su día a día habitual, conectarlos con el espacio artístico de lo que es la comunicación a nivel musical. Ahora esta nueva tangente se dirige hacia lo audiovisual, este tipo de sonido que produzco, música electrónica direccionada al tecno melódico, se conecta directamente no solo con lo auditivo sino también con lo visual. En estos últimos años la inclusión de las pantallas y de los ingenieros de iluminación hicieron que todo se transformara en una experiencia superadora de escuchar música.

Noticias: ¿Usted se define como músico o como alguien que pasa música?

Øostil: Claramente empecé como DJ, mezclando música de otros artistas. Después de cinco años comencé a crear mi propia música y lo bueno es que la culminación de eso, poder colaborar con otros artistas musicales, te abre la posibilidad de juntarte en diferentes estudios a hacer música con vocalistas, guitarristas o percusionistas. Así que soy músico, soy DJ, pero mi fuerte es la producción musical que va de la mano con la electrónica.

Noticias: Viaja por el mundo haciendo lo que le gusta, tocando en los mejores lugares. ¿ La vida del DJ y del músico es tan buena como uno se la imagina desde afuera?

Øostil: Desde el momento en el que puedo vivir de lo que me gusta y es mi pasión, se genera una magia inexplicable. Hoy tengo la posibilidad de viajar muchísimo, aunque lógicamente hay un desgaste físico. En los últimos quince años me he perdido todos los cumpleaños de mi madre, no he podido estar para Navidad o Año Nuevo donde me gustaría reunirme con la familia. Pero como contrapeso está lo otro que es poder visitar constantemente a amigos por todo el mundo y conectar con fans de distintas ciudades que nunca imaginé.

Noticias: ¿Se siente un poco el desarraigo?

Øostil: Hace muy poco estuve en Hong Kong, en Indonesia, en Bali, lugares con los que jamás soñé. Después volvés y reconectás con tu entorno, así que al final es gratificante poder estar en movimiento, aprendiendo y materializando diferentes visiones, porque lo que suena en Berlín no es lo mismo que suena acá o en Dubai. Tengo una residencia en Dubai donde voy cuatro o cinco veces al año y aprendo mucho de la cultura de Medio Oriente. Dentro de poco me espera un tour de tres semanas por la India tocando en distintas ciudades para un público de raíces muy distintas a las nuestras, es indefinible la sensación de satisfacción que te da nutrirte con otras maneras de ver el mundo, te rompe la cabeza. Es muy interesante ver cómo va mutando la música y eso es una gran fuente de inspiración a la hora de volver al estudio.

Noticias: En Argentina nos vanagloriamos de tener el mejor público del mundo. ¿Cuál fue la audiencia más apasionada para la que tocó?

Øostil: El mejor público en serio es el argentino. Me pasó de sentir ese fervor tocando en Chaco, en Córdoba, en Mendoza, en Mar del Plata, en Buenos Aires, la energía que hay en toda la Argentina es inigualable. Por eso bandas como los Rolling Stones o Metallica eligen venir a grabar sus discos en vivo gracias a esa efervescencia que tiene nuestra gente. La entrega que tenés con el público argentino te hace olvidar del tiempo, podés tocar durante diez horas y sentís que son diez minutos.

Noticias: Mencionó a una banda legendaria como los Rolling Stones y hace muy poquito estuvo acá otro mito viviente como Paul McCartney, que con ochenta y pico tocó tres horas seguidas. ¿Un DJ podría tocar también hasta esa edad si se lo propusiera?

Øostil: Considero que hay una vida útil. De repente en una banda plantás un tour y salís a hacer tus shows, pero te apoyás también en otros músicos, siendo DJ estás vos solo, el desgaste físico de viajar durante veinte o treinta años te va pesando, en los últimos tres años tomé quinientos vuelos, ¡me imagino cuando llegue a la edad de McCartney! (risas). Voy a querer estar en Mendoza descansando y tomándome un vino en los viñedos, dudo que viva en un aeropuerto. Además llega un momento en el que tenés que trascender y dejarle el lugar a las nuevas generaciones. No conocemos el futuro, hay que trabajar a largo plazo, pero disfrutar cada fecha como si fuera la última. De Hernán Cattaneo, que es mi referente, aprendí a tener una vida sana y alejada de excesos que poco tienen que ver con el entretenimiento, espero poder transmitirles eso a los más jóvenes.

Noticias: Leí por ahí que de chico vivía en Tigre y tenía que ir a la escuela en lancha...

Øostil: Sí, a las nueve de la mañana me pasaba a buscar la lancha y uno dependía del clima, si había neblina llegabas tarde al colegio. A la tarde si querías tomar el mate con facturas esperabas la lancha almacén que pasaba por la puerta de tu casa, era toda una cosa muy loca, porque de repente mientras mis amigos salían los fines de semana yo tenía una conexión muchísimo más fuerte con la naturaleza, con las estrellas, con cosas que te desarrollan la sensibilidad que después necesitás si te dedicás a algo creativo.

Noticias: Después de días muy intensos, ¿cómo hace para desenchufar?

Øostil: Justamente trato de conectarme con la naturaleza, en Barcelona vivo en las afueras. Ahora vine a tocar a Creamfields, pero después voy unos días a descansar a Mendoza, si tengo shows en Dubai cuando termino trato de tomarme un tiempito en el desierto. Intento salir de las ciudades porque todo es una vorágine muy fuerte, se vive tan rápido que tal vez en una semana me tomo quince vuelos, de México a Dubai y de ahí a Hong Kong. Conectar con la naturaleza es el freno, tiro el teléfono por un rato y empiezo a reunirme con las cosas básicas que son las que me permiten construir mi día a día.

Fotos: Maxi Patane.

Agradecimientos: Producción general, Bruna Castagnet; prensa, B.I.P. (Beat In Press); pelo, Pablo Cut.