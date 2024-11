Minerva Casero: “Tengo una conexión fuerte con el humor”

Minerva Casero logró conmover y se convirtió en una auténtica revelación en “Iosi, el espía arrepentido”. Actualmente se encuentra filmando otra serie, más volcada hacia el lado de la comedia, llamada “Viudas negras”, junto a Pilar Gamboa, Malena Pichot, Julián Lucero, Pachu Peña, Georgina Barbarossa y Marina Bellati, entre otros.

La pasión por el audiovisual también la llevó de lleno al universo cinematográfico. Este año, la actriz hija de Alfredo Casero, formó parte de “Linda”, un drama con toques eróticos en el que compartía elenco con la China Suárez, Julieta Cardinali y Rafael Spregelburd. Recientemente estrenó “Sin salida”, un policial que parece nutrirse de los noticieros y de las tapas de los periódicos para contar una historia de supervivencia a la que Minerva le pone el cuerpo, en un rol protagónico muy físico y de gran intensidad.

El edificio de DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) sirve de ámbito propicio para las fotos y para el diálogo con NOTICIAS en una formidable mañana que invita a la charla.

Noticias: Más allá de lo que estaba en el guión de “Sin salida”, ¿tuvo que investigar sobre la trata de personas para construir su personaje?

Minerva Casero: La realidad es que no fue uno de esos personajes en los que tuve que hacer mucha investigación de campo, principalmente porque mi personaje es una chica que no sabe lo que va a pasarle, entonces quería concentrarme en el desconocimiento y en la sorpresa frente a ese mundo. Preferí no tener tanta carga porque iba a ser difícil interpretarla teniendo en cuenta que esto lamentablemente es algo que sucede todo el tiempo en todo el mundo. Es una chica a la que le van pasando un montón de cosas inmanejables a lo largo de la película y ella reacciona como puede, fue una actuación muy física. Me siento una chanta diciendo que no preparé el back del personaje (se ríe), pero el guión me pedía justamente otra cosa, poner el físico.

Noticias: ¿Fue muy duro el rodaje?

Casero: Durísimo. Hacía muchísimo frío y la mayor parte de la película estoy con un top deportivo y una camperita rompevientos muy finita. Tenía escenas no solo concentradas en la acción sino también de mucho llanto, terminaba re cansada. ¡Porque además tuve que correr muchísimo! ( se ríe). Hubo un montón de jornadas nocturnas de rodaje, yo soy una persona más diurna así que eso ya me cuesta un poco. Fue un esfuerzo, pero realmente me preparé para eso, cambié mis horarios de sueño y consulté con una médica especializada en higiene del sueño para poder mantener esa agenda nocturna corriendo. Después de tantas horas de noche pasando frío lo difícil es conservar la buena predisposición, el cuerpo empieza a sentirse enfermo y justamente eso es lo que no puede ocurrir porque al día siguiente hay que filmar. Me armé toda una suplementación con mi nutricionista para comer bien y poder hacerle frente a la exigencia de correr a las dos de la mañana ,en top y con dos grados en pleno junio. Fue agotador porque casi no había escena en la que no estuviera y me pasaba de todo en la historia, me agarraban, me caía por la escaleras. Así que me abrazo y le agradezco a mi cuerpo por haberlo logrado (se ríe).

Noticias: En esta película volvió a coincidir con Gustavo Bassani, su compañero de “Iosi”. ¿Cómo fue ese reencuentro?

Casero: Para mí siempre Gus es sinónimo de mucha familiaridad y cariño. Rodamos “Iosi” durante varios meses, hicimos dos temporadas, estuvimos filmando en Uruguay y viviendo un montón de cosas juntos, fundamos un super lazo de amistad y compañerismo.

Noticias: Hace poco justamente entrevistamos a Alejandro Awada que interpretó al padre de Dafne, su personaje en “Iosi”. ¿Cómo recuerda esa serie?

Casero: Para mí fue sumamente enriquecedora, me hizo crecer mucho como actriz. Siento que se me dio una oportunidad muy linda de la que estoy realmente agradecida, fue como dar un salto porque yo no estaba haciendo ese tipo de series, me tocaban cosas más juveniles o productos televisivos donde no tenés tanto tiempo de elaborar un personaje. Los tiempos de la tele son otros y acá fue la primera vez que pude trabajar profundamente ese papel super complejo. Tuve que estudiar un montón sobre la cultura judía porque Dafne provenía de una familia con costumbres muy arraigadas, había que prepararse a conciencia. Sigo recibiendo nominaciones por ese trabajo, ¡es increíble! Estoy super agradecida.

Noticias: Por ese papel ganó un premio Cóndor de Plata, ¿lo tiene en algún lugar especial de su casa?

Casero: ¡Se me rompió apenas me lo dieron! Se me cayó y se astilló todo. Es gracioso, aunque en realidad es penoso, medio trágico (risas). Me lo entregaron, bajé las escaleras con el premio en la mano, en un momento se me estaba por caer el clutch y me dio miedo que se rompiera, solté lo que tenía en la otra mano y casualmente era el premio. Lo tengo en casa, medio astillado, pero me recuerda un poco también mi esencia.

Noticias: Hoy vino producida para las fotos, ¿cómo se lleva con el tema de la moda?

Casero: Me gusta mucho vestirme porque es una manera de transmitir algo, para mí es importante disfrutar de lo que tengo puesto porque me da otra comodidad. Hay como todo un submundo de la moda que siempre me divirtió mucho, sin pertenecer del todo porque no soy modelo, pero lo disfruto un montón. Me encanta la ropa, las cosas lindas, y tengo la oportunidad, cosa que agradezco, de trabajar con marcas de primer nivel. También con artistas y diseñadores que hacen cosas increíbles porque para mí la moda es otra manera de encarnar el arte. Hay gente que lo percibe como algo superficial, yo creo que nada cercano a la expresión es superficial.

Noticias: Volviendo un poco al tema de la película, ¿como mujer se sintió alguna vez en peligro?

Casero: Siempre. Toda mujer a la que le preguntes va a contestarte que vivimos con una sensación de peligro muy interiorizada, hay algo tácito que siempre está ahí. Una va por la calle sabiendo que tiene que estar cuidándose, que si volvés a determinada hora hay que mandarle un mensaje a una amiga, con las mías está eso de “avisame cuando llegues”. Nos vamos cuidando entre nosotras porque sabemos que no es lo mismo ser mujer que hombre en este mundo. Más allá de los distintos nombres que se quieran poner a las cosas o a las diferencias hay algo concreto y real, no es lo mismo porque nosotras corremos un montón de peligros simplemente por ser mujeres.

Noticias: ¿Los guiones siguen llegando en papel o solo se manda un PDF?

Casero: Mandan el PDF, ¡se perdió el romance! (se ríe). Un poco lo entiendo porque hay que cuidar los árboles, pero bueno. Cuando era más chica se imprimían todos, vos ibas a la televisión y estaban los cuadernillos con una cinta que decía el número del episodio por todos lados, había millones. De chiquita igual mi padre me daba la parte de atrás de los guiones para que reutilizara las hojas, jugaba dibujando ahí. Pero como actriz te digo que me cuesta bastante más memorizar la letra leyendo solo el PDF. Antes de filmar lo tengo que imprimir, sino se complica.

Noticias: ¿Los lee completos o solo la parte que le toca?

Casero: Los leo completos porque quiero saber cuál es la historia, en qué anda mi personaje, hacia dónde va. Ahora estoy grabando una comedia que se llama “Viudas negras” y me gusta mucho porque en general suelen tocarme proyectos dramáticos y yo obviamente tengo una conexión muy fuerte con el humor. Lo practico en mi vida cotidiana, pero en lo laboral no se me había dado, así que estoy muy contenta y agradecida de que hayan visto en mí la capacidad de hacer reír.