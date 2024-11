Agustín Sullivan: “El trabajo del actor es pura entrega”

Si alguien viera a Agustín Sullivan relajado y saludando a medio mundo en el Cultural San Martín jamás pensaría que ayer estaba haciendo una película en Madrid. Y mientras sueña con llevar adelante un proyecto propio que ya escribió, lee un par de obras que le acercaron para hacer teatro en Buenos Aires. Este año fue Carlitos Jr. en “Coppola, el representante” y curiosamente repetirá rol con el mismo director, Ariel Winograd, en “Menem”, la serie que se estrenará en 2025. El Carlo y Zulema serán Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani, nada menos. “Está buenísima“ dice Agustín y uno imagina que nadie se privará de verla.

Sullivan fue el joven Roberto Sánchez en ese bombazo que fue “Sandro de América” y no paró más. Solo este año además del mencionado papel en “Coppola”, tuvo un rol muy destacado en “El sabor del silencio” junto a Gonzalo Heredia, hizo “Coqueluche” de la mano de Muscari y protagonizó la película “Estepa”. Agustín llegó a Buenos Aires para acompañar el estreno de “Virgen Rosa”, la película dirigida por Dennis Smith donde conforma el trío protagónico con Juana Viale y Carolina Kopelioff. Allí es Noé, un chico que reúne las piezas de su propia vida para salvarse del diluvio familiar. ¿Por qué todos quieren a Agustín Sullivan? Algunas pistas en esta charla.

Noticias: ¿Vino con las valijas directo desde al aeropuerto o tuvo tiempo de pasar por su casa?

Agustín Sullivan: (Se ríe) ¡Llegué anoche! Estoy la mitad del tiempo en España y la otra mitad acá desde hace tres años más o menos, voy y vengo. Gracias a Dios me encanta mi trabajo, lo disfruto un montón y no me importa dónde sea. Me apasiona filmar y me da igual el lugar donde esté el set aunque me siento muy argentino siempre, este es mi país.

Noticias: ¿Tener la posibilidad de trabajar en España es un buen salvavidas con el cine argentino tan parado?

Sullivan: Sí, acá se está haciendo muy poco, lamentablemente. Es triste. Es espectacular lo que podemos generar con el hermoso cine que tenemos, con los grandes directores, actores y guionistas que hay. De hecho en España hay argentinos trabajando en todos los rubros artísticos, no solo actores, directores y guionistas, sino también técnicos. Además los docentes más importantes de actuación son argentinos, Claudio Tolcachir con Timbre 4 está pisando muy fuerte allá, Luz Cipriota es directora de una escuela de arte. Vayas a la obra de teatro que vayas te encontrás argentinos protagonizando, Gerónimo Rauch, Guido Balzaretti, Omar Calicchio, Silvia Luchetti en “El fantasma de la ópera”, Ariel Juin en “Aladdin”, Maia Contreras que hizo “Legalmente rubia”, todos la están rompiendo... y seguro me olvido de algunos porque son muchos. ¿Proyectos que se estén rodando? Si no hay argentinos en el elenco los encontrás detrás de cámara, tenemos a un productor de Netflix muy importante que es Rubén Goldfarb por ejemplo, hizo “Elite” entre otras cosas

Noticias: Noé, su personaje en “Virgen Rosa”, es alguien que intenta escapar, pero la memoria de un pasado terrible lo acompaña adonde vaya. ¿Cómo lo encaró?

Sullivan: De hecho él es alguien que huyó, literal y físicamente, se fue a vivir a otro país y no volvió más. Es un chico muy sensible, marcado por un hecho traumático del pasado y para salvarse se escapó, como mucha otra gente que huye de los problemas en vez de resolverlos. En realidad aunque cambies de lugar no solucionás nada, tus conflictos viajan con vos. Entiendo que él necesitó eso como un poco de oxígeno, pero solo puede empezar a resolver eso junto a sus hermanas cuando decide volver. La vida es en equipo, está bueno pedir ayuda y conectar con la gente que te quiere. Lo trabajé desde la angustia constante que él tiene, ese negarse a retornar al lugar que le hizo daño, pero al que vuelve por amor a su hermana menor. Yo estoy convencido de que el motor de la vida es el amor. Puede ser el amor hacia otra persona, a hacer algo que te guste, a tu profesión o a lo que sea que te haga feliz.

Noticias: Dicen por ahí que las locuras más grandes se hacen por amor, ¿será?

Sullivan: Total. Y por eso para mí las historias que más pegan son las que tocan el corazón de la gente, no solo las que tienen que ver con la pareja, también las que se refieren a la familia o a la amistad. Lo que nos emociona a todos es la conexión con el otro.

Noticias: En una entrevista dijo que le gustaría mucho trabajar con Juan José Campanella, por qué lo elige a él?

Sullivan: Porque me gustan las historias que se ocupan de las personas. “Vientos de agua” es una de mis series favoritas, además toca el tema de los antepasados y a mí me encanta lo que tiene que ver con los orígenes, ¡le pregunto a todo el mundo como es la historia de sus abuelos! (sonríe). Me emocionan esas cosas, me gustan mucho “Luna de Avellaneda”, “El hijo de la novia”, las películas que tratan sobre los vínculos. Hablando de padres e hijos, ¿viste “The Father” con Olivia Colman y Anthony Hopkins? Es maravillosa, esos son los personajes que me conmueven. Ayer vi “Blondi”, la película de Dolores Fonzi y también me emocioné un montón, me pareció hermosa. Toto Rovito, que interpreta al hijo y ahora está en “Cromañón”, fue mi compañero en “Sandro de América”, es un gran actor.

Noticias: Usted tiene cara de bueno, sin embargo ha hecho varios thrillers. Uno de ellos fue “El sabor del silencio” con Gonzalo Heredia. Ahí le tocó un personaje bien al límite. ¿Es liberador dejar que se suelte la cadena de vez en cuando y hacer la gran Nicolas Cage?

Sullivan: (Se ríe) Los personajes que más me gustan son esos, cuanto más alejados de mí, mejor y fui feliz haciendo ese personaje. Estaba muy bien escrito, es un chico que se siente menos, cree que no es merecedor de cosas buenas, siente que siempre está en deuda, sobre todo con esa especie de hermano mayor que es Gonzalo y también con su novia que es Cande Molfese. Entonces el momento en que logra callar su mente y su corazón, parar la angustia constante, es cuando se droga. Ahí desconecta y fijate que por amor se mete en líos tan grandes como hacerse cómplice de un crimen. Lo disfruté muchísimo y encima ahora estoy nominado a los Premios Produ como mejor actor de reparto por ese personaje. Es re divertido tener otras vidas gracias a la actuación, encarnar otros cuerpos, otras épocas.

Noticias: El año pasado estuvo en ATAV2, en 2024 no hubo ficción especialmente producida para televisión abierta. ¿Cree que el público volverá a engancharse como en su momento lo hizo con “Sandro” o cambió definitivamente la manera de consumir entretenimiento?

Sullivan: Yo creo que la tele está viva, se ve en todo el país aunque el rating se mida solo en CABA y Gran Buenos Aires, así que “¡Aguante la ficción!”. Hay historias muy buenas por contar. Fijate lo que pasó con “Envidiosa”, si bien está en Netflix la gente se enganchó un montón como hacía con las tiras. Hace mucho que se dice que la televisión está muriendo, pero con “Sandro” hicimos 32 puntos de rating, “Cien días para enamorarse” y “ATAV 1” fueron fenómenos impresionantes y ya existían las plataformas. Estuve en México hace poco y me reconocieron por Sandro, es increíble con los años que pasaron, la tele tiene un público y que hay un país más allá de Buenos Aires. Nuestras ficciones son espectaculares y de hecho se venden los derechos para hacer reversiones en un montón de países. Ahora volvió Cris Morena con todo y me parece genial. Ojalá se reactive todo el mundo audiovisual, a nuestro círculo se lo maltrata sin razón, te diría...

Noticias: Un director me dijo hace que esa gente jamás tendrá el amor que reciben los actores

Sullivan: Es que el laburo del actor es pura entrega, es un trabajo para los demás, uno pone su cuerpo, su energía y su emoción para que llegue a otras personas y el público te devuelve ese sentimiento. Para mí la cultura es muy importante, es lo que hace que expandas el cerebro y la emocionalidad, genera un pensamiento propio y crea personas autónomas a las que no se puede manejar tan fácilmente. El otro día leí un discurso que dio Federico Lorca cuando lo invitaron a la inauguración de una biblioteca y en un momento dice que si fuera pueblo él no pediría pan, pediría medio pan y un libro para desarrollar la mente y las emociones. Tenía razón, estoy convencido de eso.

Noticias: No podemos terminar la charla sin esta pregunta porque ya estamos en noviembre. Usted cumple años el 31 de diciembre, ¿cómo lleva compartir festejo con el fin de año?

Sullivan: ¡Me encanta cumplir el 31 de diciembre! Mi mamá me festejaba el cumpleaños al mediodía y a la noche era la reunión de Año Nuevo, como buen capricorniano que soy es como un cierre, el primero de enero empieza mi propio nuevo año. Hay que estar disponible para hacer lo que uno ama. Siempre para adelante y con todo, no puedo negarlo, muy capricornio.