Mariano Gorodisch: “Me excito ahorrando”

Está eufórico, imparable, con el sombrero de “Economan” puesto. La crisis económica le viene como anillo al dedo a su personaje. El 7 de noviembre Mariano Gorodisch subirá al escenario del Teatro Picadilly para hacer “Economan, Trampita Trampón Humor Anticrisis”. Habla y se atropella, tira chistes, no le tiene miedo al ridículo.

Arranca cantando vale cuatro: “Todos me dicen: “¡Estás siguiendo a Milei, que empezó en el teatro!”. De hecho, yo iba a hacer teatro junto con Milei, pero él fue presidente. Y muchos me preguntan si voy a terminar en política como él”, cuenta.

Noticias: Él hizo “El consultorio de Milei”, en 2019, también en el Picadilly. ¡Podríamos estar hablando con el futuro presidente! ¿Cuál es la motivación para hacer este show?

Mariano Gorodisch: Me encanta el teatro desde hace mucho. Hice teatro de humor y de improvisación desde hace mil años y ahora es combinarlo con lo financiero, hacer un stand up humorístico, con consultorio financiero personalizado. En mi Instagram, Economan, siempre hago sorteos con premios. Entonces lo que pedí fue que pusieran la entrada lo más barata posible y tener muchos premios, para hacer subir a la gente al escenario, que sea divertido y que se lleven premios. De modo que estos 15 mil pesos de la entrada no solo los amortices, sino que te lleves cosas.

Noticias: Que sean una inversión.

Gorodisch: Claro, primero dar un decálogo del ahorro, tips puntuales para que al día siguiente de la obra, ya empieces a ahorrar. Contar el gasto hormiga: un café imprevisto son 3 mil lucas. Entonces yo digo: “Multiplicalo por los 365 días del año… en un palo”. Y después digo: “¿Cuántos años más te quedan de vida? ¿Cincuenta años? Bueno, son 50 palos”. El tema no es ahorrar y no poder nada, sino destinarlo a algo que a vos sí te guste. Eso es algo que vas a aprender en el show, a hacer tu propio Excel financiero. Y después hay muchas compañías que te piden especialmente que pidas una promoción, o sea, el cable, internet, el abono del celular: no es darse de baja, es llamar y preguntar qué promoción tienen y te dan un 50% de promoción por 12 meses, por ejemplo. Son miles de lucas que te ahorrás por un minuto. Muchos son derrochadores seriales, nosotros somos consumidores inteligentes.

Noticias: ¿Cuál es el equilibrio entre estar sacando números y multiplicándolos por los años de vida que quedan, y ser un derrochador?

Gorodisch: No es ni un extremo ni el otro. Yo digo que hay inflación por culpa de la gente que avala cualquier precio. No importa que estés lleno de guita, si el tomate te lo ponen a cinco lucas, no lo compres. Cada vez más gente trabaja de ahorrar y yo me excito ahorrando y creo que el mundo también. Porque un kilo de helado de Freddo te sale 17 lucas, comprás dos por uno, a 8.500 el kilo, te sale más barato que Grido. Vas al cine con dos por uno y está mejor la película. Yo estudié Comunicación y después hice un MBA, la maestría de empresas en la UADE, porque me gané la beca de periodismo: fue gratis.

Noticias: ¿A partir de qué se metió de lleno en el periodismo económico?

Gorodisch: Cuando terminé el MBA, escribí mi primer libro, ya hace unos 18 o 16 años que trabajo en El Cronista, en relación de dependencia, escribiendo desde sobre dólar hasta de finanzas personales. Cuando escribí mi primer libro, de finanzas personales, con Sudamericana, “60 opciones para invertir en pesos y ahorrar en dólares”, ahí fue que salté de alguna manera a la televisión para promocionarlo y me hacían notas en el noticiero de Canal 9. Me vió Rozín (Gerardo) y me descubrió, empecé en “Morfi” con Rozín. Pero en “Bendita” sacaban todos mis informes de “Morfi” y empecé en “Bendita” con Beto Casella y todavía sigo en la radio con él. Fue Rozín el que me descubrió y después Beto el que me hizo este personaje de Economan.

Noticias: No le tiene miedo al ridículo, ¿no?

Gorodisch: No, yo soy ridículo. Soy yo, digamos. Me encanta hacer las compras, me gusta ir a la verdulería, a la carnicería, al supermercado. Por ahí, esa es la diferencia que yo tengo con otros periodistas económicos que hablan más de lo que sale en el diario. Yo primero para escribir en el diario, tengo que buscar primicias, entonces salgo a la calle.

Noticias: ¿Se crió en una familia muy “Lita de Lázzari”?

Gorodisch: No, cero, cero, nada que ver, a mi papá no le gustaba para nada esta conducta.

Noticias: ¿Fue el que primero lo tildó de “rata”?

Gorodisch: Nosotros decimos, y a mucha honra, que somos Ratatouille, el club de los ratones. Cuando éramos chicos con mis amigos íbamos de vacaciones y hacíamos un concurso a ver quién gastaba menos.

Noticias: ¿Tiene hijos?

Gorodisch: Una hija de 16, a la que le da mucha vergüenza mi personaje. Está en el (Colegio Nacional) Buenos Aires. Fue a colegio privado en la primaria, ahora va al Buenos Aires entonces me lo echa en cara y cada vez que me pide algo y yo digo que es carísimo, me dice: “Mirá, no me estás pagando colegio, así que…”. O me hace la lista para el supermercado y me pone: “Comprame manzanas” y, entre paréntesis, “lindas, no seas rata”.

Noticias: ¿Tuvo algún momento donde de verdad la haya pasado mal económicamente?

Gorodisch: No, no, muchos me dicen “vos pasaste una guerra”. Pero es también en el sentido de no derrochar. En un tenedor libre, por ejemplo, me sirvo lo que voy a comer, nada más. No me sirvo y dejo en el plato. Es cuidar el medio ambiente también. Esa gente que está deprimida y sale a comprar ropa… la industria textil es la que más contamina el planeta después de la petrolera, entonces por qué eso de comprar algo.

Noticias: Si tuviera que pensar en su vida a nivel personal, ¿cuál fue su mejor inversión? Y no estoy hablando de lo económico, sino en sentido figurado.

Gorodisch: Y el aceite con el que me estoqueé (risas). A mí me gusta mucho jugar al tenis, nadar, hacer lo que a uno le gusta, ser felices porque, ya cerca de los 50, la mejor inversión es hacer las cosas que te gustan. La herencia, como dice Claudio Zuchovicki, es un error de cálculo.

Noticias: Ideológicamente, ¿se siente cerca de Milei?

Gorodisch: Siempre creo que la misión del periodista es ver lo que está haciendo mal el gobierno de turno. Porque si no, termina siendo una alcahuete, un chupa medias. Hacer periodismo es marcar los errores del gobierno de turno. O sea, ahora hablan de que está bajando la inflación, sí, porque no hay consumo, no venden nada. O que está el dólar estable, sí, porque la gente tiene que reventar su canuto para poder pagar la tarjeta.

Noticias: Si proyectamos Argentina de acá a un año, ¿qué imagina que vamos a tener como escenario a nivel socioeconómico? ¿Hacia dónde estamos yendo?

Gorodisch: Un año en la Argentina es como 100 años en Suiza, es muy difícil porque mañana te puede cambiar todo. Pero tenés una cierta estabilidad macro, en cuanto a un dólar estable, una inflación que todas las consultoras privadas la dan de acá en adelante que no va a superar el 3% mensual, hay un orden macroeconómico. Ahora otra cosa es la calle, empresas que venden menos, que les conviene importar; tenés un atraso cambiario terrible con lo cual Argentina está muy cara en dólares, por eso vas a ver muchos argentinos yéndose a Chile ahora en las vacaciones de verano y la Costa Atlántica, vacía. Entonces qué pasa, el lema de Milei es el déficit cero, hay que achicar el gasto, pero para déficit cero vos lo que tenés que hacer también es agrandar la recaudación y con esto está recaudando cada vez menos.

Noticias: ¿Qué sería de usted en Suiza?

Gorodisch: Un bodrio. Mi hija se quiere ir a vivir a Suiza, le encanta Suiza y yo le digo que es un bodrio y ella me dice que no se banca la Argentina y que quiere ir a vivir a Suiza.

Noticias: ¿Cómo mantiene el equilibrio entre el standupero financiero que hace humor con la crisis y el periodista económico que analiza e informa?

Gorodisch: Son dos personajes. De hecho en mi instagram de Economan, pongo mucha información del dólar, de lo que va a pasar con el dólar, sigo siempre lo que pasa con muchas fuentes dentro del gobierno del Ministerio de Economía del Banco Central, tengo mucha info anticipada. Y a su vez, hago mi parte graciosa, mi parte humorista. Entonces muchas veces en los programas me dicen: “Hoy, serio”.

Noticias: ¿No siente que esos personajes compiten entre sí y que uno de ellos le está haciendo pagar costos al otro?

Gorodisch: No, es “Hay que escribir de Dios”, “¿A favor o en contra?”.

Noticias: ¿Lo tienta la política?

Gorodisch: No, hoy no. Pero todos me ven ese paralelismo con Milei.

Noticias: ¿A Milei lo ve ahora en un personaje exacerbado?

Gorodisch: Es peor en privado, se enoja y te bloquea del Whatsapp y del Instagram, de las dos cosas. Como si fuera un nene. Vos decís algo que no le gusta y te bloquea.

Noticias: ¿Por qué lo bloqueó?

Gorodisch: Ni idea, pero yo soy crítico siempre. Me di cuenta cuando fue su cumpleaños: le mandé un mensaje por Whatsapp y vi que me había bloqueado. Le mandé otro por Instagram y también.

Noticias: Bueno, habla bien del periodista.

Gorodisch: Pero no habla bien del presidente.