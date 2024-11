Elina Costantini: “Me enorgullece que gracias a SAC se haya reactivado la alta costura"

Elina atraviesa un momento inmejorable, acaba de terminar la tercera edición de la Semana de Alta Costura (SAC) con cuatro jornadas imponentes en el Teatro Colón mientras espera la llegada de su primera hija, Kahlo Milagro, junto a su marido, el empresario Eduardo Costantini.

Antes de comenzar con los desfiles, la top model y empresaria habló con NOTICIAS sobre la importancia de SAC para la alta costura argentina. Más activa que nunca a pesar de los casi siete meses de embarazo, posa para la cámara con soltura y profesionalismo. En cada flash se reflejan más de 20 años de experiencia en la moda.

Esa confianza con la que se mueve y habla acerca de sus proyectos, es la que la llevó a alcanzar todo lo que soñaba y más. De esa nena de cuatro años de Las Catitas, Mendoza, que empezaba a imaginar entre juegos una carrera de diseños y pasarelas, hasta esta mujer que se emociona al poder devolver a la industria fashion un poco de lo que le dio, a través de este mecenazgo que significa SAC, que busca por un lado promover la alta costura nacional y también inspirar a nuevas generaciones de creadores a continuar este legado.

Noticias: En 2022 creó la Semana de la Alta Costura, para visibilizar el arte de los diseñadores y fortalecer la industria de la moda, ¿cómo nació esa idea?

Elina Costantini: ¡No puedo creer que ya pasaron tres ediciones! Este año cumplo 22 años en la moda, estuve en todas las semanas de la haute couture, empecé en París cuando tenía 14 años, estuve en Milán, Brasil, Chile, México, Tokio y siempre pensaba que Argentina no tenía una semana de la alta costura, y dije que el día que me retirase de la moda como modelo, la iba a crear. También es un mecenazgo para ayudar a una industria que, si bien se está recuperando, está muy golpeada.

Noticias: ¿Por qué cree que es tan importante que exista ese espacio?

Costantini: Para promover la alta costura que estaba desapareciendo. Hay muchos diseñadores excelentes en el país, pero por un tema de ventas, se estaban volcando más al prêt-à-couture y el prêt-à-porter. Cuando creé SAC no pensé que iba a tener tanta repercusión. Ese espacio ayudó a que se reactivaran las ventas, casi todos los diseñadores que pasaron por SAC las duplicaron, también muchos de ellos pudieron mudar sus ateliers. Hay mucho talento y mucho para crecer.

Noticias: ¿Qué cambio notó en estos tres años?

Costantini: Siempre quise poner a la alta costura en su justo valor, reivindicar los años ‘20, ‘30, se generó un circuito con unos shows increíbles, acompañados con una visibilidad que les da a ellos mucha estabilidad. Me enorgullece que se haya reactivado la alta costura. Vamos por más. Quiero que SAC sea reconocido por la Cámara de la Haute Couture, sé que lo vamos a lograr.

Noticias: ¿Cómo ve a la alta costura argentina en comparación con el resto del mundo?

Costantini: Hay mucho talento. Siempre destaco que los diseñadores de aquí hacen todo mucho más a pulmón en comparación con los diseñadores de afuera, que tienen una estructura muy armada. Hay que valorar y reconocer el talento argentino. Muchos diseñadores locales son iguales o hasta mejores que los de afuera. Por la costura, el diseño, los cortes, solamente nos falta que tengan más apoyo. Todos los años vamos creciendo un poco más con SAC, hay más empresarios y personas que quieren ayudar que se suman. Eso es muy necesario, yo sola no puedo.

Noticias: ¿Por qué eligió el Teatro Colón para esta edición?

Costantini: El Colón estuvo presente cuando inauguré SAC. Es un teatro icónico, fue un sueño cumplido. Nunca antes hubo una semana entera de desfiles allí. El director y todo el equipo me acompañaron mucho. Es un teatro reconocido a nivel mundial. Es un lujo. Cada año apostamos a más. Ahora tenemos una edición anual de SAC, pero el día de mañana queremos tener dos.

Noticias: ¿Cómo eligió a los diseñadores de este año? Javier Saiach, Sylvie Burstin, Fabián Zitta y Jorge Redondo.

Costantini: Mi equipo hace una medición de los diseñadores a nivel nacional, y se evalúa que cumplan con todos los requisitos. A ellos los conozco hace muchos años. He trabajado con ellos toda la vida. Este año trajimos a Jorge Redondo, una eminencia en España, la revolución de Madrid, es la primera vez que SAC cuenta con un diseñador internacional. Javier Saiach es un diseñador argentino, pero que tiene mucha influencia a nivel internacional. A las chicas que trabajan en Sylvie Burstin las conozco desde mis 15 años, son muy talentosas. Fabián Zitta es muy futurista, psicodélico.

Noticias: Dijo que cumplió 22 años en la moda, ¿cuándo empezó a soñar con la posibilidad de vivir de esto?

Costantini: Es loco lo que digo, pero desde mis 4 años decía: “Quiero ser modelo de vestidos”, no sabía lo que era la alta costura, pero ya a los 5 años miraba todos los desfiles habidos y por haber, ya lo tenía muy claro, quería terminar los estudios, venir a Buenos Aires y de acá salir al mundo. Por mi tenacidad y mi perseverancia lo logré. También tuve un poco de suerte, hay una mezcla de todo. Empecé a los 12 años con moda más infantil, pero a los 13 ya empecé a recibir mis primeros sueldos en la alta costura.

Noticias: ¿Qué le diría a esa Elina chiquita que soñaba con trabajar en la alta costura?

Costantini: Me re emociona. Cuando empecé a decir que quería trabajar en la moda, en mi familia, como somos de un pueblo chico, nadie creía en mí. Estoy orgullosa de mi perseverancia, y de todos los sacrificios que tuve que pasar. Ahora hablamos de todo lo lindo, pero fue muy difícil. No todo se da de un momento a otro. Estoy orgullosa de nunca haber perdido esa confianza en mí misma.

Noticias: ¿Se podría decir que esas son sus virtudes? ¿La confianza y la perseverancia?

Costantini: Y la paciencia. Me dijeron muchas veces que no, pero yo sabía que lo iba a lograr.

Noticias: ¿Y cuáles son sus proyectos de acá en adelante?

Costantini: Ahora me frenó un poquito lo de la bebé, me quiero dedicar unos meses a mi maternidad, porque es algo que esperé y deseé mucho, pero la idea es salir al exterior, también lanzar mi propia línea de make up, perfume. Todo lleva tiempo.

Noticias: ¿Con Eduardo se apoyan mucho en cada proyecto?

Costantini: Sí, los dos nos consultamos, yo le consulto mucho y él a mi también.

Noticias: ¿Qué se admiran mutuamente?

Costantini: Muchas cosas. El hecho de haber empezado de abajo los dos y nunca haber desistido de lo que queríamos ser y lograrlo. Consideramos que el trabajo es el motor de la vida, la familia es muy importante también, pero el trabajo es todo. Queremos terminar nuestra vida trabajando, creando, ayudando.

Noticias: Usted es muy creyente, ¿verdad?

Costantini: Sí. Siempre digo que tuve un Dios aparte. Uno lo puede llamar Dios, Universo, como quieran, pero siempre siento que hay una energía especial que si tenés fe todo llega.

Noticias: En el proceso de su maternidad también se apoyó mucho en la fe. Me imagino que habrá sido difícil que constantemente los periodistas le estuvieran preguntando…

Costantini: Igual no me molestaba que me preguntaran, pero fue un camino largo, lo deseamos mucho, por muchos años, hasta que finalmente se dio. Pero Dios elige siempre el mejor momento.

Noticias: Incluso la fe está presente en el nombre que eligieron, Kahlo Milagro. ¿Qué significa Frida Kahlo en su vida?

Costantini: A Frida la admiro hace muchos años, siempre fui fanática de ella, antes de conocer a Eduardo. Siempre me gustó mucho el arte. La admiro porque fue una mujer muy fuerte y, si bien la vida que tuvo fue difícil y sufrió mucho, ella siempre siguió. Es una mujer única, quiero que mi hija se llame Kahlo y Eduardo eligió Milagro.

Noticias: ¿Cómo está transitando el embarazo?

Costantini: Muy bien. Ahora estamos las dos trabajando mucho. Es normal estar cansada, pero estamos muy activas.

Noticias: ¿Cómo se ve como madre?

Costantini: Quiero dedicarme un tiempo a ella, me lo merezco, trabajo desde hace mucho y es un momento muy especial. Voy a ser una madre dedicada.

Noticias: ¿Y a Eduardo cómo lo ve?

Costantini: Él está feliz. Es una bebé muy deseada, muy esperada.

Noticias: ¿Le llegan las críticas?

Costantini: Me divierten. Primero que no me importa qué dice el otro, pero no me afecta, a veces dejo los comentarios para que se arme un debate.

Noticias: En sus redes muestran un poco de su pareja, ¿cuando llegue la bebé la van a mostrar?

Costantini: No sé, sé que la voy a proteger mucho y que ella el día de mañana decida si quiere estar, no le quiero imponer nada, respetaré su decisión más adelante.