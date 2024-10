Florencia Giordana Braun: “Me gusta la obra que invita a pensar"

Persiste en ella su acento cordobés a pesar de vivir en Buenos Aires hace varios años, de sus estadías en el exterior y de sus viajes permanentes por el mundo. Es una mujer sencilla y sofisticada a la vez. La caracteriza la perseverancia, el compromiso y la pasión por lo que hace. Se declara una “workaholic total” y asegura que si volviera a empezar haría el mismo camino. “Me gustaría tener más tiempo para mi familia y mi vida personal, pero sarna con gusto no pica”, resume Florencia Giordana Braun, dueña de Rolf Art, galería de arte en Buenos Aires, única especializada en imagen técnica de Argentina.

Su historia profesional comenzó con el modelaje. Un día la pararon en la calle de su Córdoba natal y le dijeron: “Vos tenés que ser modelo”. “Creo que estaba más en los planes de mi familia que en los míos. Trabajé unos años, no es mi mejor recuerdo, pero me dio mucho mundo porque trabajé mucho afuera. Salté de Córdoba a pasarelas internacionales y estaba muy expuesta. Competir con el lomo no es tan sencillo ni es tan humano. Para mí fue difícil”, cuenta.

Noticias: ¿Por qué fue difícil?

Florencia Giordana Braun: Era muy chica, estaba sola y no tenía una autoestima lo suficientemente sólida como para enfrentarme a un mundo en el que te desnudan directamente. Todos me decían: “Nena, vos tenés que ser modelo”. Y yo me preguntaba modelo de qué. Siempre me dio mucha bronca esa expresión. Mi cuerpo no estaba sano y no obstante era un ejemplo para muchos. Fue una etapa difícil, estuve muy enferma, tuve una anorexia nerviosa muy grande, que fue parte de ese camino y de esa exposición. No tenía la seguridad y las herramientas para poder decir que no a muchas cosas. Cuanto más flaca estaba más trabajaba. Todo hacía entender que esa lógica era la correcta, más en la alta costura. Sí agradezco que aprendí a mirar y que la estética estaba muy metida en mi cultura. Eso me dio muchas herramientas, viajar, mundo, conocer, me dio independencia. A los 18 años ya vivía sola, me compraba lo que quería.

Noticias: ¿Cómo pasó de la pasarela y la alta costura al mundo del arte?

Giordana Braun: Fue un rescate para mí. Me acuerdo de estar trabajando afuera y sentir que el único lugar donde nadie me encontraba era un museo. Era un lugar que también me acogía y donde había silencio. Entonces, me la pasaba en los museos. Cuando volví a Argentina sentí que lo único que me había hecho bien, a mi cuerpo y a mi vida, había sido el arte. No quería ser artista ni estudiar historia del arte. Me encantaba lo que había alrededor, la gestión, los marchand, las inauguraciones, los eventos. Estudié Comunicación en Córdoba y me especialicé en Relaciones Públicas y mi tesis fue sobre el lobby cultural. Después hice un posgrado en gestión cultural internacional y más tarde estudié Art Business en Sotheby’s de Nueva York. Mientras estudiaba hice pasantías en las galerías de arte de Córdoba. Después trabajé en la Feria Pinta en Nueva York, fue un aprendizaje muy interesante. De ahí volví a Córdoba y me di cuenta de que no iba a poder hacer mucho más allí. Decidí mudarme a Buenos Aires y empecé a tomar clases con Laura Batkis. Ella me inyectó, y siempre le voy a estar agradecida, esta pasión por el arte. En 2009 terminé armando Rolf Art.

Noticias: ¿Qué es Rolf?

Giordana Braun: Rolf es mi nombre al revés. Yo sentía que la galería no podía llamarse Flor, era un nombre muy frágil, en un mundo además muy machista. Rolf me pareció que sonaba masculino, alemán, que sonaba frío, uno de mis apellidos es alemán.

Noticias: ¿Cuál era su objetivo cuando creó la galería?

Giordana Braun: Cuando empecé había un nicho de artistas super establecidos con una carencia y con una necesidad de un tratamiento profesional de su trabajo. Todo el mundo me decía que estaba loca, no hay mercado para fotografía, no se vende. Tuve la suerte de empezar con algunos que ya tenían un camino hecho, aprendí un montón de ellos y sigo aprendiendo de los artistas. Muy rápido estaba vinculada con gente que tenía una trayectoria, una cabeza, unas ideas.

Noticias: ¿Qué es la imagen técnica?

Giordana Braun: Se refiere a toda imagen que está producida a través de tecnologías o técnicas. Primero me especialicé sólo en fotografía y muy pronto me abrí al concepto de imagen técnica. En un momento la fotografía me quedó corta, no me hallaba solamente en ese nicho, y empecé a expandirme. Se me abrió un mundo de posibilidades con la imagen como recurso para llegar a otras expresiones, desde una instalación a imprimir una imagen en un objeto, en un muro. La imagen expandida a otros soportes. Después entré en el video arte y eso me abrió otro mundo. Ni hablar cuando llegué a artistas como Andrés Denegri que trabajan cine expandido. Hoy trabajo y represento a artistas de la fotografía, del video, del cine, del cine experimental. Soy dueña de la única galería del país que se especializa en imagen técnica y diría también la única de América Latina.

Noticias: De hecho, usted fue elegida por segundo año consecutivo para formar parte del Comité Internacional de París Photo.

Giordana Braun: Sí, un lujo, un honor. Creo que era parte de mi pelea con ellos, decir cómo puede ser que no haya fotografía latinoamericana en esta feria, estoy harta de ser la única. Toda una discusión y un camino que vengo haciendo para posicionar a los artistas con los que trabajo. La producción de artes visuales argentina y latinoamericana es increíble y no tiene nada que envidiarle al mundo.

Noticias: ¿Qué tipo de imagen le gusta?

Giordana Braun: La línea de la galería es muy política y yo también. Me gusta la obra que me invita a pensar más allá de la imagen que me ofrece. Esa profundidad conceptual que puede darme un trabajo que enriquece la lectura de lo que a simple vista se mira.

Noticias: ¿Cuánto importan la técnica, la sensibilidad y el ojo en el caso de la fotografía?

Giordana Braun: Todo, esa es la diferencia con los que hoy usan Instagram y otras herramientas. Cuando empiezo a trabajar con alguien más que mirar su obra lo primero que me importa es escucharlo. Porque la obra me va a entrar por sus ideas. Una obra tiene tres pasos: hay una idea, hay un concepto y hay un recurso. La idea es fundamental y es clave también cómo se resuelve técnicamente. También es fundamental la creatividad en esa resolución. En un mundo donde todo está dado, pequeños gestos muy cuidados pueden resolver una obra de una forma increíble.

Noticias: ¿Cómo es su vida personal? ¿Su mundo más allá del arte?

Giordana Braun: Muy reservado y sencillo. Mi intimidad es muy reducida, muy íntima, muy hacia adentro. Estoy en pareja con Sebastián Alderete, que es dueño de The Music Photo Gallery, una galería de arte en Nueva York, y representa a los fotógrafos oficiales de las grandes estrellas de la música en Estados Unidos. Además, es un gran pianista. Así me conquistó.

Noticias: ¿Cómo se conocieron?

Giordana Braun: En mi casa en Buenos Aires, en una cena. Él vivía en Nueva York. Tiempo después nos reencontramos y me invitó a cenar, había puesto un piano en medio del departamento que un amigo le prestó y se puso a tocar. La cena se quemó, pero el piano no dejó de sonar nunca más. Seba es mi tierra, tiene una conexión, una forma muy especial de habitar este mundo. Al poco tiempo llegó nuestra hija Amapola (6), y nuestra vida se hizo una. Agradezco todos los días la llegada de sus vidas a la mía. Amapola tenía 1 año y conoció 18 países conmigo porque la llevé a todas las ferias. Después siguió acompañándome hasta este año que empezó el primer grado y ya no la puedo llevar. Esto me hace tomar mucha distancia de ella, viajar cada mes, entrar y salir de su vida, es muy difícil.

Noticias: En los próximos días tiene que viajar.

Giordana Braun: Sí, me voy un mes. Voy a participar en Offscreen, una feria de nicho en el Grand Garage Haussmann, París, que se especializa en la imagen en movimiento y sus límites también, donde voy a presentar un solo show de Andrés Denegri. A la semana siguiente voy a participar en Artissima, una feria muy boutique en Torino, con un solo show de Liliana Maresca. Después voy a estar en L’Atlas, impulsado por el Grupo empresarial Emerige. Es un espacio de exposición en el barrio La Félicité, en París, cuyo comité curatorial elige galerías del mundo para que expongan durante dos meses. Es la primera vez que una galería argentina va a exponer. Vamos a llevar un solo show de Santiago Porter. Y el 2 de noviembre inauguramos París Photo, donde presentamos el trabajo de Porter en diálogo con lo que va estar en L' Atlas y el trabajo de Roberto Huarcaya que está en diálogo con lo que tiene exhibido actualmente en la Bienal de Venecia. Regreso a Buenos Aires y vuelvo a partir para cerrar el año en Art Basel Miami, donde tenemos dos stands con Roberto Huarcaya y Julieta Tarraubella.

Noticias: ¿Sus clientes VIP?

Giordana Braun: El arte internacional te conecta con un mundo ABC1. Le he vendido obra a importantes figuras, Brad Pitt, María Grazia Chiuri – directora creativa de Dior- Catherine Petitgas – una de las coleccionistas más importantes de Europa- Florianne de Saint Pierre - una abogada francesa muy importante- Astrid Ullens – la colección más importante de Bélgica- Y también a los grandes museos, MOMA, TATE, Reina Sofía, Banco de la República, Colombia, Fundación Cartier. Cada una de estas ventas es una enorme satisfacción para mí.