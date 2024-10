Alejandro Awada: “Le debo la vida a la actuación”

Proveniente del teatro independiente, Alejandro Awada exhibió una gran capacidad de adaptación y dejó su impronta en el terreno audiovisual. Especialista en villanos con cara de buen tipo, es un rebelde que supo enfrentarse al mandato familiar para perseguir sus sueños, encontrar su vocación y triunfar en el mundo de la actuación.

Las mejores series de los últimos años contaron con su presencia. “El reino”, “El marginal”, “Epitafios”, “El jardín de bronce” y principalmente “Iosi, el espía arrepentido”, donde interpretaba a Saúl Menajem, una pieza fundamental en el engranaje de traiciones y mentiras que proponía dicha ficción.

El Arquímedes Puccio definitivo de “Historia de un clan”, el recordado detective de “Los Simuladores”, Felipe, el loco lindo de “Verdad consecuencia”, integrantes de la gran galería de personajes de un hombre que supo vencer su timidez, esa que lo llevaba a volverse para la casa luego de haber llegado hasta la puerta del viejo Canal 9 porque simplemente no se animaba a entrar y entregar su curriculum.

Con cordialidad y amabilidad, Awada se presta a la charla con NOTICIAS en la búsqueda de sosiego y tranquilidad luego de una intensa jornada promocional.

Noticias: En “Transmitzvah” lo vuelve a dirigir Daniel Burman después de “Iosi” y “El misterio de la felicidad”. ¿Ya se entienden prácticamente sin hablar?

Alejandro Awada: A Burman lo admiro profundamente, él abre el juego y yo lo sigo, tiene una gran inteligencia, sensibilidad y creatividad, trato de encontrarme con eso. Burman tiene el don para transformar lo complejo en llano.

Noticias: Si bien su historia y la que cuenta la película son muy distintas, tienen en común una fuerte presencia del mundo textil y del negocio de la indumentaria. ¿Encontró puntos de contacto con su infancia?

Awada: Sí, fue muy familiar para mí entrar a esa locación, un negocio enorme como los que en esa Argentina de allá lejos trabajaban muy bien. Cada vez que me encuentro con el mundo de las telas lo asocio a mi infancia y en este caso fue sumamente placentero.

Noticias: Entre varios temas que aborda Burman está su visión del barrio de Once y del judaísmo. ¿Cómo recuerda la experiencia teatral de “Aquellos gauchos judíos” con Walter Santa Ana?

Awada: ¡Fue una gloria aquello! Dirigía Jaime Kogan y protagonizaba Walter Santa Ana, yo estaba fascinado, es una experiencia que tengo atesorada en el corazón.

Noticias: Hablando de teatro, alguna vez leí una anécdota muy linda que sucedió cuando su padre fue a verlo en “El pan de la locura”. ¿La recuerda?

Awada: Sí, me acuerdo perfectamente, con mi padre y mi hermano mayor. Fueron a ver juntos “El pan de la locura”, del maestro Carlos Gorostiza. Cuando terminó la función en el Teatro Regio saludamos, salgo al hall y escucho a papá decir en relación a mi trabajo mientras me señalaba: “Me salió muy bien” (se ríe).

Noticias: ¿Es verdad que en la adolescencia un libro que lo marcó mucho fue “Rayuela”, de Julio Cortázar?

Awada: Exactamente, leí “Rayuela” y a partir de ahí pegué un brusco cambio en mi vida. Había quedado absolutamente fascinado con la novela y por Cortázar, yo quería averiguar qué eran esas cosas de las que él hablaba con total genialidad. Así que dejé lo que estaba haciendo y arranqué por el lado de las artes, fue una buena decisión.

Noticias: Tengo entendido que dentro de ese interés por las artes no tenía tan claro a qué dedicarse así que buscó por la literatura, la pintura y la actuación, hasta que se decidió por la última. ¿Fue así?

Awada: Así fue y ganó la actuación. Porque la exposición escénica en lugar de cohibirme me ayudaba a ser quien yo quería. Eso me pareció grandioso, era la primera vez en mi vida que estaba con los prójimos y me ayudaban a salir, a estar vivo. Eso fue el teatro para mí, eso es el teatro.

Noticias: Recuerdo justamente que usted contó que alguna vez en la vida se había sentido juzgado, criticado, y que, por el contrario, en el teatro se sentía contenido. Hoy es uno de los actores más admirados de Argentina, ¿siente que hubo una recompensa gracias a la actuación?

Awada: Gracias a la actuación encontré mi vida, yo me encontré en la actuación, le debo la vida. Gracias a ella dejé de sufrir reacciones adversas para empezar a pasarla bien, a jugar como un niño, eso y mucho más es el teatro para mí. Es el espacio donde yo pude ser.

Noticias: ¿Y el teatro ocupa un lugar preponderante por encima del cine, la televisión de antes y las series de ahora?

Awada: Me gusta tanto actuar en teatro como filmar una película, me encantan las dos cosas.

Noticias: Entre tantas películas que hizo uno siempre recuerda “Nueve reinas” y “El aura”, las dos dirigidas por Fabián Bielinsky, que lamentablemente falleció muy joven. ¿Se lo extraña a Fabián?

Awada: Su cine se extraña mucho, para mí era un nombre fundamental en la cinematografía argentina, de hecho dejó dos joyas. A Bielinsky lo quiero mucho, muchísimo, me encantaría que las generaciones venideras tomen de esa agua y aprendan de lo que él realizó.

Noticias: En “Transmitzvah” su personaje está muy marcado por la paternidad. Con lo importante que ha sido la actuación en su vida, ¿qué sentimiento le provoca que su hija Naiara también siga sus pasos?

Awada: Mi personaje es alguien muy marcado también por la tradición, es un hombre sumamente respetuoso de la tradiciones. En cuanto a mi hija, me gusta mucho que se dedique a esto. Yo estuve haciendo un espectáculo hace muchos años en un lugar en la calle Guardia Vieja, creo era “Babilonia”. Mi niña tenía meses, yo iba a hacer función con el moisés y la bebé, esos fueron los primeros pasos de Nai en el teatro (se ríe). Desde entonces me acompaña, fuimos siempre muy compinches del trabajo, de los viajes, yo creo que en un punto estaba predestinada a seguir el mismo camino.

Noticias: Alguna vez lo escuché decir que era miedoso y sin embargo ha hecho personajes que inculcan temor, ¿quizás pasa eso justamente porque usted sabe qué es el miedo?

Awada: Está bien lo que decís, sé lo que es el miedo, conozco su existencia. Y sobre todo sé que lo quiero lejos (se ríe).

Noticias: Entre esos personajes que provocan terror es imposible no acordarse de Arquímedes Puccio. Usted sufrió la terrible experiencia de que secuestraran a su padre, ¿le sirvió de alguna manera para interpretar ese papel?

Awada: Me sirvió para entender cómo sería la vida de un secuestrado. Mi familia y yo la pasamos muy mal durante la semana que duró el secuestro de mi padre. Después, cuando terminó todo, comprendí el inmenso dolor de la gente que espera a un ser querido y nunca regresa. Para hacer el papel me metí mucho en notas periodísticas, encontré una persona que lo conocía demasiado y fui de la mano de Luis Ortega, alguien a quien le tengo gran respeto y admiración.

Noticias: Los actores habitualmente dicen que no se puede juzgar al personaje, sin embargo a usted le tocó hacer de Arquímedes Puccio, de Jorge Rafael Videla y de un violador en la película “De martes a martes”. ¿Cómo se encarnan esas criaturas?

Awada: Todos personajes muy florecidos (se ríe). Yo trabajo siempre de la mano del guión, así buceo y encuentro, conozco mis zonas oscuras, me sirvieron, por ejemplo, para ofrecérselas a Arquímedes. No soy tan hijo de puta como para meterme en la intimidad de Videla, pero lo hago desde el material escrito y con la ayuda de mis compañeros.

Noticias: ¿Cómo fue la experiencia de filmar “El Bar” con Alex de la Iglesia?

Awada: Un día sonó mi teléfono, atendí y del otro lado me dijeron: “Hola, ¿Alejandro Awada está?” Pregunté de parte de quién y me contestaron: “De Alex de la Iglesia”. Le dije, no hagas bromas, dejate de joder. Y me retrucó: “Pero hombre, por favor, ¡que soy Alex de la Iglesia!” (risas). Él se maneja así. Trabajar en España no fue distinto a hacerlo acá, la excelencia es universal, en el noventa por ciento de los rodajes se pone toda la carne al asador.