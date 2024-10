Nachito Saralegui: “La comedia me ha salvado de muchas situaciones en la vida”

En un mundo donde hasta las propias fotos de Instagram son pura ficción, Nachito Saralegui es como uno se lo imagina. El comediante amado por sus videos agudos e inocentes a la vez, es también el tipo que combina a la perfección la risa y la verdad. Si Ramón —su personaje en “Porno y Helado”, la serie que estrenó su segunda temporada en Prime Video en la que comparte trío protagónico con Martín Piroyansky y Sofi Morandi— es un pibe ingenuo, bueno y sincero por demás, Nachito se le parece bastante.

Antes de arrancar una extensa gira por España, Saralegui se sienta a hablar con NOTICIAS desde La Plata, su ciudad natal, cuna de sus afectos. La imagen de Zoom revela su afición por el merchandising retro y la risa contagiosa que lo caracteriza no lo abandona durante la charla. Cien por ciento Nachito.

Noticias: Leyendo cosas para esta entrevista encontré varias notas tituladas: “El comediante que se resiste a madurar”. Parece que hablaran de una fruta

Nachito Saralegui: (risas) Sí, ¿viste? Creo que se refieren a que soy medio un niño por dentro, tengo actitudes para con la vida en las que soy bastante aniñado, sobre todo en las relaciones humanas. No lo digo como si fuera una ventaja, es que soy así.

Noticias: Detrás suyo hay una exhibición muy interesante de muñequitos y juguetes retro. Si a las figuras de colección se las saca de sus cajas originales pierden valor. ¿Cuáles son esos favoritos a los que nunca liberará de su envoltorio?

Saralegui: Hay un Mario Bros que es el más importante para mí, a ese no lo voy a abrir nunca, olvidate. También tengo a mi Woody y a Buzz Lightyear de “Toy Story”, los conseguí a los dos, a esos los abrí porque los quería manipular. Les tocás el pecho y tienen sonido, era imposible no jugar un ratito con ellos. Pero el más importante es el Mario, he jugado mucho al Super Mario en mi infancia y me ha marcado. Yo soy el Luigi del Mario que tengo acá (se ríe).

Noticias: Saliendo de lo retro, pero no tanto, le pregunto con respecto a Ramón, su personaje en “Porno y Helado”. ¿Que a ese pibe le gusten las octogenarias va a contramano de la eterna juventud que vemos en las redes?

Saralegui: Puede ser que eso no se vea mucho en el mundo real, pero me parece una gran característica del personaje, ese gusto por las señoras mayores es algo que lo hace especial. Encarar a Ramón en “Porno y Helado” fue el mayor desafío que tuve hasta ahora. Me ayudó mucho Martín Piroyansky, él entiende todo. Con pequeñas ayudas de Martín pude ir construyendo al personaje a través de los castings.

Noticias: ¿Usted sería amigo de Ramón?

Saralegui: Creo que sí porque es buen pibe, ¡es un tipazo Ramón! Me llevaría bien y aparte él es bastante aniñado también, tendríamos eso en común. Es una persona ingenua y lo demuestra capítulo a capítulo. Se nota el choque en los diálogos con Pablo y con Ceci, los personajes de Martín Piroyansky y Sofi Morandi, Ramón es muy genuino.

Noticias: Se ha hablado un montón de que gran parte de la diversión en la serie se debe a ese circo rocambolesco de personajes, algunos medio dudosos. ¿Con qué características de los otros protagonistas se enganchó?

Saralegui: Me parece que Ceci, el personaje de Sofi Morandi, está muy bien escrito de entrada, es una reina de la manipulación y causa mucha gracia, es comedia pura ese don que tiene y cómo nos va llevando a todos hacia donde quiere, eso me llama la atención y me divierte. Pablo, el personaje de Martín, tiene algo que es su necesidad de ser aceptado, está desesperado por tener el visto bueno de los demás, en él esa característica está muy a flor de piel, pero eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Quién no quiere ser aceptado, valorado y bien tratado por el resto?

Noticias: ¿La comedia en un punto es un camino para lograr esa aceptación?

Saralegui: Sí, en mi vida particularmente la comedia es un medio para buscar la aceptación. Yo ahora por suerte estoy viviendo del teatro y en eso la aceptación tiene mucho que ver, la gente te tiene que valorar y querer para pagar una entrada, en ese sentido es clave. Creo que la comedia me ha salvado de muchas situaciones en la vida. Tengo TOC y trastorno de ansiedad, he sufrido ataques de pánico durante mucho tiempo. Estoy en un tratamiento con una psicóloga y una psiquiatra, pero te digo que la comedia me ha ayudado un montón a superar los problemas que he tenido. Hace casi 15 años que estoy en tratamiento, si bien eso es lo que me mantiene en pie y me hace sanar, la comedia también, porque me ayuda a manejar los quilombos de la vida.

Noticias: ¿Y cómo enfrenta esa gran aventura que es irse de gira por España ?

Saralegui: Es algo que también estoy hablando con la psicóloga, los detalles del viaje me ponen nervioso si bien es algo hermoso. Mis amigos me dicen: “Tenés que estar super agradecido por esta oportunidad de llevar tu show a España y conocer el país”, pero viste, un poco de ansiedad te da. Nunca viajé ahí, no conozco casi nada del mundo, es una de las primeras veces que voy a ir a otro país. Poder conocer otras culturas y hacerlo desde el trabajo del teatro, que es lo que más me gusta, es un lujo increíble, pero no voy a mentir, me da nervios el viaje, el poder de convocatoria a la hora de vender entradas, si las funciones van a salir bien, cuál será la respuesta del público. ¡Volvemos al tema de la aceptación! Pero más allá de eso tengo que ser consciente de que soy muy afortunado, poder trabajar de lo que me gusta y encima darme el lujo de irme a España hacer el show es increíble, así que cualquier pensamiento negativo que venga a mi cabeza tiene que cancelarse automáticamente (se ríe)

Noticias: ¿Lo convocaron o es un proyecto personal?

Saralegui: Nos convocó un productor teatral argentino que vive en España, ha llevado muchos comediantes de acá. Nuestro plan es ir y costear básicamente el viaje con las entradas. La idea de esta gira no es hacer plata sino bancar el viaje, poder disfrutar y actuar allá.

Noticias: Usted ha construido un estilo propio de hacer comedia. ¿Cuáles son sus referentes?

Saralegui: Monty Python es algo que he consumido y que me ha gustado mucho. Después mis grandes referentes de chico fueron “Cha Cha Cha” y “Todo por 2$”. Alfredo Casero, Diego Capusotto y Fabio Alberti lograban un nivel de comedia increíble. Obviamente no me considero a la altura de ellos bajo ningún punto de vista, pero es el estilo de humor que me gusta hacer. Después si me sale o no lo dirá la gente.

Noticias: ¿Cuál de los personajes de Capusotto es su favorito?

Saralegui: Uno de los que más me hace reír es el tipo que cuenta anécdotas intrascendentes de Maradona, me parece una idea sensacional. También me fascina el Batman de Alfredo Casero, es hermoso. Argentinizar a Batman, es un concepto extraordinario y él lo hacía excelentemente bien.

Noticias: ¿Parte de la magia es releer cosas de la cultura popular o algunos temas no tan felices para hacer reír? Pienso en sus videos sobre esos raros policías en acción…

Saralegui: Sí, con Fran Gómez hicimos varios videos sobre el control de alcoholemia, recuerdo uno en especial donde el que está borracho es el policía (risas). La idea era que el humor surgiera del intercambio de roles y nos pareció gracioso. Cambiar o releer ciertos aspectos de la realidad es algo muy importante para la comedia. Es algo clave para que un video, un sketch o una obra de teatro sean efectivos.

Noticias: ¿Cómo surge una idea y se transforma en comedia?

Saralegui: Casi siempre las ideas vienen de una situación que sucede en la realidad y es cuando nos miramos entre nosotros y decimos: “Esto es un video”. Me está pasando últimamente que mis compañeros de equipo, Fran Gómez, Quique, Lucho, Argentinuzo, Queruza, vienen con una idea y dicen: “¿Esto estaría bueno?” y yo contesto: “Sí, ¡recontra!” . Me estoy abriendo más a hacer ideas que se le ocurran a alguno de mis compañeros, yo antes era muy reticente a eso, muy egoísta en ese sentido. Ahora si la idea es buena la hacemos de una. ¿Por qué se me tiene que ocurrir solamente a mí, si no yo no soy el genio del Universo de la comedia sino un pelotudo más? (risas). Hoy por hoy me está ayudando mucho creativamente el grupo que tengo alrededor.

Noticias: ¿De chico ya lo filmaban sus hermanos haciendo su propio show en casa?

Saralegui: Sí, mi mamá ahorró durante bastante tiempo y compró una filmadora para hacer videos de nuestros cumpleaños. Yo tendría 6 o 7 años y con mis hermanos ¿para qué la usábamos? ¡Para hacer boludeces! Montábamos parodias, a mi me encantaba, filmar era mi pasatiempo favorito de chico. En cuanto tenía un momento libre le pedía a mis hermanos que filmáramos, los únicos espectadores eran mi mamá y mi papá. Grabábamos a la tarde y lo poníamos a la hora de la cena para mostrárselos y ver si se reían. Era un juego lindísimo, ¡las ganas que siempre tenía de filmar eran infinitas! Me divertía muchísimo eso y por suerte mis hermanos también se copaban grabando y actuando conmigo, era un lujo hermoso.