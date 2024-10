Juana Viale: “Me cuesta mucho definirme”

Lejos de su habitual “acelere” al momento de mostrar su atuendo y presentar a los comensales de sus almuerzos dominicales en El Trece, Juana Viale se sienta a conversar pausadamente con NOTICIAS ciento por ciento compenetrada en su rol de actriz. En este caso, como protagonista de “Juana”, la creación del bailarín y coreógrafo español Chevi Muraday que se acaba de estrenar en el Regio.

Coproducción del Complejo Teatral de Buenos Aires y Club Media, esta pieza de teatro y danza recoge la palabra de distintas mujeres de la historia —Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Arco, la Papisa Juana, Juana la Loca, Juana Azurduy y la dirigente política y sindicalista española Juana Doña—, que además de compartir un nombre, desafiaron las normas de su época y dejaron su impronta en la construcción de la mujer actual.

Así las cosas, la nieta de Mirtha Legrand y actual pareja del ambientalista y ex regatista Yago Lange (pasión que el joven heredó de su padre, el medallista olímpico Santiago Lange) comienza a hablar de su trabajo en esta obra —la “más física” que interpretó en su carrera, dice— y reflexiona sobre cómo estas emblemáticas mujeres la terminaron atravesando.

Noticias: ¿Cómo llegó “Juana” a sus manos?

Juana Viale: Fue el año pasado, cuando fui por un mes a Madrid a hacer “Tráfico”, de Sergio Blanco, y un amigo que había visto la “Juana” original, me dijo: “Tenés que hacer esta obra”. Obviamente, me llamó la atención el nombre, y como la obra ya no estaba en cartel, me puse a averiguar de qué se trataba. Ya de vuelta en Buenos Aires y sin haber leído aún el texto, hablé con José Massa, de Club Media, y le dije que quería hacerla.

Noticias: ¿Sin haberla leído?

Viale: Sí, porque creo que las cosas no llegan porque sí. Entonces, a través de su productora dimos con el texto, que me alucinó. Sobre todo, por la forma del relato: una manera muy conceptual y poética de hablar sobre estas Juanas, más de raíz, de corazón. Porque para leer la historia de cada una ya están las bibliotecas. La dramaturgia es básicamente de Juan Carlos Rubio, también con textos de Clarice Lispector y Marina Seresesky.

Noticias: O sea que a Muraday y a Rubio no los conoció en España.

Viale: Exacto. Todo fue por videollamada, hasta que Chevy vino a hacer la puesta e hicimos muchos ensayos de seis horas diarias, de lunes a lunes. La obra es muy física, lo que me encanta, porque implicó un gran desafío. Me costó mucho aunar texto y cuerpo, cosas de movimientos muy precisos, de coordinación, que no tenía; con cuatro bailarines maravillosos que me acompañan en escena.

Noticias: ¿De chica no estudió danza escocesa?

Viale: Sí, en la escuela. La obra tiene una técnica muy exigente, una plasticidad que vivo con mucha intensidad porque contrapone la belleza con lo doloroso y terrible que pasaron estas mujeres.

Noticias: ¿Cuánto conocía de cada una de estas Juanas? ¿Alguna le llegó más?

Viale: Me impactó que la Papisa Juana y Juana de Arco hayan tenido que disfrazarse de hombres para ser ellas y que ambas hayan muerto tan violentamente: una lapidada, al momento de parir y descubrirse que era una mujer, y otra en la hoguera. A Juana de Arco la conocía bastante porque siempre me gustó. Más allá de si era una santa o si tenía visiones, pensá que era una niña de 14 años que tuvo que usar un escudo y una espada para dar batalla. A Juana la Loca la terminé de conocer por la obra y me llegó mucho su amor por Felipe el Hermoso. De hecho, dicen que terminó de enloquecer cuando le robaron el corazón embalsamado de su marido. A Sor Juana Inés de la Cruz, otra mujer muy apasionada, que incluso se enamoró de otra mujer, la tenemos a través de una voz en off. A Juana Doña no la conocía: fue la pareja de un dirigente español fusilado durante el franquismo; y ella, que estaba embarazada, se salvó por un pedido de Eva Perón durante un viaje suyo a España, aunque permaneció presa muchos años

Noticias: A Juana Azurduy la agregaron para esta versión, supongo.

Viale: Sí. Chevy hizo un cuadro con un off en lengua quichua, que ella también hablaba.

Noticias: ¿Se diría feminista?

Viale: ¡Ay! A mí me cuesta mucho definirme como algo. Es un tema delicado, porque entiendo que hay desigualdad, pero a la vez pienso que los “ismos” no están buenos, que no enriquecen. Yo no sé si Sor Juana Inés de la Cruz se consideraría feminista. Creo que estas Juanas sentaron precedente de forma inconsciente, que no querían romper el molde, que en tiempos en que la mujer era un cero a la izquierda, sólo querían ser; y a mí, que no tengo la necesidad de embanderarme, me pasa algo parecido.

Noticias: En su vida tiene a tres mujeres importantes: Ambar, su hija mayor, Marcela Tinayre, su mamá, y su abuela Mirtha. ¿Cuánto del proceso de esta obra compartió con ellas?

Viale: Con quien más lo compartí fue con Ambar, porque vive conmigo. Con mamá, poco, porque “Juana” me absorbió tanto que ella tuvo que relevarme mucho con mis hijos, sobre todo con los menores, Silvestre y Alí; y con la abuela, que me preguntaba bastante, decidí, también por falta de tiempo, que se sorprendiera el día de la función para invitados..

Noticias: Este año hizo dos viajes en velero con Yago: una travesía por el Océano Atlántico, y una expedición a la Isla de los Estados. De algún modo, ¿”Juana” no es un tercer viaje?

Viale: Sin duda, porque en la obra, además, hay un personaje llamado “La Mujer Contenedora”, una mujer contemporánea que contiene a todas estas Juanas y que habla del origen del tiempo, de la vida y de cómo nos fuimos volviendo arquetipos; y en medio de todo eso, yo también me pregunté quién soy, qué vine a hacer acá. ¿a contar historias?, ¿a ser madre?

Noticias: ¿Y qué se respondió?

Viale: Aún no lo sé. Por lo pronto, me siento muy responsable como madre; y para mí eso ya es enorme. Como el viaje por el Atlántico, que fue trascendental y todavía me remueve. Pensá que el agua salada es la esencia de todo: que el líquido amniótico es salado, que las lágrimas son saladas, que el sudor es salado. Lo digo y me emociona. El mar es una maravilla, un tesoro, y no lo estamos cuidando como se debe. Ahora tenemos la gran oportunidad de que el Senado sancione la creación del Agujero Azul, un área marina protegida que conserve la diversidad de formas de vida del lecho marino en nuestra plataforma continental extendida. En fin, son todos viajes que me están pasando, atravesando, lecciones que estoy teniendo.

Noticias: ¿Tienen previsto otros viajes?

Viale: Sí, queremos seguir con la recolección de microplásticos, que es una tristeza, volver a la Patagonia argentina, recorrer todos los fiordos chilenos. Hay mucho mar por dar a conocer.

Noticias: Hablando de esto, recuerdo a esa Juana niña que soñaba con ser bióloga marina.

Viale: Sí. La vida quizás no me dio la capacidad ni el tiempo para concretarlo, pero con todo esto, está siendo muy condescendiente conmigo, es como una reivindicación. Porque siempre me incomodó la falta de cuidado de nuestros bosques nativos, del Impenetrable Chaqueño, de nuestros ríos y mares, de nuestra fauna.

Noticias: Al inicio de la charla me dijo que las cosas no llegan porque sí. Esto también podría aplicarse a la aparición de Yago en su vida, ¿no? .

Viale: Puede ser. Yo a él lo conocí hablando de todas estas cosas, por lo que supongo que ahí hubo una conexión. No sé cómo, pero lo nuestro se dio.

por Sergio Nuñez