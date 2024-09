Rita Cortese: "Hay un nivel de violencia institucional muy fuerte"

Encarnó a la icónica Doña Tota, la madre del legendario Diego Maradona en “Sueño bendito”, puso su impronta en películas como “Blondi”, “Las siamesas”, “Un crimen argentino”, “Los Marziano”, “Herencia” y “La odisea de los giles”, también protagonizó una de las mejores historias en “Relatos salvajes”.

Actriz y cantante, Rita Cortese tiene una agenda nutrida. Al estreno de “No tiene un desgarrón”, proyecto largamente anhelado que la cuenta como directora, le suma las filmaciones de “En el barro”, la nueva serie producida por Sebastián Ortega para Netflix, prolongación del universo de “El marginal”, ahora situado en una cárcel de mujeres, en la que Cortese comparte elenco con Valentina Zenere, Ana Garibaldi, Lorena Vega, Cecilia Rosetto y Gerardo Romano, entre otros.

En medio de tanta actividad, Rita Cortese se toma una pausa para dialogar con NOTICIAS.

Noticias: Usted se llama Adela Rita, ¿le gustaba aquella canción de Charly, Adela en el Carrousel?

Rita Cortese: (Se ríe) Sí, ¡de Charly todo me gusta! Hay una saga de Adelas en la familia materna, mi abuela y muchas de las mujeres que me precedieron se llaman Adela.

Noticias: ¿Y cuando llegó el momento de dedicarse a la actuación usted decidió adoptar Rita por cuestiones artísticas?

Cortese: No, ¡fueron las monjas! En el colegio secundario me empezaron a llamar así, se ve que por Santa Rita. Nada más alejado de mí (risas), no tengo esencia de santa, pero se ve que a ellas les gustó más Rita que Adela y desde ahí siguió nomás...

Noticias: Desarrolló una carrera muy destacada como cantante. ¿Al tango lo descubrió con el tiempo o formó parte suya desde siempre?

Cortese: De toda la vida. Mis padres escuchaban mucho tango, sobre todo a De Caro y a Carlos Gardel, entonces cuando decidí cantar dije: “Voy a empezar con Gardel”, porque era lo más escuchado de mi niñez. Empecé así y recorrí todos los temas habidos y por haber. El tango para mí es un paisaje conocido.

Noticias: Empezó a cantar profesionalmente después de los 40. ¿Tardó un poco en animarse?

Cortese: ¡Claro! Fijate que al que le gustaba como cantaba era al director Jaime Kogan. Cuando hicimos “Maratón”, la obra de Ricardo Monti, había unos cortes donde todas las parejas que bailaban cantaban algo y yo lo hacía en yiddish. Después él siempre quería que cantara en sus obras, fue un gran impulsor mío.

Noticias: Kogan fue un director que fue importante en su carrera y ahora la directora es usted. ¿Qué la motivó para dirigir “No tiene un desgarrón”?

Cortese: Es una obra magnífica del autor austríaco Thomas Bernhard, esta es una adaptación del primer acto del texto original centrado en dos personajes. Lo que me atrae es que Bernhard es un autor inconmensurable que conozco bien porque hice tres obras suyas, elegí esta porque es de una actualidad y una profundidad impresionante en su mirada sobre el género humano. Hacía años que quería dirigirla, nos juntamos con Julieta Cardinali y dijimos: “¡Hagámosla!”, fue un impulso y todo se fue dando. Después llegó Verita Spinetta y ahora ya es una realidad. Yo estoy feliz.

Noticias: ¿Y qué me puede decir de sus actrices?

Cortese: Que son muy distintas, pero a la vez muy complementarias y eso es fantástico. Logramos generar algo que era muy difícil y es crear un vínculo entre esos personajes, mantener una tensión entre ellas. Julieta está tocando zonas que son magníficas, de un nivel interpretativo muy grande y Vera tiene una cosa tan especial, ¡son preciosas las dos!

Noticias: ¿El hecho de ser actriz facilita la tarea la hora de dirigir a otras actrices?

Cortese: Bueno, sí. Porque hay un conocimiento de nuestro proceso, pero por otra parte es verdad que cada uno accede a los personajes por diferentes lugares. Sé mostrar ese camino gracias a que he hecho mucho teatro, pero también hay algo muy importante que es la concepción de la puesta, desde dónde tomás dramáticamente ese material. Es todo un trabajo.

Noticias: Seguramente habiendo trabajado con tantos directores ya sabrá que cosas no le gustan que le digan y cómo hacer para que las indicaciones lleguen del mejor modo, ¿no?

Cortese: Sí, igual siempre hay un momento en que el actor o la actriz detestan al director (risas). ¡Esa instancia hay que pasarla! Y es fuerte también, se genera un vínculo muy particular. Es la primera vez que dirijo en Buenos Aires, lo hice en una escuela enorme y divina que tenía en Rosario, una ciudad que me encanta y en la que trabajé mucho. Dirigir es magnífico, te olvidás de todo.

Noticias: ¿En algún punto dirigir le gusta más que actuar?

Cortese: ¿Sabés que sí? En este momento prefiero dirigir.

Noticias: Cuando uno actúa y canta muchas veces interpreta las palabras que escribió otra persona. ¿Cómo se hace propio el material?

Cortese: Depende de qué sea y con quién. Yo trabajé con los más grandes directores de teatro que hubo en su momento, hoy hay muchos nuevos y muy buenos. Pero imaginate, Roberto Villanueva, Jaime Kogan, Jorge Lavelli, Laura Yusem, fue un universo hermoso e insondable, aprendí un montón. Actuar es un mundo y si bien al cantar estás en el escenario y las imágenes vienen más rápido, es totalmente distinto a actuar. Porque tampoco sirve estar interpretando cada palabra de una canción, eso aburre. La música manda. Actuar y cantar son dos cosas bien distintas, aunque si un actor sabe de música es alguien que tiene un tempo, eso ayuda.

Noticias: Alguna vez dijo en una entrevista: “El actor tiene que ser culto, no es una elección, es parte del oficio”. ¿Sigue pensando eso?

Cortese: Es que yo creo que es así, el actor abreva de todas las disciplinas. Si te quedó alguna pincelada de un artista plástico ahí tenés un mundo, la música te enseña el ritmo y eso es fundamental. Un actor sin ritmo es difícil y por supuesto todo lo que aporta la escritura. Un actor tiene que ser curioso.

Noticias: En esta obra vuelve a trabajar con Julieta Cardinali después de compartir “Sueño bendito” donde usted fue Doña Tota y ella Claudia Villafañe. ¿Cómo fue interpretar a la madre de Maradona?

Cortese: Sí, estuvimos juntas en “Sueño bendito” y nos conocemos desde hace muchos años, le tengo un cariño y un respeto enorme. Con respecto a hacer a Doña Tota, ¡yo tenía un miedo que no tenés idea! Porque era una persona muy conocida por todos y además cuando se empezó a gestar la serie Diego todavía estaba vivo. Imaginate la responsabilidad de ser su mamá, fue uno de los personajes más amados. Yo intenté no imitarla porque eso es un horror, pero traté de pescarle algo, la respiración, una mirada y me parece que logré reflejar algo de eso.

Noticias: En distintas etapas de la vida a Doña Tota la interpretaron usted y Mercedes Morán. ¿Trabajaron cada una por su lado o en algún momento charlaron para encontrar puntos en común?

Cortese: Solo nos encontramos para ver el material que nos daban, pero después viste cómo son las filmaciones de semejantes proyectos. Estuvimos componiendo el personaje cada una por su lado. Pasaron como cinco años ya, ¡qué bárbaro! En ese momento la producción de Amazon era algo tremendo, eso también fue cambiando con el tiempo.

Noticias: Se cumplen diez años de “Relatos salvajes”. ¿Qué recuerdos tiene de esa película que llegó hasta los Premios Oscar?

Cortese: Para mí Szifrón es un director fantástico. Cuando veo que un director de cine está angustiado o preocupado ya me quedo tranquila (risas). Él es un obsesivo, como corresponde. Me acuerdo que nuestra historia se filmaba de noche, desde la seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Y a las seis de la mañana sacarlo Szifrón era imposible, él estaba como para empezar a filmar después de haber pasado doce horas ahí. Qué suerte hacer cine así, con ese respeto.

Noticias: El mundo criminal parece perseguirla, empezó a rodar “En el barro”, el spin off de “El marginal”, para Netflix.

Cortese: Recién arrancamos con las filmaciones, yo soy la directora de la prisión de mujeres donde se desarrolla la historia, igual sigue Gerardo Romano porque su personaje Antín sigue siendo director de la cárcel de varones. Es un proyecto interesante con un lindo elenco, están Lorena Vega, Cecilia Rosetto, Valentina Zenere que creo va a tener un papel protagónico. Ana Garibaldi retoma el personaje de Gladys, la viuda de Marito Borges, el papel que hacía Claudio Rissi en “El marginal”.

Noticias: Una de sus películas más icónicas fue “La odisea de los giles”. ¿Nos tocará vivir otra “Odisea de los giles”?

Cortese: Yo creo que ya podemos decirlo en presente, está pasando. Y me parece que de manera un poco más grave porque hay un nivel de violencia institucional muy fuerte sumado a una ausencia de conocimiento sobre los mecanismos democráticos. Con todo respeto, dado que este gobierno ha sido votado por la mayoría del pueblo, pero de mi parte siento todo el dolor del mundo porque sinceramente es un proyecto de exclusión, todo para unos pocos.