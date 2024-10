Fini Bocchino: “Quiero aportar a la cultura nacional”

Actriz, modelo y cantante. Josefina “Fini” Bocchino se permite una pausa en el medio de una extensa jornada profesional para dialogar con NOTICIAS sobre “Una jirafa en el balcón”, largometraje en el que comparte pantalla junto a su madre, Andrea Frigerio. Ambas componen al mismo personaje en distintas etapas de la vida.

Bocchino describe las sensaciones provocadas por la historia que transcurre en dos líneas temporales bien diferentes conectando a Barcelona con Buenos Aires y Jujuy, un relato en el que conviven dictadura, lucha armada, militantes desaparecidos, traiciones, venganza, justicia por mano propia y la búsqueda de una verdad oculta a lo largo de cuatro décadas.

En un año repleto de actividad, se da tiempo de cantar con Fer Dente, de ir a la cancha a ver a Racing en compañía paterna y de regresar a los universos de “Harry Potter” y “El señor de los anillos” que la conectan con la infancia y la adolescencia.

Noticias: “Una jirafa en el balcón” se ocupa de la última dictadura, una época trágica de la Argentina que usted no vivió. ¿Tuvo que investigar más allá de lo que estaba en el guión?

Fini Bocchino: Sí, investigué mucho, más que nada para poder encarnar la fogosidad por la lucha que tenían esos jóvenes, esas ansias de una revolución basada en sus ideales y la decisión de ir por todo. Me metí a entender eso y a comprender cómo funcionaba la necesidad grupal que contagiaba ese espíritu revolucionario. Vi un montón de material, muchos videos violentos también. Me sucede en lo personal que me impacta de una manera particular porque para mí es pasado, son relatos que oigo, forman parte de la historia de mi país y puedo llegar a sentir la carga, pero no lo termino de entender tanto internamente. Son cosas trágicas, fuertes, de las que se sabe mucho, pero de las que no se habla tanto. Hay como un cierto pudor con el tema, una especie de rechazo o miedo a seguir dando vueltas con el asunto.

Noticias: Con su madre tienen escenas en común, pero no interactúan. ¿Cómo fue la experiencia de formar parte de la misma película junto a Andrea?

Bocchino: Fue muy lindo porque teníamos que construir el mismo personaje, pero en etapas completamente diferentes, de joven y de adulta, con muchos años vividos en el medio. Lidia es una persona que al principio se presenta absolutamente vital, con esos ideales de los que hablamos, con una gran pasión y con los años pasa a ser una mujer casi derrotada, llena de arrepentimiento y cuestionamientos. Fue muy interesante indagar y debatir eso entre las dos para armar el personaje.

Noticias: ¿Siempre quiso ser actriz?

Bocchino: Nací rodeada del mundo del espectáculo gracias a mi mamá. Me decís teatro y tengo el olor de la sala grabado en la nariz, estaba todo el tiempo en camarines mientras ella hacía la función, salía al escenario para formar parte del saludo final, no había actuado y me sentía parte. Siempre me gustó mucho el escenario, entrené, hice clases y esa vocación se fue construyendo a medida que fui creciendo. Te diría que hace dos o tres años que dije: “Soy actriz y me dedico a esto”.

Noticias: ¿La carrera como actriz convive con el modelaje? Aunque leí que no se siente tanto una modelo…

Bocchino: Me pasa que no tengo por naturaleza una pasión por ser top model, me divierte mucho la cámara, posar, me encanta la moda, pero no lo veo como un objetivo para hacer carrera. Me gusta posar distendida, de una manera diferente, algo más lúdico, aplicar la actriz al modelaje.

Noticias: También canta desde hace mucho. ¿Le gustaría trabajar en algún musical ahora que el género está pasando por un momento de gran popularidad?

Bocchino: Sí, así es, canto desde hace tiempo. Ahora estamos haciendo “Manada de lobos”, una obra de Ibsen dirigida por Helena Tritek en el Teatro Alvear y ahí tengo unos cánticos. Obviamente no es una comedia musical porque estamos hablando de un clásico, pero hay algo cantado. Eso es lo que yo busco con el canto, que sea una herramienta fuerte y entrenada para complementar mi vocación actoral.

Noticias: ¿Qué cantantes le gustan?

Bocchino: Me gusta mucho la ópera porque mi entrenamiento es lírico. También soy muy fanática de Elena Roger, la amo y admiro su trabajo, ella combina a la perfección la actriz y la cantante.

Noticias: En “Manada de lobos” vuelve a compartir elenco con Junior Pisanú, hijo de Daniela Cardone, que también está en “Una jirafa en el balcón”, ¿no?

Bocchino: Exactamente, ¡de vuelta colegas! Ya hay una recontra confianza y tener la experiencia de hacer un Ibsen en un teatro como el Presidente Alvear es un privilegio. Es un sueño cumplido hacer una obra así.

Noticias: En la película, su personaje, sobre todo cuando lo encarna su mamá, está muy interesado en cosas bien específicas a la hora de comer. ¿Tiene alguna comida favorita?

Bocchino: No seré muy original, pero mi comida favorita por lejos es el asado.

Noticias: Me dijeron por ahí que usted es mascotera, ¿es cierto?

Bocchino: ¡Soy super mascotera! Muy fanática de los animales en general, sobre todo de los perros. Siempre tuve perros a lo largo de mi vida, ahora tengo uno que se llama Paquito.

Noticias: La película se llama “Una jirafa en el balcón” y no vamos a spoilear, pero el título tiene que ver con un juguete. ¿Conserva alguno de su infancia?

Bocchino: Sí, era muy de tener peluches, un montón. Todavía está sobre mi cama una muñequita que se llama Lala, la conservo porque fue la primera muñeca que tuve en mi vida. De hecho podés ver rastros de lo vieja que es, pero sigue ahí porque le tengo muchísimo cariño.

Noticias: ¿También viene de la infancia su fanatismo por “Harry Potter” y “El señor de los anillos”?

Bocchino: ¡Sí, soy super fan, enferma! (se ríe). Desde chiquita era re fanática de Harry Potter, tenía todos los disfraces, siempre quería ser Harry, me veía toda la saga cada año. Después en la adolescencia, alrededor de los quince, arranqué con “El señor de los anillos” y hasta el día de hoy todos los años por ley vuelvo a ver la saga completa. ¡Y en versión extendida! Lloro cada vez que termina porque no puedo creer que no exista eso, necesitaría salir después de ver las películas y encontrarme con ese mundo que imaginó Tolkien.

Noticias: ¿Se concentró en la trilogía original o también se enganchó con las demás series y películas?

Bocchino: Vi varias, “El Hobbit”, “Los anillos de poder”, leí todos los libros también. Pero a mí me gustan mucho las películas de Peter Jackson. Igual ahora agarré “Game of Thrones” y también me volví loca, me encanta.

Noticias: En su cuenta de Instagram ha hecho posteos hablando de la Academia. ¿Es muy fanática de Racing?

Bocchino: ¡Muy! Gracias a mi papá, Lucas, que es hincha fanático de Racing Club. Vamos un montón juntos a la cancha. Me pongo la camiseta y voy a Avellaneda chocha de la vida, es un programón. Vamos con mi viejo y un grupo gigante de amigos super académicos racinguistas. Un planazo.

Noticias: ¿Puede ser que cuando vivió en Europa haya trabajado de camarera? ¿Qué le quedó de esa experiencia?

Bocchino: Sí, trabajé un montón como camarera en España y fue una experiencia bárbara. De todo se aprende, por ejemplo en este caso, a hacer muchas cosas a la vez manteniendo un ritmo acelerado. Es un trabajo que te pide ser organizada, evitar ser tosca y torpe, tener don de gente para lograr que los clientes sientan que disfrutaron una buena experiencia. Me ayudó un montón de cierta manera. Me sirvió para reforzar características lindas de personalidad y aplicarlas a mi vocación.

Noticias: Una curiosidad, ¿cómo tratan a las camareras allá?

Bocchino: Había de todo, pero dejan buena propina y eso está buenísimo. Si los clientes te dejan unas moneditas más de las que esperabas te quedás contenta, son euros, ¿viste? (se ríe). En general son buena gente, encontrás de todo como en cualquier lugar, es una experiencia linda de hacer.

Noticias: Tiene la ciudadanía italiana. ¿Hay una idea de trabajar como actriz en Europa?

Bocchino: Obviamente me gustaría crecer en mi carrera… pero a mí me encanta Argentina. Mi pasión es ser artista acá y aportar a la cultura nacional. De hecho viajé por el mundo, entrené, trabajé en mil cosas, pero al fin y al cabo llegó un punto en el que dije: “Quiero vivir en Argentina, ser feliz acá, estar con mi familia, con mis amigos, comer asado” (risas). ¡La argentinidad al palo! No me quejo si el día de mañana sale una posibilidad de trabajar en el exterior, obviamente, pero tampoco es que sueño con eso. Si sucede, espectacular. Hoy lo que más quiero es crecer acá.

Noticias: ¿Y cuáles son los actores y actrices argentinos que admira?

Bocchino: Siempre los primeros nombres que me surgen son los de actores jóvenes, porque de otras generaciones hay un montón que son indiscutidos. Del grupo más joven, los primeros que se me vienen a la mente son Nahuel Pérez Biscayart, que vive en Francia, pero en estos días se lo puede ver en la película “El Jockey”, me parece sublime, lo admiro muchísimo, me encantan todos sus trabajos. También me gusta mucho Justina Bustos ,con quien además nos llevamos muy bien, y Ailín Salas. De los más grandes me fascina Rodrigo de la Serna, soy fanática. De las mujeres, me parecen increíbles Érica Rivas, Paola Barrientos y Mercedes Morán que me encanta. Hay mucho talento acá.