Antonia Bengoechea: “Actuar te invita a explorar lo más profundo”

Antonia Bengoechea se deja llevar, pero sabe adonde no quiere ir. Es dueña de un rostro inolvidable, una voz levemente ronca que se convierte en rugido sobre el escenario y esa inconfundible mirada tan Darín. Es hija de Alejandra y Alex Benn, sobrina de Ricardo, prima del Chino, hermana de Fausto y no reniega de eso, pero siempre eligió su propio camino.

Fue la adolescente con acento castizo y un amor condenado en “La leona”, una de las hermanas Puccio en “El clan”, dirigida por Pablo Trapero y el corazón de los fiscalitos en busca de la verdad en ese fenómeno de Santiago Mitre llamado “Argentina, 1985”. También le puso el cuerpo a Milagros de Escalada de la mano de Corina Fiorillo con la que compartirá una nueva experiencia en el Teatro Regio en 2025 y será la protagonista de “Maldita”, una obra con Vando Villamil y Félix Santamaría dirigida por el Indio Romero. Pero no hablemos del futuro sino del presente. Antonia la rompe en “El precio del poder”, la serie que se mete en el laberinto mental de un presidente con la cara de Mike Amigorena y el modus operandi de la clase dirigente construyendo un thriller político tan paranoico como adictivo.

Allí es Sofía, la hija de un psicólogo que pelea contra sus demonios mientras intenta manipular el frágil psiquismo presidencial y resolver una relación familiar turbulenta. El atribulado terapeuta es Diego Velázquez, quien protagoniza la serie rodeado de figuras como Eleonora Wexler, Elena Roger y Michel Noher. Ya está disponible en TNT y Flow, no necesitamos decir más, se vende sola. Y cuando vean actuar a Antonia sabrán por qué le compramos todos sus personajes.

Noticias: Nos convoca “La mente del poder”, pero hablemos del poder premonitorio de la ficción. ¿Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia?

Antonia Bengoechea: Justo la otra vez hablando con los creadores, Pablo Flores y Nicolás Mellino, nos contaban que la idea viene desde 2018 y esto de que le llama la atención a la gente, todos los sutiles guiños con respecto a la realidad que tiene “La mente del poder”, en serio son absolutas coincidencias. El universo político que aparece en la serie es absolutamente conceptual, fue construido para invitarte a explorar la dinámica privada del poder.

Noticias: ¿Por qué piensa que a los espectadores los seduce tanto asomarse a ese mundo secreto de los que mueven los hilos? Ocurrió también con otras series como “The West Wing”, “House of Cards” o “Succession”, por ejemplo.

Bengoechea: Porque ese detrás de escena de la política es bastante inaccesible. No sabemos mucho, hay una intriga, una incertidumbre alrededor, poder espiar eso mezclado con la manipulación emocional que sufren los personajes llama a que el espectador esté más activo. Andá a saber por qué a la gente le interesan especialmente determinadas cuestiones, ¿no?

Noticias: ¡Cómo saberlo! Sino serían todos éxitos. A su personaje le tocó un padre tan exitoso como psicólogo como torturado en la vida. Tuvo la suerte de que lo interpretara un gran actor como Diego Velázquez, ¿cómo construyeron la intimidad entre padre e hija?

Bengoechea: Se construye como se puede, con las herramientas que cada uno tiene por separado y después se arma un lenguaje conjunto en el encuentro con el otro. En este caso me tocó trabajar al lado de Diego, uno de los mejores actores argentinos y fue un placer enorme, una experiencia de mucho aprendizaje para mí, no solo por lo que es como actor sino por su calidad humana. Son personajes que están atravesando distintas cosas con algo en común que es duelo por la muerte de un ser querido, en mi caso mi madre y en el suyo su esposa, y no es fácil para ninguno de los dos.

Noticias: No sé si usted habrá hecho terapia, pero necesito preguntarle esto. ¿Después de ver “La mente del poder” retomaría o no vuelve ni a palos al psicólogo?

Bengoechea: (risas) Hice terapia el año pasado, nunca antes había ido. Sé que no es lo mismo, pero por la familia que tengo y los vínculos que me rodean siempre encontré mucho espacio para la reflexión, la charla con los demás y conmigo misma. Me parece fundamental poder indagar en mi cabeza y en la de las personas que tengo cerca, intentar profundizar con sinceridad, ir descubriendo y aprendiendo es importante. Ahora no estoy yendo al psicólogo, pero es algo que me gustaría hacer, todo lo que tenga que ver con la salud mental me parece fundamental.

Noticias: En estos momentos se habla mucho más sobre salud mental, pero recordaba que hace poco Alejandro Awada dijo en NOTICIAS que a él lo salvó el teatro. ¿El escenario puede ayudarte a encontrar tu lugar en el mundo?

Bengoechea: Lo que pasa con el teatro es distinto a otras ramas de la actuación porque está muy vivo, no existe la posibilidad de editar lo que suceda en escena. Te incrementa la capacidad de hacer los malabares que te salgan ante cualquier situación que pudiera surgir, siempre hay que seguir adelante, como en la vida misma. Hace tiempo que pienso que la actuación está hecha de la misma materia que la vida, por eso es tan especial.

Noticias: ¿Y cómo se logra que el personaje transmita verdad incluso cuando está alejado de uno?

Bengoechea: Depende de cómo quieras encarar cada personaje, pero actuar te invita a explorar lo más profundo y conectar con emociones que habitan en todos nosotros simplemente por el hecho de ser personas. A veces no sabés cómo lográs conectar con cosas que sentís muy lejanas a vos y sin embargo ocurre. Creo que podés conectar con lugares y cosas que nunca experimentaste aunque parezca inexplicable, en ese sentido actuar es bárbaro.

Noticias: Le tocó encarnar a personajes ligados a la historia argentina como Remedios de Escalada, una de las ayudantes del fiscal Luis Moreno Ocampo en “Argentina, 1985” o la chica que interpreta en la serie “Cromañón”. ¿Hay alguna diferencia a la hora de plantarse frente a un personaje histórico o a uno puramente ficcional?

Bengoechea: Remedios estaba referenciada en una persona que formó parte de la historia, personajes como los que interpreté en “Argentina, 1985” o “Cromañón” más que nada están unidos a un momento relevante de nuestra historia, pero son construcciones desde la ficción. El punto de partida en esos casos es distinto porque el contexto histórico te da mucha más información. Creo que esos personajes coincidieron en que es una responsabilidad vincularse con algo doloroso de nuestra historia, eso le agrega un peso.

Noticias: ¿Cómo se maneja con las críticas? ¿Padece ciertos comentarios o no les da bolilla?

Bengoechea: Lo voy viendo medio sobre la marcha, por suerte hasta ahora nunca me pasó de encontrarme con algo muy corrido de los límites. Siempre va a haber gente a la que le guste tu trabajo y otra a la que no, entiendo que las personas que hablan desde atrás de una pantalla gozan de una distancia con la que pueden decir cualquier cosa. Y lo entiendo, pero no lo justifico, sé que es fácil sin haber sido parte del proyecto decir lo primero que se te ocurra y no me engancho en esa porque sé desde qué lugar laburamos junto a todo el equipo y me deja tranquila.

Noticias: Usted formó parte de la que hasta ahora es la última ficción que se hizo para televisión abierta, “Buenos chicos”. ¿Volverá alguna vez el hábito de sentarse todas las noches a ver un programa o cambió el paradigma definitivamente?

Bengoechea: Siento que hay algo ahí que se está cortando, a pesar de las ganas de que eso suceda, hay un cambio de paradigma que da para charlar en profundidad y con más conocimiento. Entiendo que no es un buen momento en el que estemos apoyados para que eso suceda. “La mente del poder” te da la posibilidad de dos tipos de consumo, ver un episodio por semana en TNT como se hacía antes con los unitarios y las series en la tele, o si te gusta maratonear, verla completa en Flow. Está bueno eso.

Noticias: Alguna vez Peter Lanzani, un actor con el que ya trabajó varias veces, fue su amor maldito en “La leona”, su jefe en “Argentina, 1985”, su hermana en “El clan” y compartieron “El Reino”, me dijo que con Scorsese o Tarantino trabajaría gratis haciendo cualquier papel. ¿Tiene algún nombre con el que mataría por trabajar?

Bengoechea: La verdad que no, particularmente no soy muy de planificar una carrera. Siento que todo encuentro es valioso, si estás abierto aprendés mucho, a veces tocan nombres muy reconocidos también y está buenísimo. Siempre intento estar bien presente en el momento y sacarle el mayor jugo posible a cada experiencia que caiga en mis manos. No tengo un objetivo tan claro, me divierte más la sorpresa.