Macri & Macri: la interna de los primos y el PRO

Mauricio Macri estaba contra la espada y la pared. Sus opciones electorales en la Provincia se reducían a ir solos, conseguir un tercer lugar y meter apenas uno o dos legisladores; o acoplarse a La Libertad Avanza perdiendo identidad pero fingiendo ser parte de una performance que en gran medida les será ajena.

Eligió el plan b, que le gestionaron Cristian Ritondo y Diego Santilli. Aún cuando algunos dirigentes del PRO le reprochaban la actitud. El pacto tenía apenas horas de oficializado y las quejas ya se hacían escuchar en el partido.

Los defensores del acuerdo argumentan que el PRO nunca compitió en Provincia con su propio sello, que esto será una experiencia más en ese sentido. Sin embargo, las coaliciones de las que fue parte no tenían el nombre de ningún partido en particular. En este caso, con la Alianza La Libertad Avanza, quedan literalmente subsumidos en una marca ajena.

La decisión de Mauricio deja varios heridos en el PRO. Intendentes que tuvieron que ceder, gobernadores que ven con malos ojos la decisión y, sobre todo, a Jorge Macri, al que le será difícil explicar cómo es que los aliados en la Provincia son sus enemigos locales. Esos que ya manifestaron su decisión de arrebatarle la jefatura de gobierno en 2027.

Mauricio, el jarrón chino.

A Mauricio, el Presidente parece haberle encontrado un lugar donde no moleste. Aunque todavía no se lo ofreció personalmente, lo hizo público para que lo vaya masticando: “Me encantaría que Macri tuviera un rol destacado a nivel internacional como representante de Argentina", dijo durante una entrevista. El ministro de Economía, Luis Caputo, lo secundó: “Sería un lujo. Tiene conocimiento y contactos. Es alguien que puede promocionar a Argentina en el mundo como nadie”.

Con Macri de embajador ambulante, el Gobierno se ahorraría también el dolor de cabeza de tener que negociar en octubre ante una posible alianza nacional y, posiblemente, cederle alguna candidatura. Lo dejarían fuera de competencia. El operativo para sacarse de encima al ex presidente ya está en marcha. Y sería dar un paso más en el objetivo de máxima que planteó la armadora Karina Milei: fagocitarse al PRO.

El miércoles 9, horas antes de que venza el plazo para inscribir alianzas, Karina Milei presentó la coalición junto a Ritondo. Fue en el Hotel Libertador, donde Milei suele montar sus búnkeres de campaña. Todo muy libertario.

“Creo que es un día de mucha esperanza para los bonaerenses, de recuperar una provincia que para algunos es inviable y para nosotros es todo posible”, dijo Ritondo y completó: “Como lo ha demostrado el gobierno nacional en el país, podemos encontrar el equilibrio, la seguridad y el orden”. La única referencia al PRO fue un agradecimiento a los intendentes, con quienes había estado reunido por Zoom horas antes convenciéndolos de que tomaban la mejor decisión.

Toda la negociación que llevaron adelante Ritondo y Santilli estuvo monitoreada a distancia por Mauricio. Pero, evidentemente, al ex presidente no le generó demasiado entusiasmo el paso que dio su partido: un día después, al cierre de esta edición, aún no se había expedido sobre el asunto.

Incómodos.

Para el primo Jorge también se vienen momentos de incertidumbre. Primero, porque los intendentes que le responden en Provincia sienten que están siendo perjudicados con el nuevo frente. Pero además por lo que pueda suceder en su propio territorio.

De cara a las nacionales de octubre, La Libertad Avanza rechaza cualquier intento de acuerdo respecto a los candidatos que saldrán de Capital. Después de haber sacado casi el doble de votos en las elecciones locales de mayo, no ven necesidad de pactar con el PRO. De hecho, una nueva victoria en la Ciudad los dejaría mejor posicionados para el objetivo de sacar al macrismo de su principal bastión.

Para evitar la catástrofe, Jorge Macri podría ensayar el resurgimiento de Juntos por el Cambio, convenciendo al radicalismo y a otros actores de reparto de acompañarlo en las elecciones nacionales. De todas maneras, eso no evitaría volver a caer con los libertarios.

Los primos Macri están ante la situación política más complicada. Su partido perdió autonomía y no les queda margen de maniobra porque gran parte de su electorado hoy se inclina por La Libertad Avanza. Para colmo, los próximos pasos, podrían hundirlos todavía más.