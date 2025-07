Un viaje a los caniles de Olivos: la verdad detrás del quinto perro presidencial

El embajador de Francia titubeó. Acababa de tocar la ecuación matemática más difícil de resolver en Argentina, el problema por el cual funcionarios han sido expulsados de este Gobierno y distintos medios y periodistas recibieron aprietes y amenazas. Javier Milei, en cambio, estaba exultante. Había llegado, finalmente, la hora de su particular venganza contra todos aquellos que se habían atrevido a poner su santa palabra en duda. Por eso tomó al francés como testigo directo, la prueba que iba a enarbolar luego, ante los micrófonos de Neura, como la irrefutable evidencia de que jamás había faltado a la verdad.

Por eso es que el embajador llegó hasta un lugar al que muy pocos mortales llegaron. Los caniles en la Quinta de Olivos no son como cuenta cierta fantasía popular, que los imagina bañados en oro y con una pileta acondicionada. Es un lugar espacioso, con cuatro jaulas de rejas que separan a los animales. Aunque hay un sistema diseñado para conectarlas a todas, rara vez se usa. Cada una tiene una cama con una cubierta metálica que levanta los colchones del piso, y la comida y bebida de cada uno. El hombre vio, es cierto, algunas excentricidades que no suelen estar en las cuchas: cámaras que grababan hacia dentro y un aire acondicionado que jamás deja de funcionar. Tampoco es usual la salida que le diseñaron a las jaulas. Tienen una conexión con un patio particular, cada una con un árbol propio como para que los mastines ingleses más famosos del mundo descansen al sol.

Cuando el francés se retiró de la Quinta había visto lo que el Presidente quería que vea. A Conan, Murray, Milton y Robert, los clones que mandó a hacer en 2018 a Estados Unidos, uno de los cuales fue presentado ante el país en su streaming preferido. Y también vio a Junior, el nuevo perro, que llegó a Olivos en algún momento entre marzo y abril.

El francés no tenía por qué saberlo, pero Junior era la pieza clave que le faltaba a este rompecabezas perruno, pero también político y, sobre todo, místico. Ahora, que volvió a tener cinco, el libertario se sintió tan envalentonado para intentar terminar de una vez con ese tabú de Estado llamado Conan: mostró a la copia de éste por primera vez, lo presentó como el original -fallecido en 2017- y usó al embajador de testigo. “Es de verdad, ¿viste?”, lanzó varias veces el Presidente a lo largo de la nota en Neura. Pero la realidad, como suele pasar en la Argentina de Milei, es mucho más compleja. Casi que no es terrenal.

Meter la cola. ¿Por qué son tan importantes los animales del Presidente? ¿Por qué motivan una tapa de un medio periodístico? El debut estelar de Junior en Olivos quizás sea la respuesta más sintética que se le pueda dar a estos interrogantes: porque prueba que, hasta su llegada, no habían cinco perros en la Quinta. Y ahí la duda empieza a cambiar de color.

Si sólo había cuatro perros, ¿por qué el mandatario sostuvo durante un año y medio lo contrario? ¿Por qué dijo eso en una infinidad de notas y de tuits? ¿Por qué mandó a estampar cinco animales en el bastón presidencial? Una respuesta, fácil pero no por eso menos inquietante, es que el mandatario mentía. Que decía eso por qué no tenía por qué admitir en público lo que se reveló en un libro (“Las Fuerzas del Cielo”, de Editorial Planeta): que en enero de 2020 murió, por un problema en el corazón, Lucas, el quinto clon de Conan que había llegado casi dos años antes desde Estados Unidos. No quería contar que desde entonces vivían con él sólo cuatro perros, algo que podrían testimoniar todas las personas que fueron a visitarlo al country al que se mudó en Benavídez, donde vivió con los animales desde que se convirtió en diputado hasta que llegó a la Presidencia.

Pero luego el diputado se convirtió en Presidente. Y luego, en abril de 2024, NOTICIAS reveló que sólo cuatro animales vivían en Olivos. El tema explotó, tanto en el país como en el exterior, y desde entonces se convirtió en un verdadero tabú. Jorge Rial reveló en su canal de streaming, Carnaval, que el único asunto prohibido en C5N -el otro lugar donde trabaja- son los perros. “Milei pide que no toquen este tema. Vinieron del canal y me lo dijeron: llamó Milei”, contó. Hay otro famoso medio opositor que cerró hace muy poco un jugoso acuerdo con YPF. La única condición que pusieron desde el oficialismo fue no hablar de Conan.

NOTICIAS sabe de esa presión desde tiempo antes. Cuando estaba la primera tapa sobre el tema, un año atrás, recibió un mensaje directo de Santiago Caputo. El asesor todoterreno decía que publicar la historia “iba a ser tomado como una declaración de guerra”. Cuatro días después el propio Milei salió a vaticinar y festejar la supuesta quiebra de esta editorial. Desde entonces el Gobierno intenta asfixiar a Perfil, motivo por el cual la empresa mantiene cinco juicios con esta administración.

Las amenazas alcanzan a todos los que se animan a plantear algún interrogante acerca de los animales presidenciales. “Un periodista confesaba que se dedicaba a perseguirme a mí con mis hijitos de cuatro patas. Es la clara demostración de la real malicia. Se van a comer una demanda”, avisó Milei en un evento a fines de junio. Sus seguidores, de más está decir, comparten la tónica presidencial: en las redes inundan de insultos y amenazas a todos aquellos que se atrevan a mencionar algo acerca del tabú de Estado.

En La Libertad Avanza podrían testimoniar hasta dónde llega la paranoia sobre este tema tan delicado. Karina Milei contó, en Neura, que hizo echar a un funcionario porque no trató a Conan con el suficiente respeto. “Vino una persona y me dijo '¿dónde querés poner a esa cosa?'. Le dije 'vos estás afuera de esta reunión y no trabajás más conmigo'. No solo lo echamos de la reunión, sino que lo echamos. Nunca más volvió”. “Tronco”, el entretenedor de ocasión, había tratado antes al animal como nada más que un animal, y sintió el frio correr por su espalda.

Entonces, ¿por qué toda esta presión del Gobierno? ¿Por qué Conan y los “hijitos” son un tabú? ¿Por qué millones de pesos de pauta, pagada por los contribuyentes, se van para ocultar este tema? ¿Por qué las amenazas, el secretismo, las expulsiones y las supuestas denuncias? Tal vez sea por lo que se esconde atrás de los perros.

Meter la pata. “Me gusta trabajar en Olivos. Ando en mameluco, porque si tengo un rato voy a ver a mis 'hijitos de cuatro patas', Conan, Milton, Robert, Murray y Lucas Junior”, dijo Milei en un evento el 30 de abril. A nadie pareció llamarle la atención un pequeño detalle: por primera vez en la historia le cambió el nombre a uno de sus animales. De Lucas a Lucas Junior.

Podría haber sido un desliz, pero no. “Me gustaría conocerlos”, le dijo Mario Nawfal, un célebre tuitero que entrevistó al Presidente el 27 de junio. “Son cinco: Conan, Murray, Milton, Robert y Junior digamos, porque, justamente, o sea, así, así lo llamo”. Esta vez Milei se mandó sólo a aclarar el nuevo nombre del quinto perro, nombre que antes no existía ante una aclaración que nadie le había pedido. En Neura volvió, otra vez, a cambiar el discurso. “Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas junior, porque es por Robert Lucas Junior, y, obviamente, digamos, o sea, es el Junior, claro”. De nuevo, nadie le había pedido explicaciones sobre el nuevo nombre del animal.

Junior, igual que los anteriores, sería una copia genética del Conan original, el animal que murió en 2017. Perpetuate, la empresa estadounidense a la cual Milei le paga 120 dólares todos los años para mantener congelada una célula del primer animal, le proveyó la información genética a “Viagen”, otra empresa de este rubro. De ahí habría llegado el nuevo animal, una operación que cuesta 50 mil dólares. Dos fuentes distintas, con acceso presidencial, confirman esta versión, además de lo que contó el propio Milei sobre Junior. Bienvenido a la selva.

Laberintos. Entonces, ¿el libertario estuvo mintiendo todo este tiempo? En verdad, la realidad es más compleja. En principio, el Conan que llevó a Neura no es Conan. Aquel perro murió en 2017, a pesar de lo que dijo desde entonces su dueño, a pesar de lo que indicaba la cuenta que le hizo al animal en Twitter donde juraban pasear juntos. ¿Cómo se puede estar tan seguro? En principio, gracias a la lógica: los mastines ingleses tienen una esperanza de vida de 12 años, y a Conan lo adoptó en el 2004.

También lo prueba el relato de los pocos amigos que supo tener -como Diego Giacomini, Mariano Fernández o Claudia Oviedo, la CM que manejaba la cuenta de Conan cuando este ya había fallecido-, que en numerosas ocasiones han contado cómo la muerte del animal transformó a Milei. También hay otro testimonio irrefutable: Perpetuate, que publicita en su página web que el Conan original murió en 2017 y que a los que todos estos años Milei presentó como sus “hijos” son, en verdad, copias. ¿Por qué no dice, entonces, la verdad el Presidente? ¿Qué oculta?

Los relatos de Celia Melamed y del hechicero Gustavo son reveladores. La primera es la “comunicadora interespecies” que entrenó a Karina en esa disciplina. La médium presenció el momento en el que los clones se encontraron con el libertario, cuando uno de los cachorros fue sin ayuda a buscar el tacho de comida del fallecido Conan. Para Milei esa fue la prueba de que el animal muerto había reencarnado en el recién nacido. Karina, que igual que Melamed cree en las reencarnaciones y en las vidas pasadas -tal cual figura en el currículum esotérico de la ahora secretaria general, donde entre sus atributos sobrenaturales están los registros akáshicos- avaló esta versión. Gustavo es otro que puede dar cuenta. En el libro “Las Fuerzas del Cielo”, donde habla por primera vez, el hechicero revela que conoció a Milei en el antiguo imperio romano, donde él era un emperador y el libertario un gladiador reconvertido, por su mano, en general. En el Coliseo, de hecho, es donde guerrero y perro -en aquel momento, en formato león- se conocieron. Esta historia fue repetida por Milei a los amigos que tenía, ya nombrados, pero también a muchos otros. A uno de ellos, Fernández, el libertario le dijo algo más: los roles que le asignaba a cada uno de sus animales (ver foto). Estos relatos ponen de manifiesto por qué, según su percepción de las cosas, el libertario no mintió durante este año y medio en Olivos: con Lucas, que murió en 2020, perfectamente puede haber estado en comunicación telepática desde entonces. Por eso jamás “dejó” de tener cinco perros, aunque tuvo que esperar a que apareciera, efectivamente, un quinto para salir a mostrarlos a un testigo como el embajador de Francia. Como él dice, “es loco pero no boludo”.

Todo esto explica por qué Conan es un tabú de Estado. Porque atrás suyo se esconde una inquietante verdad. Y la decena de relatos, de documentos y de pruebas apuntan en un mismo sentido: Milei cree ser un elegido por una entidad superior, que lo eligió cuando tenía sólo 11 años y que desde entonces lo acompaña. Cree que fue Dios -que le pasó el mensaje a Conan y este a Karina- el que le encargó “la misión” de ser Presidente. Fue Dios quien le dijo que tenía que poner a Luis Caputo de ministro de Economía. Y fue el rey David, en un sueño, quien le encargó mudar la embajada en Israel. La lista es larguísima y podría seguir, dando cuenta de cómo el esoterismo es central para este Presidente y este gobierno, y que influye en cuestiones que van desde el armado del Gabinete hasta la toma de decisiones, y que explica por qué todo el discurso del oficialismo -de las “Fuerzas del Cielo”- es profundamente teológico. Conan es la puerta de entrada a ese mundo sobrenatural.

Y por eso hay que ocultarlo: Milei sabe que no todos lo van a poder comprender.

