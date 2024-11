Carlo Massoud: “La guerra no puede matar mi arte”

Carlo Massoud es el emblema del joven movimiento de diseño libanés, con el que se ganó un lugar en el escenario del diseño internacional, aprendió con fuerza, que el tiempo vale oro. Al vivir en el Líbano, donde los conflictos bélicos son una constante y el sonido de los bombardeos es una canción común en tus oídos, no puedes detener tu vida, pero también puedes hacer una pausa. Luego de tres vuelos cancelados, a través del aeropuerto de Beirut que opera en medio de un cielo iluminado por explosiones, nunca decayó en su deseo de ser parte del IX Encuentro Internacional de Interiorismo y Diseño Dara ID 2024 que lo invitó como expositor entre otros prestigiosos creativos de renombre mundial. “Me fascina Buenos Aires. Me encanta todo. Su arquitectura, su diseño. Con mi pareja recién llegamos, nos subimos al bus para recorrer toda la ciudad, fuimos a bares en Palermo, en Retiro y luego visitamos las bodegas en Mendoza, porque uno de mis hermanos tiene viñedos en el Líbano y Nos los recomendaron”, explica en un inglés fluido y entusiasta aprendido en la cosmopolita Beirut donde nació y se graduó. Diseño en la Academia Libanesa de Bellas Artes.

Pero su alma inquieta lo abandonó para viajar por el mundo antes de regresar a sus raíces. Recibí una educación bien internacional en la prestigiosa escuela ECAL en Suiza (Escuela Cantonal de Arte y Diseño de Lausanne. Desde entonces ha trabajado para el reconocido estudio de arquitectura Nasser Nakib, arquitecto al que considera su mentor radicado en Nueva York y Beirut, donde Me puse en contacto con proyectos residenciales y En 2013 regresó a Beirut, donde abrió su propio estudio con su hermana, la ceramista Mary-Lynn, donde compaginaba el diseño de producto con el mundo del interiorismo y las instalaciones efímeras, pero también tengo las raíces de una ciudad que tiene una historia. tomado de todas partes del mundo: de los árabes, los griegos, los romanos, los turcos, los sirios, los iraníes, una ciudad en el cruce de Oriente y Occidente, para que me adapte a cualquier lugar con facilidad y con La idea soy capaz de lograr una buena mezcla. Varias de mis obras expresan esta contradicción entre lo nuevo y lo viejo y se cuestionan. un futuro sin pasado es posible”, asegura el diseñador

Noticia: Afincado en Beirut, es un arquitecto e interiorista emergente, pero muy arraigado a sus raíces. ¿Su relación con el diseño viene de familia?

Carlo Massoud: Por nada mi madre es ama de casa y mi padre trabaja en una empresa agrícola familiar que tiene que ver con la exportación e importación de alimentos. Somos cuatro hermanos, tres hombres y una mujer. Ellos siguieron con el negocio familiar, y mi hermana que es ceramista y éramos diferentes. Fue una bendición que mis padres siempre respetaran el deseo de sus hijos de poder hacer y ser con sus vidas lo que ellos querían.

Noticias: ¿Te definirías como arquitecto, interiorista o artista?

Massoud: Creo que soy un poco de cada uno de esos. No me gusta ponerle etiquetas a lo que tengo porque depende del objeto que estoy trabajando, que es lo que te hace pensar de otra manera y te hace abordarlo con otro enfoque.

Noticias: Nos apasiona pasar horas con los artesanos, teniendo una relación muy estrecha con ellos.

Massoud: No soy nada sin los artesanos que me rodean. El mejor proceso de diseño es pasar horas en estas pequeñas salas provocando error/error. Son personas que realizan su trabajo de generación en generación a lo largo de los años, que conocen los materiales como nada y saben lo que se puede y no hacer con ellos. Son nuestros socios más valiosos.

Noticias: Tu infancia estuvo salpicada de constantes cambios, debido a la guerra civil libanesa (1975-1990) ¿Cómo recuerdas esos momentos?

Massoud: Nací durante la guerra civil libanesa, y mi familia tuvo que movilizarse mucho, pero a pesar de las corridas a los refugios, y de que todavía resuena el sonido de los bombardeos en mis oídos, tengo buenos recuerdos de esa etapa de mi vida. Mis padres siempre se preocuparon porque no nos viéramos afectados por la guerra, siempre encontrábamos formas de crear momentos de felicidad.

Noticias: Usted terminó sus estudios, trabajó y expuso exitosamente en el extranjero, sin embargo, volvió a Beirut ¿por qué?

Massoud: Generalmente en el Líbano cuando la gente termina el colegio se va, porque es un país muy chico, con pocas posibilidades, y si quieres ser exitoso debes irte. Pero yo estoy muy apegado a esta tierra y la amo.

Noticias: Tuvo que cancelar su viaje tres veces y me acaba de mostrar una foto de un avión aterrizando en pleno bombardeo en el aeropuerto de Beirut, ¿cómo es vivir hoy en el Líbano?

Massoud: Es muy difícil, la guerra afecta todo. Mantengo la esperanza de que esta pesadilla acabe de una vez. Lo increíble es que, en estos tiempos tan aciagos, emerge más que nunca la creatividad. Es como un salvavidas en el medio del naufragio que nos impulsa a seguir adelante.

Noticias: Diseñó un alhajero que lleva el nombre de Calle Armenia, y reproduce la maqueta de un barrio donde usted vivía, y que el 4 de agosto de 2020 fue completamente destruido por una explosión en el puerto de Beirut que dejó más de 200 muertos. ¿Quiere contar lo que vivió?

Massoud: Vivía en este barrio a pocas cuadras del puerto de Beirut, un vecindario que se solía equiparar con el SoHo de Nueva York o Palermo, de Buenos Aires, estaba trabajando cuando escuché la explosión. Allí estaban mi taller y mi casa. Todo voló por los aires. No quedó en pie ni una sola pared. Solo tuve tiempo de tirarme al piso y taparme la cabeza. Me desperté en el piso completamente sordo y con una herida en una pierna. Todo el vecindario desapareció. Murieron amigos, vecinos, artesanos, colegas. Durante meses me costaba dormir y aún hoy sigo sensible a los sonidos fuertes. Antes me estresaba si no terminaba un proyecto a tiempo o si llegaba una fecha límite y la gente me gritaba. Ahora eso me importa una mierda. Todo puede esperar. Hay tantas cosas más importantes. Cuando ves la muerte a tu lado ya el tiempo no importa. Lo único que tiene valor son tu familia, tus amigos y tus momentos.

Noticias: Otra cosa extraña es trabajar con su hermana, la ceramista Mary- Lynn, en especial en una sociedad altamente machista.

Massoud: Venimos de una familia donde crecimos en un ambiente libre de política y religión, donde se valoraba la individualidad más que las categorías, y especialmente para desafiar las nociones preconcebidas de los roles de género dentro de la sociedad árabe. No soy musulmán, beber alcohol y lana no es un tema en mi familia. Me encanta trabajar con mi hermana, aunque confío en que tiene un carácter muy divertido, porque yo era una niña mimada y aunque ella no se impuso entre tres hombres nunca logró nada (risas) Ella es una gran ceramista y para ella no hay límites.

Noticias: ¿Cómo sigues tus planes de trabajo en un país que todavía está en guerra?

Massoud: Trabajar en estos momentos en Beirut es muy difícil, porque la fábrica está muy cerca del aeropuerto, que está siendo bombardeado constantemente, y es peligroso. Viajo a Dubai porque estoy terminando un proyecto allí, y luego, la verdad es que estoy pensando en nuevos productos, pero no hasta que eso suceda. La guerra puede ponerte en pausa, desconectarte, pero no puedes detenerla para siempre. La guerra no puede matar mi arte.