Verónica Vega: “La moda es el reflejo de la sociedad”

Es argentina, pero vive en Paraguay hace más de 20 años. Recorrió el mundo especializándose en asesoría de imagen y estilismo. Desde su programa, “Vero Vega presenta” en Unicanal, difunde la moda paraguaya e internacional, tanto es así que el año pasado fue declarado de Interés Cultural y Turístico y ella, embajadora de Marca País, un reconocimiento entregado por el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay. En una charla con NOTICIAS, Vega (@verokvega) repasa los logros de su carrera y por qué cree que la industria fashion necesita más apoyo.

Noticias: ¿Cómo empezó en la moda?

Vero Vega: Soy argentina, pero hace más de 20 años que vivo en Paraguay, mi hija que tiene 18 años es paraguaya. La carrera de asesoría de imagen y estilismo la arranqué en Paraguay. Hace 14 años que me dedico oficialmente a esto, antes no se conocía como carrera, si bien había estilistas, tiempo después se profesionalizó. Hice cursos en Paraguay, en Buenos Aires, en Miami y viajé dos veces a Milán para hacer cursos intensivos de moda y estilismo. A través de los años fue jerarquizando mi carrera. Decidí que mi medio para comunicar mi conocimiento fuera la televisión. Tengo 51 años, crecí viendo televisión, es el medio en el que mejor me desenvuelvo. Empecé con bloques de moda en distintos programas, en distintos canales. Trabajé un tiempo en Canal 9 de Paraguay, un medio muy importante, el dueño era el mismo que el Canal 9 Argentina, Ángel Gonzalez, ahí fui asesora de imagen por seis años y también tenía bloques de moda en el noticiero. Hace cuatro años pertenezco al grupo de Canal 13, y empecé con bloques de moda y hace dos años tengo mi propio programa, “Vero Vega Presenta”, que no es solamente de moda, es de lifestyle, cultura, arte. Mi programa fue declarado el año pasado de interés cultural y turístico y yo fui certificada Marca País por la moda y la cultura. Como embajadora y con esta plataforma que me da el programa, empecé a expandirme.

Noticias: ¿Quiénes son sus referentes?

Vega: En principio mis referentes son los canales de moda. Respecto a mis referentes en la conducción, consumo los programas de Mirtha Legrand y Susana Giménez desde siempre. Han aportado muchísimo a la televisión. Crecí con ellas. El año pasado fui a cubrir el Martín Fierro de la Moda, este año también quiero cubrir ese evento de moda, acá en Paraguay se consume mucho todo lo que tiene que ver con la moda y con el espectáculo argentino. Me gusta llevar un poco de la cultura guaraní y traer también las experiencias de afuera acá. Este año, en septiembre fui a grabar a Madrid, fue un logro importantísimo, desde allá hicimos seis capítulos para el programa. Logré notas con gente muy importante a nivel internacional del mundo de la moda, como Michael Costello, el diseñador, estaba por el Madrid Fashion Week, y le hice una nota. También a Nieves Álvarez, que es una modelo icónica, referente. Son pequeños grandes logros en un medio como la televisión que es muy complicado. Los medios tradicionales como la televisión y la prensa escrita estamos ahogados, tratando de sobrevivir.

Noticias: Muchas veces se habla de la moda desde un lugar frívolo, ¿cuál cree que es el rol que tiene la moda en la sociedad?

Vega: Todo pasa por la moda. Es el reflejo de la sociedad. Es una industria importantísima, que pospandemia quedó muy afectada. El mundo de la moda no es solamente el vestido que vemos en vidriera o en una red carpet, detrás de eso hay costureros, diseñadores, proveedores de hilo, botones, una industria que gira en torno a eso. La moda es una gran industria que da mucho trabajo. Tengo muchos amigos diseñadores y sé cómo la sufren y la pelean todos los días para salir adelante. La moda como la vemos nosotros es aspiracional, es cómo quisiéramos lucir. Ojalá se la respalde más. La moda está linkeada con el arte. Es el reflejo de una cultura. Acá en Paraguay se está despertando esta parte de los diseñadores, está de moda el lujo silencioso, esa cosa artesanal. A veces no se valora lo suficiente nuestra artesanía, nuestros tejidos. En el mundo eso es oro.

Noticias: ¿Cree que en la región hay talento y originalidad?

Vega: Hay talento, no sé si hay originalidad. Talento hay mucho, pero nuestros talentos necesitan apoyo para avanzar. Por suerte existe el apoyo de REDIEX (Red de Inversiones y Exportaciones), una organización del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay que apoya a microemprendedores en sus proyectos.

Noticias: ¿Cómo ve el tema de la moda sustentable?

Vega: Lo celebro. Hay un cambio. Hay una juventud que es mucho más consciente de la destrucción del ecosistema, la contaminación ambiental.

Noticias: ¿El programa también es una plataforma para visibilizar estas cuestiones y los nuevos diseñadores?

Vega: Tengo un bloque que es desfile en vivo, un diseñador, ya sea conocido o desconocido, que presenta ocho looks de su colección. También llevamos artistas visuales. Dicen que la moda no vende, porque suena frívolo, lejano, segregacionista y no es así. Hay una parte del Paraguay que está relegado, pero hay que mostrar todo lo bueno, tenemos grandes artistas y muy buenos diseñadores. Me tomé muy en serio esto de que sea considerado de interés cultural.

Noticias: ¿Cómo se lleva con tener que hacer críticas de looks?

Vega: Para mi las críticas siempre son buenas desde el lado constructivo. No me gusta la crítica sin fundamento. Tenés que ser muy cuidadoso, respetuoso. Me encanta la crítica si es que sirve para aprender algo. Las críticas vacías que puedan doler no me suman. Me parece fundamental para que la persona que está viendo también aprenda, no simplemente que sea una burla porque alguien “se viste feo”.

Noticias: En una nota habló sobre la falta de representación en los medios de mujeres de mediana edad, ¿cuál es su posición con ese tema?

Vega: Creo que hay un doble discurso con respecto a la mujer, principalmente, hay una mirada que juzga mucho el cuerpo de la mujer, la edad, el mérito. Yo cuido mi imagen porque me gusta, pero siempre hay una mirada tremenda en las redes sociales, superas los 30 y no tenés cabida. Uno tiene que estar muy bien emocionalmente, porque recibís críticas de las arrugas, de lo vieja, siempre es a la mujer a la que le dirigen este tipo de críticas, es cruel. Me gusta lucir bien, pero no soy ajena a la edad, los años nos corren a todos, pero al hombre no se lo juzga de la misma manera. Pienso que tendríamos que ser menos crueles, con la edad somos fatales. En un medio como la televisión que es imagen, más todavía. Las cremas antiage las empiezan a vender a los 20 años, ¿qué te espera a los 40? Eso es algo que se fomenta desde la industria. Es complicado.

Noticias: ¿Cuáles son sus sueños?

Vega: Que el programa siga creciendo a nivel internacional. Lucir la cultura paraguaya con menos vergüenza, que nos enorgullezcamos de eso.