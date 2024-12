Claudia Sánchez: “La simplicidad es la belleza más grande”

El negro le sienta bien. Lleva un conjunto de pantalón ancho, musculosa y chaqueta larga de gasa, impecable. La melenita corta, recién salida de la peluquería. Los ojos azules, la mirada seductora. Es una mujer elegante, sofisticada y salvaje. Pura belleza.

“Soy audaz al borde de la locura”, le dijo a NOTICIAS hace unos años. Su historia es de película. Fue una modelo de lujo entre los años ’60 y principios de los ’80. Hizo publicidades de todo tipo. Viajó por el mundo con su pareja – el modelo, publicista y empresario Alberto “Nono” Pugliese, fallecido trágicamente en 1993 – publicitando los cigarrillos L&M.

Actuó en cine. Es fan de los autos, corrió rallys y tuvo un Rolls Royce. Vivió en Estados Unidos, Saint Thomas y Uruguay. Se casó a los 18 con Armando Sánchez, con quien tuvo a su hija Candela, que vive en Saint Thomas. Estuvo 28 años en pareja con Pugliese, padre de su hijo Francisco, que reside en Los Ángeles y es dueño de la productora D’ Avant Garde Media. Tuvo amantes y una propuesta de matrimonio del Maharajá de Baroda, que la vio sólo una vez en el ascensor del hotel Dorchester de Londres. Es abuela de los mellizos Pedro y Aurora (16) y de Francisco (25).

“Hoy me define la felicidad y la alegría. No es fácil, pero siempre tuve humor. Las cosas pasan, las malas y las buenas, porque la vida es un pasaje. Soy consciente de que estoy viviendo mi última etapa, sin dramas, pueden ser diez o quince años más. Entonces, las curvas no me asustan, las tomo rectas”, cuenta Claudia Sánchez durante su charla con NOTICIAS en su departamento de Barrio Norte, donde resaltan una pintura de Carlos Gorriarena, otra de Martín Demirjian, esculturas de Juan Stoppani y una foto de un cuadro que Martha Peluffo hizo con la imagen de Claudia y Nono.

Noticias: ¿Qué le da felicidad y alegría?

Sánchez: Darme cuenta de que mis brazos no son los mismos, están más gordos, más flácidos, pero abrazan. Que mis piernas no son las mismas que a los 20, que se cayeron un poco, pero camino, puedo subir una escalera y bajarla. El secreto de mi alegría es darme cuenta de que mis hijos están bien, que mis nietos son fantásticos, que no tenemos dramas de drogas en la familia, de alcoholismo, de malos momentos. Creo que soy una privilegiada y al darme cuenta me pongo muy bien.

Noticias: ¿Cómo es este momento?

Sánchez: Es pasarlo bien. Cuando me ponen mala cara o me contestan mal no me enojo, no me engancho, me voy. Que no me quiten la felicidad. Yo soy como los animales, me quedo cuando hay una caricia, sino me retiro. Soy un animal y me encanta eso. Entonces, puedo disfrutar el agua, la lluvia, el frío, el calor. Me gusta la simplicidad, es la belleza más grande.

Noticias: ¿Qué aprendió con los años?

Sánchez: A disfrutar, fundamentalmente a gozar de una rica comida, de una linda exposición de fotografía, de una buena filarmónica, que tiene músicos extraordinarios, de una pieza teatral que me gusta, como “James Brown usaba ruleros”, entonces voy cinco domingos seguidos. Mientras haya artistas, música, teatro, cine, libros, yo no necesito más. Cuando murió Almudena Grande yo estaba con un libro suyo y me puse a llorar, sentí que se había ido una amiga, porque ella a mí me acompañaba. La extraño.

Noticias: ¿Qué otras cosas la hacen llorar?

Sánchez: La belleza también me conmueve. La primera vez que estaba en Londres y fui a la Tate Gallery y vi un Turner enorme se me cayeron las lágrimas. Me encanta la pintura, me conmueve también un Alonso, un Berni. Lloro ante la música cuando está bien tocada, un cello, sí, me emociona.

Noticias: Entonces, sus 84 los está viviendo muy bien.

Sánchez: Mejor imposible. Me río, y empiezo riéndome de mí misma.

Noticias: ¿Cómo le suena la palabra vejez?

Sánchez: La desconozco y creo que voy a desconocerla eternamente, es un estado de ánimo que desconozco. Creo que voy a ser una vieja loca, voy a ser.

Noticias: ¿Sus fortalezas?

Sánchez: El humor. Me divierto mucho conmigo, con mis hijos, especialmente con Francisco, porque los hombres son más simples, las mujeres somos más complicaditas.

Noticias: ¿Sus aspectos más flojos?

Sánchez: Por ahí no tengo paciencia. No tengo paciencia para escuchar dramas, me escapo. Cómo puede darme compasión un gatito, un perrito, le pongo comida a los pajaritos, tengo paciencia para los chicos, pero no para los dramas de los adultos. Puedo ayudar, dar un consejo, pero no quedarme en eso. No tengo paciencia para mí tampoco. Con las enfermedades hay que operar y punto, ni lo comento.

Noticias: Superó dos cánceres de mama y otro de pulmón y, además, tiene EPOC. ¿Cómo está ahora?

Sánchez: Espléndida. Me operé la rodilla, tuve una trombosis, tuve rehabilitación, me dijeron que no iba a caminar, anduve en silla de ruedas. Querían modificar los baños de casa y yo dije: “De ninguna manera, dentro de un año vengo y bailo el malambo”. Y te juro que estoy para bailar el malambo. No me entrego. Yo quiero ir al cajón caminando.

Noticias: Ha tenido una vida apasionante. ¿Siente nostalgia del pasado?

Sánchez: No sólo no tengo nostalgia, sino que es algo que hoy no podría hacerse de ninguna manera. Primero, por la cantidad de turismo que hay, que es casi dañino para las ciudades. Yo conocí un Saint Thomas de sailing, naútico, hoy hay unos cruceros enormes. Nosotros éramos tres personas con una cámara, hasta los americanos se asombraron y por eso seguimos trabajando con ellos. Me contrataron para ir a China en el ’82, porque abría la fábrica de Philipp Morris allí, pero justo fue la Guerra de Malvinas. Hoy estoy para hacer lo mismo que hice afuera, pero con el tren de Jujuy, me encantaría recorrer mi país. Para mí el turismo es conocer, interactuar, pacificar, hacer amigos.

Noticias: ¿Qué proyectos tiene?

Sánchez: Escribir mi vida, en eso estoy. Es un paseo interior, y como a mí me gusta pasear, soy pata de perro como decía mamá.

Noticias: Usted dijo que desde chica fue muy enamoradiza. ¿Se enamoró siempre o eran…?

Sánchez: ¿Caprichos? No, no soy nada caprichosa. Soy apasionada. Una cosa es la pasión, el enamoramiento y otra cosa es querer. El querer es para siempre, es importantísimo, y es una fortuna lograrlo. El querer profundamente lo tuve con mis dos maridos. A Armando y a Nono los quise muchísimo, los quiero, y sé que me va a divertir mucho cuando volvamos a encontrarnos. Con Armando estuvimos casados cuatro o cinco años y seguimos con una muy buena relación hasta que falleció, y con Nono estuvimos 28 años en pareja. Los tres nos divertíamos mucho juntos, nos reíamos mucho. Fue un trabajo duro, que llevó tiempo, pero logré pasar las fiestas, los cumpleaños, las Navidades con toda la familia junta, los Sánchez y los Pugliese.

Noticias: Nono murió cuando cayó de un techo, mientras intentaba escapar de un fotógrafo, después de cenar en un restaurante de Palermo con una mujer con la que supuestamente tenía un romance. ¿Ustedes estaban separados en ese momento?

Sánchez: No, no estábamos separados y él negaba ese romance. Era una mujer casada que vivía con su marido y sus tres hijos y que había frecuentado nuestra casa. Yo le había dicho a Nono que se las picara con ella, si quería, que nuestra relación no se iba a destruir por eso. La noche que murió yo estaba en Punta del Este, me avisaron y vine inmediatamente.

Noticias: ¿Se sintió traicionada?

Sánchez: No, para nada, son cosas humanas. Eran 28 años conmigo, por ahí le dijeron dos veces que era lindo y se entusiasmó. Yo por ahí no le decía que era lindo, sino que lo corregía en todo. “No hagas esto, no hagas lo otro”, como toda hinchapelotas o como toda mujer que maltrata a su marido. Entonces, de golpe alguien que le dice sos perfecto, y cómo me gusta, y vamos a la cama y se echan siete polvos juntos en un día. Bueno, cualquier hombre se confunde. Estaba con una escoba nueva, los hombres son muy ingenuos. Cambian de teta, qué se yo que les pasa. Por eso, nosotras estamos cada vez más entre nosotras, y no es que nos ponemos raras. Ya los conocemos tanto y todos pasan a ser como hijos.

Noticias: ¿Hoy le gustaría enamorarse?

Sánchez: Yo vivo enamorada de todo. Hablo de Gorriarena y me emociono. Sus cuadros están llenos de luz, entran por los ojos, pero te llegan al alma. Estoy enamorada de miles de cosas, tengo amigos que quiero muchísimo, que hacen cosas importantes, y yo soy la gozona de sus pinturas, sus fotografías, sus obras de teatro. Eso es amor también. Ahora, si me hablás de amor sexual, de pareja, no, nadie me inspira eso.

Noticias: ¿Es la persona que quiso ser?

Sánchez: Ahora sí, porque vivo más todo. Hubo momentos que no pude hacer lo que yo quería, me tenía que cuidar. Ahora también estoy con la gente que realmente quiero, incluso con gente nueva. No tengo que hacer nada más por compromiso. Soy muy curiosa, estoy todo el tiempo en actividad y haciendo vida social. Además, este año participé en dos filmes. En “Las Corrientes”, una producción suizo-argentina dirigida por Milagros Mumenthaler, hice de madre de un ejecutivo. Y el otro fue un corto relacionado con la marca de ropa Miu Miu, yo era la directora de la empresa, se filmó en Trenque Lauquén y la dirigió Laura Citarella. Fueron experiencias maravillosas para mí, me sentí como pez en el agua. Yo soy una artista, una artista de la vida. Desde chiquita vivía actuando frente al espejo. Nada me gusta más en esta vida.

Noticias: ¿Cómo le gustaría que la recordaran?

Sánchez: Como una tipa graciosa, una buena tipa.

