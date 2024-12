Mery Granados: “La música me da felicidad”

Disco nuevo bautizado con su propio nombre, distintas presentaciones en vivo y el empuje arrollador de la juventud. Un combo perfecto que demuestra el vértigo de este momento profesional de Mery Granados, con un recorrido digno de admiración.

Se puede rodear de músicos formidables como Javier Malosetti, Guillermo Vadalá y Lito Vitale sin por eso abandonar su capacidad de asombro. Dentro de una auténtica sociedad musical, Mery canta y su padre, el icónico comediante Pablo Granados, compone.

Admiradora de su hermano, Migue Granados, seguidora de Olga y La Cruda, es la menor de tres hermanos y se la percibe como alguien que recibió mucho amor, cuidado y contención familiar.

Dueña de un estilo propio que recupera esas baladas anheladas por los nostálgicos que piden que vuelvan los lentos, quizás la magia esté en su formación, en su infancia escuchando a las grandes leyendas del rock nacional, y también en una actualidad donde están presentes nuevas figuras como Lali o Sabrina Carpenter. Mery Granados es una abanderada de su tiempo, pero con una visión musical heredera de la tradición rockera y baladista argentina.

Una vida con la presencia fundamental de la música, una voz con la confianza suficiente para plantarse en un escenario frente a miles de personas, una artista que disfruta de cantar, pero también de escuchar a sus colegas, aprovecha una tarde calurosa en pleno corazón de Villa Crespo para dialogar con NOTICIAS en medio de las actividades del Buenos Aires Music+ Video Festival 2024 (BAMV Fest) y compartir su entusiasmo por esta etapa luminosa de su carrera.

Noticias: Acaba de lanzar su disco y se llama “Mery” como usted. ¿La identifica?

Mery Granados: ¡Sí! Es mi tercer disco y tiene diez canciones originales, además hay dos invitadazos, Coti y Julián Baglietto. La canción con Coti es bien de amor y desamor, pero la que hice con Julián es folclórica, cuenta la historia de un amor entre personas que no se ven desde hace diez años y se reencuentran. Julián Baglietto además de tener su proyecto solista es el baterista de la banda de Lito Vitale.

Noticias: Teniendo en cuenta que son diez temas, ¿cuánto tiempo llevó concretar este disco?

Granados: Nos llevó más o menos todo el año producirlo y grabarlo. En realidad, algunas son canciones nuevas, escritas especialmente para este disco y hay otras viejas, porque mi papá ya las tenía. Siempre me gustaron un montón sus canciones y desde chiquita le pido que componga para mí. Uno de los temas que ya estaban se llama “Anclado en mi cuerpo” y salió en una novela llamada “Luna salvaje” donde actuaba Carina Zampini. Es un temón que siempre me encantó y re iba con este disco así que la metimos, la hicimos bolero. El compositor de todos los temas es mi papá, pero yo le tiro ideas sobre de qué hablar o él me trae una canción terminada y yo le cambio algunas cosas. Somos un equipo.

Noticias: Estuvo haciendo grandes shows como el de Niceto. ¿Cómo es la preparación para algo así?

Granados: En Niceto tocamos el disco nuevo completo, vinieron los invitados, pero además hicimos canciones de mi primer y segundo disco, las que más conoce la gente no pueden faltar nunca. Hay mucha balada porque a mi público le gusta un montón la balada triste para romperte el corazón (sonríe). Pero también hay varios climas por los que pasa un show y es necesario estar atento cuando armás la playlist, es necesario que encuentres momentos para bailar, más arriba. También darle lugar a canciones de enojo donde hablo bastante de feminismo y de relaciones tóxicas. El show es como una montaña rusa de sentimientos.

Noticias: Para su canción “Emoji de café” hizo un video con Nachito Saralegui, un comediante muy querido que dio un gran salto gracias a “Porno y helado”. ¿Cómo fue esa experiencia?

Granados: ¡Ay sí! La canción habla de una chica que espera todos los días al pibe que le gusta en el mismo bar y el chico nunca llega. Pero ella no se da cuenta de que a plena luz del día y frente a sus ojos, si mirase alrededor, encontraría al indicado. Personalmente siempre tuve la idea de que ese indicado no sea el típico príncipe azul sino una persona graciosa y a Nachito Saralegui lo amo. Me parece que es de los comediantes más graciosos de Argentina y encima un actorazo, en mi cabeza era el príncipe azul ideal para esta historia.

Noticias: ¿Cómo fue trabajar con Camilú y con Maia Reficco en su canción “Harta”?

Granados: Tengo dos amigas que para mí son las mejores cantantes de Argentina, hablo de Camilú y Maia, ¡no podía no hacer algo con ellas! Fue hermosísimo trabajar juntas. Es una versión que nos encanta, los arreglos los hizo Luna Sujatovich que además tocó el piano. No hay nada mejor que trabajar con gente a la que querés. ¡Y encima son tan talentosas! Nos copaba que fuésemos todas mujeres, delante y detrás de cámara.

Noticias: Si bien siempre hubo grandes voces femeninas, ¿siente que este es un momento más propicio para las canciones hechas por mujeres? Taylor Swift hace estallar estadios cantándole al amor y al desamor desde una perspectiva feminista

Granados: Sí, me parece que estamos en un momento del país donde las mujeres están a full con su música representándonos en todo el mundo y eso es increíble. Me copa sumar mi partecita de canciones más lentas, no tan poperas, me gusta explorar por ese lado. Pero soy re fan también de todas las que están en el mainstream.

Noticias: En estos días gracias a la serie “Cromañón” se estuvo hablando mucho de José Giménez Zapiola, “El Purre”. Usted ha cantado con él, ¿cómo fue?

Granados: Nos fuimos de gira en octubre con “El Purre” porque compartimos equipo de management y una vez a principio de año coincidimos tocando en Uruguay, cada uno con sus músicos. A la mañana en el hotel nos pusimos a tocar una canción, salió divina y dijimos: “Che, hagámosla hoy juntos en nuestro show”, fluyó espectacular y se impuso hacer algo entre los dos. Su música tiene mucho que ver con la mía.

Noticias: ¿Qué es lo mejor de dedicarse a la música?

Granados: No sé si limitarlo a la música, quizás hay que contar lo mejor de hacer lo que uno ama. Convertir la pasión en un trabajo es lo más privilegiado que me pasó en la vida, porque a veces es muy difícil laburar en lo que te gusta, hay que remarla. En mi caso trabajar todo el tiempo en eso me hace muy feliz.

Noticias: ¿Su papá es de gran ayuda?

Granados: Sí, porque él también produce y compone. Nos llevamos muy bien como equipo y al ser tan buen compositor lo quiero siempre a mi lado (se ríe).

Noticias: Tiene un disco que se llama “10 mil metros de felicidad”. Además de la música, ¿qué otras cosas la hacen feliz?

Granados: Ese es mi segundo disco, se llama así porque ya veníamos del primero que se titula “Con las alas puestas” y me di cuenta de que todo el recorrido era de felicidad. Los ensayos, las grabaciones, tocar en vivo (que es la mejor parte para mí), salir de gira, todo era un camino de felicidad. Hoy también me hacen feliz mis amigas, mi familia, mis sobrinos y la música de los demás, no solo la mía.

Noticias: Durante el Charly Day en Olga, cantó “Peperina” con su papá. ¿Cómo lo recuerda?

Granados: Uf, fue hermoso. Íbamos a cantar los tres juntos, con Migue incluído, pero le agarró miedo de no tener voz y me pasó todas sus partes (se ríe). Fue tremenda responsabilidad porque es un temón, pero siempre cuando canto con ellos estoy cómoda. Es un ambiente familiar que nos trasciende, todo el Charly Day fue así, estuvo lleno de fans de Charly arriba y abajo del escenario y se sentía eso. En lo personal lo seguí toda la vida, desde que nací en mi casa se escucha a Charly, a Fito, a Cerati y a Spinetta. Somos todos muy fans en la familia.

Noticias: Y además de esos músicos, ¿a quiénes escucha últimamente cuando quiere relajar?

Granados: De acá me gustan mucho Conociendo Rusia, El Zar, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Marcela Morelo. De las chicas de ahora que hacen música más para bailar, a Lali y a Emilia las amo. Después de afuera me encantan Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Adele, Amy Winehouse…¡muchas mujeres!