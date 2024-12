Luciana Mantero: “Trato de escribir historias que dejen algo”

Para Luciana Mantero, escribir un libro es una apuesta al amor por la literatura, por la crónica, por el periodismo, por las letras. “Es una apuesta personal por dar voz a una historia que uno siente que vale la pena, que deja algo, o por expresar la propia voz. Hay algo muy interno, muy de pasión por hacer”, afirma.

En 2011, fue ”Margarita Barrientos”; en 2015, “El deseo más grande del mundo”; y en 2024, “Discapacidad en primera persona” (El Ateneo), la historia de Jacqueline de las Carreras, una mujer que quedó en silla de ruedas durante su adolescencia después de la polio y avanzó como topadora en la sociedad del siglo XX tanto a nivel personal como organizacional porque fue una activista pionera por los derechos de las personas con discapacidad.

Noticias: Da la sensación de que siempre va en busca de encontrar sentidos. Habla de ser compasivos con los otros y con nosotros. ¿Fue un descubrimiento a partir de este libro?

Luciana Mantero: Es muy fuerte, porque es algo en lo que vengo trabajando en el último tiempo en relación a mí historia personal, o sea, tratar de ser compasiva conmigo misma y aplicar eso a la mirada que ejerzo sobre las personas a las que decido darles voz. Esto de dar sentido y compasión, me parece que son dos conceptos y dos ejes claves a la hora de plantarse como ser humano, más allá de lo profesional.

En su libro anterior, compartió con lujo de detalles su momento más desafiante de vida: un diagnóstico de menopausia precoz a los treinta y pocos cuando Lucas (16) ya había nacido pero Joaquín (11) era apenas (¿apenas?) un deseo profundo, una urgencia, una falta, un destino que parecía imposible y que, pese a todo pronóstico, terminó concretándose. Ella se convirtió en una voz que vino a contar la dificultad. Era diciembre de 2015 cuando dio a luz a su libro. Marcos Peña, su marido, acababa de estrenar su cargo de Jefe de Gabinete del flamante presidente, Mauricio Macri.

Noticias: Sigue vinculada con la temática de la (in)fertilidad a partir de talleres de escritura para mujeres que atravesaron o atraviesan dificultades en la búsqueda de un hijo.

Mantero: Sí, pero el año que viene lo voy a ampliar a personas y familias con discapacidad y a talleres de escritura en general. Siento que ahí hay un aporte importante que hacer desde el punto de vista de poner en palabras cuestiones que dan sentido a la propia vida y que sirven para entender, para auto observarse, para conectar con otros desde un lugar compasivo, para no juzgar al otro, para no juzgarse a uno cuando uno escribe. Tiene todo mucho sentido en relación al camino que yo estoy haciendo, un camino más introspectivo en la mitad de la vida.

Noticias: Su historia personal terminó con la magia del deseo concretado, pero se encontrará con muchos casos donde la imposibilidad sigue vigente. ¿Le resulta pesado o es algo de lo que no puede correrse?

Mantero: Mira, es re difícil la verdad (se emociona). Es como que podría ponerme a llorar en este momento. Es mucho más difícil para las mujeres que lo viven que para mí que lo escucho, pero aún así quisiera tener la varita mágica para lograr que todas las personas que quieren ser madres, lo sean en este momento, con responsabilidad, con amor y con verdad; y eso no puede ser. Pero siento que pude conjugar mi amor por la escritura con mi amor por ayudar. No sé si suena muy egoico, pero dar un sostén, brindar una mínima posibilidad de espacio de mejora. Podría estar dando charlas de infertilidad y quizás a mí se me agotaría un poco el tema, pero en esta posibilidad de servicio, este espacio que encontré a partir de la literatura y de la escritura y la expresión, es una manera de darle un espacio a mujeres que están en esto para que se encuentren con otros, para que escriban sobre lo que les pasa. Lo que se produce es mágico.

Noticias: ¿Qué le modificó el recorrer una historia de discapacidad en primera persona?

Mantero: Algo que yo sentí que aprendía y que terminaba de incorporar hablando con Jacqueline es descubrir cómo uno puede enriquecerse a partir de la diferencia. El otro tiene otras cosas para darme más allá de la silla de ruedas, más allá del no poder ver o de no poder escuchar, hay un montón que puedo aprender del otro.

Noticias: Dijo que en la investigación del libro de Margarita Barrientos, iba con una idea romántica del personaje y fue encontrando otras facetas. ¿Qué le pasó esta vez?

Mantero: Cuando uno rasga en una persona, se encuentra con sus luces y sus sombras, y también por eso tratás de narrarla lo más verdadera posible, para mostrar que no hace falta ser una santa o una persona perfecta para lograr transformaciones y hacer conexiones que al otro lo ayudan en la vida. Me pasó un poco eso, uno va con una idea preformada y después empieza a encontrarse con cosas que le hacen ruido y eso está bien, es parte de lo que somos todos. Quizás a diferencia del primer libro, tuve una mirada más compasiva con Jacqueline, creo que tiene que ver con mi maduración.

Noticias: Está trabajando sobre historias de mujeres muy fuertes.

Mantero: Sí, en el caso de Jacqueline es muy impresionante porque ella viene de una era en la que la mujer era acompañante, casi objeto decorativo, salvo algunas excepciones. No era fácil y encima en silla de ruedas. Ella, por ejemplo, se planta con el marido y le dice “a mí ya me ata la silla de ruedas, vos no me vas a atar”, como una cosa de mucho ímpetu, hay un fuego interno que se intenta reflejar en el libro.

Noticias: ¿Cuánto queda de su propio fuego interno? ¿Cómo lo mide hoy, con 47 años?

Mantero: Bueno, creo que la pasión sigue intacta en términos de seguir haciendo lo que me gusta de una manera genuina. Mi fuego interno se ve en mis libros, en términos de lo que siento que puedo dar y de un propósito más alto, del para qué. Trato de escribir cosas que dejen algo y que tengan un sentido, que conmuevan pero que también ayuden a pensar. Esas son las chispas que quiero generar en el lector a partir de mi propio fuego. Y siento que seguir siendo quien yo soy en mi literatura es un montonazo, me cuesta un montonazo también.

Noticias: ¿Qué es lo que más cuesta?

Mantero: El estímulo de las redes, de lo efímero, de lo de lo apurado, del todo ya, de los logros, del éxito, de hacer y no reflexionar, de lograr que te publiquen también. Porque las historias que venden son las historias más rutilantes o de personas consagradas o que tienen muchos seguidores o que ya son conocidos. Yo soy re perfil bajo, por eso es que también es más difícil. Pero estoy tranquila, mi llama, mi fuego, pasan por la escritura y por la narrativa, y por los afectos y mi familia.

Noticias: Es egresada de la UBA y acaba de terminar el máster en Escritura Creativa en UNTREF, ¿cuál es su postura respecto a la situación actual de las universidades públicas?

Mantero: Soy una férrea defensora de la universidad pública y creo que en todo caso las cosas hay que mejorarlas, pero no romperlas. Es un valor, es un lugar donde hay una mixtura de orígenes sociales, religiosos, ideológicos. Es poder encontrarnos entre personas que vienen de lugares y posibilidades distintas. Entiendo que somos un país pobre pero para mí la educación pública es algo sagrado.

Noticias: Y cuando escucha a un presidente que dice que es el topo que viene a destruir el Estado desde adentro, ¿qué le pasa?

Mantero: Bueno, definitivamente me pongo en alerta y deseo que no sea así de ninguna manera. La verdad es que me preocupa muchísimo y siento que un país sin Estado fuerte que equipara oportunidades es un país que se transforma en un lugar donde ricos y pobres viven en mundos distintos y eso se perpetúa.

Noticias: En una entrevista reciente a Marcos (Peña) respecto a esta nueva etapa de su vida, hizo mucho hincapié en darse permisos y hasta obligarse a crear tiempos para el trabajo interior. Ese plan habrá impactado en su familia de forma contundente.

Mantero: Bueno, más que la prédica es el ejercicio, ¿no? Entonces es incluso una mejor manera de educar a nuestros hijos. Siento como que ahí hay una sintonía en la que estamos muy fuertes los dos. Y sí, definitivamente afectó para bien, o sea, de alguien súper desconectado a alguien muy conectado emocionalmente. En todo caso la pregunta es que nos lleva a desconectarnos cuando estamos en lugares de liderazgo, de poder, que es lo que él está trabajando y admiro profundamente.

Noticias: Recuerdo que él confesó que si no dejaba la política, se separaba. ¿Cómo lo vivió?

Mantero: Fue muy difícil y hubo hasta estrés postraumático. Fue muy difícil, la verdad es que no se lo deseo a nadie, o sea, en el sentido de que es muy desafiante emocionalmente, intelectualmente. Ese límite entre adherir y acompañar sin dejar de ser quien uno es, apoyando desde el amor, pero no mimetizándose con el otro y fanatizándose. Siento que ahí es donde está mi aporte que fue muy difícil.