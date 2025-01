Luca Martin: “No todo el mundo se anima a vivir su sexualidad abiertamente”

Luca Martin sorprendió a propios y extraños cuando decidió formar parte de la troupe veraniega de “Sex”, la oda al erotismo de José María Muscari. Acalló miedos ancestrales, venció cualquier clase de prejuicio y se tiró a la pileta.

Pero a esta altura debería ser de público conocimiento que Luca no se ata a ningún formato. Host, guionista, actor, conductor radial y televisivo, conocedor de los medios, hijo de Matías Martin y Nancy Duplaa, entrevistado ideal. Un veinteañero alejado de las etiquetas y de los encasillamientos, alguien que marca su presencia con una atractiva muestra de madurez y desenfado.

Lúcido analista de tópicos diversos, cinéfilo empedernido con alma de coleccionista y gran conversador, se refugia en un café frente a la Plaza Barrientos en una jornada que requiere el cobijo de un establecimiento con bebidas frías y un aire acondicionado majestuoso que envuelva el manantial de ideas dispuesto a desplegarse sobre la mesa alejada de la puerta principal.

Noticias: ¿Se llama Luca por Luca Prodan?

Luca Martin: Un poquito sí y otro no. A mis viejos siempre les encantó Sumo y la figura de Luca. De hecho, mi mamá fue la primera que le mencionó el nombre a mi papá, le dijo: “Me gusta el nombre Luca” y mi viejo contestó: “Sí, cien por ciento sí”. Podríamos decir que esa coincidencia del nombre con el gusto por Sumo fue un accidente feliz.

Noticias: En “Sex” hace un par de monólogos, ¿cómo los trabajó?

Martin: Sí, tengo dos monólogos a lo largo del show, un número musical junto a una compañera, Flor, donde cantamos “Toxic” de Britney Spears, más un par de apariciones bailando y divirtiéndome con el elenco. En cuanto a esos monólogos, los había escrito yo y se los pasé a Muscari. Él es un gran escritor, una cabeza mayúscula del teatro y pensé: “Va a leerlo, seguro le parece una cagada y no va a quedar nada de esto” (se ríe). Pero no, terminó poniendo mucho de mi material. Lo impresionante de José no solo es su capacidad sino que puede agarrar tus palabras y convertir el caos en algo coherente, le salvó la vida a ese monólogo largo que terminó transformando en dos textos distintos.

Noticias: ¿Qué cambió de ese plan original?

Martin: Al principio eran una serie de reflexiones sobre por que podés sentirte confundido si sos bisexual, las inseguridades que pueden surgirte por no saber con quién ni cuándo querés estar con alguien. Eso mutó en dos textos, uno sobre la bisexualidad y otro sobre la inseguridad al respecto. Pude comprobar que la gente se divierte y terminó siendo una linda experiencia.

Noticias: ¿Siente que los espectadores empatizan con lo que cuenta?

Martin: Creo que sí, me parece que todas las personas en algún momento sufrieron algún nivel de inseguridad sexual más allá de ser más o menos atractivos. Vivir en este mundo implica convivir con mucha gente diferente a vos y eso puede llevarte a una situación donde te des cuenta y pienses: “Che, no estoy totalmente cómodo siempre que estoy con alguien”. Preguntarte por qué y que surjan nuevas respuestas está bueno y esta obra es un lindo planteo porque calma un poco la mente. Te dice: “¿Sos inseguro? Tranqui, todos lo somos, relajate”.

Noticias: Hablando de inseguridades, ¿siempre estuvo seguro de participar en “Sex”?

Martin: De entrada no. Cuando Muscari me convocó yo todavía estaba en pareja, me separé al día siguiente. Fui a hablar con mi padre que me sostuvo en ese momento, me acompañó a llorar… y en un momento me dijo: “Me contó Julieta Ortega que te convocaron para ‘Sex’ y dijiste que no estás seguro. ¿Pero te interesa?” Fue la pregunta clave, le contesté que sí, pero que me daba miedo y ahí me retrucó: “Si te copa, sacate el miedo, hacelo, disfrutalo, es un trabajo”, y me dio el último empujón para subirme a este desafío, me alegra mucho que lo haya hecho.

Noticias: Usted ha hecho muchas cosas, fue host de la Comic Con, coconductor de televisión, pero también se dedicó a la crítica cinematográfica.

Martin: Hablaba mucho de cine, así fue como empecé en la radio. Yo lo jodí a mi viejo durante años para hacer una columna, pero se negaba porque consideraba que era muy chico y además tenía que conseguirme un trabajo yo solo, bien de papá responsable (sonríe), pero un día me animé y fui a ver al jefe de la radio. Tendría 16 o 17, le dije: “Tengo esta idea, ¿se la planteamos a mi viejo?“, y me dijo: “Dale, yo te apoyo”. A mi papá le gustó y empecé a hablar de cine y a formar parte del equipo de “Basta de todo”. Hacía más tops que críticas, tipo: “Tres películas para ver en una primera cita”, super clickbait y simple, pero era divertido, me lo siguen recordando hasta ahora.

Noticias: En este momento que está del otro lado, subido al escenario, ¿se siente preparado para ser objeto de críticas?

Martin: Igual para mí siempre fue así. Ya por el solo hecho de estar en la redes cualquier persona se presta a ser criticada, mi caso no es la excepción. Desde el mismo momento que decidí tener las redes abiertas al público he recibido odio, pero también amor. Se notó cuando me hicieron una entrevista en otro medio, si la buscás vas a ver que están bloqueados los comentarios porque la mayoría son negativos. Viste que la gente usualmente tiene más mierda que cosas lindas para comentar, la verdad que para mí lidiar con la crítica fue siempre algo secundario. Quizás digo esto y me cancelan hasta la muerte (risas), pero no me importa mucho la opinión de la gente. Sea buena o mala, amo que me tiren un cumplido, incluso una crítica constructiva porque demuestra cierto interés, pero la opinión que realmente me importa es la de mis compañeros, la de mis jefes, la de las personas con las que trabajo ida y vuelta, porque al estar en ese ambiente saben cómo pararse frente a los golpes. Una vez me preguntaron cuál era el peor insulto que me habían dicho en redes y realmente no logré acordarme. Ahora podría responder con uno que es reciente, cuando se anunció este elenco de “Sex”, en Facebook uno de los comentarios fue: “El fin está cerca”. Tienen razón, se está acabando el mundo, pero es muy gracioso que yo sea en parte la causa de esa extinción (risas).

Noticias: Recién cuando hablaba de su ruptura amorosa mencionó el apoyo de su papá. ¿Cómo reaccionó su mamá?

Martin: Mi vieja también me bancó, yo estaba llorando mientras hablábamos por teléfono, eran las cuatro de la mañana y me preguntó: “¿Querés que vaya para allá?”. Vino corriendo, charlamos y ya me sentí mejor. Mis viejos siempre están.

Noticias: Usted compartió su tema de pareja con ellos, ¿hay reciprocidad?, ¿su papá le presentó a su nueva compañera, la periodista Victoria de Masi?

Martin: ¡Sí, obvio! Yo la re quiero a Vicky. Es divina. Hemos hablado mil veces y convivido todos juntos. Ella es una persona muy inteligente y cada segundo que pasa me pone más contento que mi padre esté en una situación amorosa, romántica y hasta social con alguien así. La considero una persona brillante, muy capaz, pero todavía le debo leer su libro (se ríe).

Noticias: Maneja muy bien la voz, ¿eso lo aprendió más de Matías Martin o de Pablo Echarri?

Martin: Sumo a mi vieja, la verdad que de los tres. Con dos actores de teatro y un periodista de radio era inevitable. Creo que no fue a propósito, pero mi papá me enseñó a modular y a manejar la respiración cuando hablás porque en la radio se escucha cuando tomás aire medio cansado. Mi madre y Pablo me enseñaron más a controlar el tono, es algo que aprendés viéndolos en obras y en la tele. Ibas a ver a Pablo en “ART” y no tenía micrófono. Simplemente lo escuchabas desde el fondo de la sala por cómo proyecta la voz.

Noticias: Volviendo a cuando recomendaba el top de películas para distintas ocasiones, ¿si tuviera que graficar su vida en este momento con tres películas cuáles elegiría?

Martin: Hay una que elijo siempre, “Sinécdoque Nueva York”, dirigida por Charlie Kaufman. Es una película hermosa y triste sobre un tipo que se preocupa tanto por la muerte y el paso del tiempo que la vida se le pasa volando. Yo tengo algo de eso, siempre me preocupo por el mañana y no por el hoy. Otra película es “Shortbus”, contiene sexo real, es un porno drama donde varias personas sufren algún tema ligado a la sexualidad que deben resolver. Aborda una diversidad de cuestiones y me parece una linda metáfora de lo que estoy pasando ahora donde me encuentro en pleno proceso de adaptación a este nuevo mundo sexual. La tercera elección es “The Rocky Horror Picture Show”, un clásico. La onda drag, queer, LGBT que estuve sintiendo estos últimos meses está perfectamente representada por esa peli. Está bueno vivir abiertamente como bisexual, pansexual y todo ese quilombo, porque “Sex” me permitió darme cuenta de que somos todos medio bisexuales bipolares, ¿viste? No todo el mundo se anima, pero no se trata solamente de eso sino de tener la confianza suficiente para no dudar de lo que sentís. Hablando siempre en el marco de la legalidad y de lo moralmente correcto, si te gusta algo no pasa nada, aceptate un poco más. Siempre charlando porque la clave de la sanidad amorosa es la comunicación.