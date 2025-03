Violeta Urtizberea: “No pienso tanto en el futuro”

“Siento que el amor no está completo si no lo escribo”. Ésta es una de las tantas frases peculiares, que en la obra “Quiero decir te amo”, entretejen un argumento articulado con cartas de amor. La pieza es de Mariano Tenconi Blanco y la interpretan Violeta Urtizberea y Lucía Adúriz, con música de Ian Shifres al piano, en el Teatro Picadero. La obra continúa en abril, viernes y sábados. Ambas actrices se mueven con una dinámica formidable, intercambiando una enorme plasticidad corporal donde gestos y palabras enriquecen la trama. La entrevista con Violeta, la nieta del gran periodista Raúl Urtizberea e hija de Mex (64), transcurre en su camarín.

Noticias: ¿Siempre hizo teatro independiente?

Violeta Urtizberea: Sí. Empecé a los 18 con Ana Katz, haciendo una obra que se llamaba Lucro cesante y a partir de ahí no paré. Es el teatro que a mí más me interpela, me convoca.

Noticias: ¿La entrega actoral en el teatro es más intensa que en el cine o la tele?

Urtizberea: Los tres espacios se retroalimentan. La tele te da mucho entrenamiento, trabajás muchas horas seguidas, todos los días. En el teatro, en la etapa del ensayo, hay un director que te marca, milimétricamente, tonos, palabras -como Mariano- que además es mi amigo. Hay que repetir el mismo texto cada día, descubriéndole todas las capas que pueda tener. Él te da una devolución cada vez, agrega cosas a la obra, la mantiene viva y a mí también. Esta minuciosidad es un trabajo y un desafío. Creo que el teatro te hace descubrir mucho de vos. En lo audiovisual los tiempos son más rápidos y eso no te pasa.

Noticias: En “Envidiosa” usted es la amiga paqueta, con vida cheta de manual. Ya está la segunda temporada. ¿Sigue para Lu Pedemonte, su personaje, todo dudosamente perfecto?

Urtizberea: (Risas) Ella hace que no se note nada, sostiene que no le pasa nada, no se quiebra. No voy a espoilearlo, pero Lu tiene sus momentos de crisis.

Noticias: Con Juan Ingaramo (38), músico, llevan juntos 10 años y son padres de Lila (5). Usted dijo que no creía en la duración del amor, pero ha vivido una década ganada…

Urtizberea: ¡El 14 de febrero cumplimos los 10 años y el 19, yo cumplí 40! Nos conocimos cuando él vino a verme al teatro, y mirá las vueltas de la vida, yo hacía una obra de Mariano (Tenconi Blanco). Fue con un amigo mío de toda la vida, pero él era nuevo, al ser cordobés. Nos gustamos, pero pasaron varios meses hasta la primera cita.

Noticias: ¿Qué hicieron para que la pareja funcione?

Urtizberea: ¡No tengo la menor idea! (Risas) Siento que lo distinto es que el poder en la relación, va cambiando entre uno y otro. Hay momentos en que uno está más desconectado y el otro conectado… no se instala una dinámica en que uno es el amado y el otro quien se deja amar. Todo el tiempo estamos en movimiento y hay como una necesidad de seducción constante, no desde un lugar feo. Tenemos espacios propios y compartimos muchos espacios de diversión. Nos gusta salir, bailar, cantar, trasnochar. Nos organizamos bastante, con la llegada de Lila, para no perder lo que nos divierte. Los primeros años fueron más difíciles, nos agarró la pandemia… Pero después contamos con abuelos, tías, niñeras, todo para que nuestra vida social siga y que surjan novedades. Sentimos que nuestra relación está viva. Tenemos a Marisa que la cuida desde que nació, a mi tía Karmita… Y tanto Juan como yo somos de poner límites, vieja escuela.

Noticias: Juan fue el indicado para tener hijos.

Urtizberea: Sí. Porque el amor y la pasión en tu pareja cuentan, pero para padre, lo primero es que sea buena persona. Porque va a ser padre de tu hijo toda la vida.

Noticias: ¿Hizo un tratamiento para tener a Lila?

Urtizberea: Esa fue una confusión, un error que publicaron algunos medios. Lo que hice fue congelar óvulos antes de tener a Lila, como cosa mía. Con 33 años, había averiguado que tenía pocos óvulos, entonces congelé. Y al mes siguiente, dijimos con Juan de no cuidarnos. Ahí quedé embarazada. Claro, me habían hormonado para congelar o sea que esas hormonas ayudaron.

Noticias: ¿Cómo es Mex como abuelo?

Urtizberea: Y, es muy varón. Obviamente la adora, pero no es de los que va a buscarla al jardín. Vivimos lejos, a 40 minutos de distancia; no es el que me salva las papas, pero cuando están juntos juegan mucho. Le da bola pero después hace la suya.

Noticias: Pasemos a su abuelo, un gran periodista, abogado y doctor en ciencias políticas. Con dos Martín Fierro, uno por su programa ¿Cuál es su duda? que estuvo al aire en 1961 y 1962. Él en el rol de abogado del diablo laico, mantenía conversaciones con curas católicos sobre temas como sexo, drogas, control de la natalidad. Comenzó el ciclo con Joaquín Adúriz, quien más tarde colgaría la sotana. ¿Conoce el tema? ¿Lucía, su compañera de elenco, tiene algo que ver con ese ex padre de la iglesia?

Urtizberea: Conozco la historia, claro. Re loco. Es tío abuelo de Lucía. Cuando estrenamos la obra, un familiar le mandó a Lucía una foto de mi abuelo con Joaquín. Ellos en los 60 hicieron la dupla Urtizberea-Adúriz y nosotras, ahora, volvemos a juntar los apellidos.

Noticias: Usted es graciosa. ¿Tiene que ver con algo innato, familiar o es un aprendizaje?

Urtizberea: Creo que es familiar. Mi papá es gracioso, mi abuela Carmen tenía muchísimo humor. Todos en mi familia tenemos la risa fácil, muy fuerte, y el chiste está todo el tiempo. Todo está atravesado por el humor y hacemos más liviana la vida.

Noticias: Cuando ganó el Martín Fierro en 2018, por Mejor actriz protagonista de ficción diaria, en la telenovela “Las Estrellas”, su papel era el de una joven que padece el Síndrome de Tourette. ¿Le incomodó hacer humor a partir de una enfermedad? ¿Recibió críticas?

Urtizberea: Al principio sí, los primeros 15 días que salió el personaje. “Las Estrellas” fue un súper boom y ese hecho se impuso. Yo me imaginé que habría críticas. Era interpretar un personaje sin filtro, tratado no con la formalidad de un unitario, sino en una tira diaria a las 9 de la noche. Iba a ser un personaje más, con todos los tics y con coprolalia, que es la emisión involuntaria de insultos. Eso no lo tiene toda la gente que padece el síndrome. En el programa podía resultar gracioso porque el humor es lo inesperado, generaba risas. Eran otros tiempos. Hablé un montón con la presidenta de la asociación de Tourette, le pedí que se quedara tranquila, que no habría una burla. Para mí fue espectacular y mucha gente me escribió porque se visibilizó el trastorno. A eso sumale que Florencia Estrella formó una pareja gay. También me escribieron chicas que estaban armando un vínculo con otras chicas. Fue una novedad que se tratara el lesbianismo con ternura.

Noticias: ¿La comicidad cambia?

Urtizberea: Es re cultural, países que se ríen de algo y otros nada. Con los años la comicidad va cambiando. Ahora estamos en un momento particular. Todo parece cíclico, que vuelve a empezar y repetirse. Pero creo que hay algo acumulativo. No es que lo de antes no sirve. Aunque hay cosas que ya no van, como reírse de alguien. Creo que está bueno reírse de uno mismo.

Noticias: ¿Lila será única hija?

Urtizberea: No sé… estamos en duda. Es re lindo tener hermanos. Pero no hay que idealizarlos. Podés tener hermanos de la vida.

Noticias: ¿Qué apuntó en su libretita de deseos 2025?

Urtizberea: Cada vez pido menos. No creo en la ley de la atracción, no me focalizo en lo que quiero, prefiero estar conectada en el presente y con lo que va pasando. No pienso tanto en el futuro. La maternidad me ayudó mucho con la neurosis de la incertidumbre, de tener o no trabajo. No pienso tanto en mí misma. Y eso me hizo muy bien.

Noticias: ¿Cree que un artista debe declarar su posición política?

Urtizberea: Este es un momento muy difícil para los artistas en general. Hay una caza de brujas, te da pánico hablar… Además, pienso que a nadie le importa cuál es mi posición política. Sí tengo una posición tomada respecto al aborto, el feminismo… porque la ideología me constituye. Pero en cuestiones partidarias prefiero no expresarme.