Lorena Vega: “El éxito para mí pasa por estar orgullosa de lo que estoy haciendo"

En 1994 Quentin Tarantino obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes con su segunda película, Pulp Fiction. En este relato coral, una de las performances más elogiadas corría por cuenta de John Travolta, como un sicario enamoradizo llamado Vincent Vega. Transcurridos más de treinta años, ahora le toca a Lorena darle trascendencia al apellido Vega.

Una de las mejores actrices argentinas de la actualidad, también se destaca como directora, dramaturga, docente y gestora cultural. Convirtió su propia historia familiar en un biodrama llamado “Imprenteros” que alcanzó una jerarquía multidisciplinaria incluyendo al teatro, la literatura y el cine. Artesana de la escena teatral, formó duplas inolvidables con Valeria Lois en “La vida extraordinaria” y con Laura Paredes en “Las Cautivas”.

En Netflix encontró su lugar en el mundo audiovisual con propuestas como “El reino”, “En el barro” y “Envidiosa”, que acaba de estrenar su segunda temporada. Allí es Fernanda, la psicóloga de Vicky, el personaje de Griselda Siciliani, sus repreguntas y sus gestos tan característicos como elocuentes, convirtieron al personaje en alguien tan popular que llegó a protagonizar y viralizar un video promocional junto al Dibu Martínez como paciente. Lo más atractivo de la comedia romántica es la sesión de terapia donde Fernanda y Vicky se sacan chispas, un contrapunto que hace recordar a ese entrañable juego cómplice que llevaban a cabo Javier Portales y Alberto Olmedo, los recordados Álvarez y Borges.

Noticias: Se la conoce mucho por interpretar personajes muy demandantes desde lo físico, como Encarnación Ezcurra, por ejemplo. Fernanda, su personaje de “Envidiosa”, es una psicóloga que está permanentemente sentada. ¿Fue un desafío para usted?

Lorena Vega: Sí, fue un desafío porque el tipo de organización corporal que tengo en el personaje de Fernanda es un trabajo físico fuerte, pareciera que cuando hay despliegue hay mayor esfuerzo y en realidad ese nivel de síntesis y de concentración que requiere este papel también es un gran trabajo físico.

Noticias: Ahora nos cuesta mucho imaginar a otra actriz en el rol de Fernanda, ¿pero siempre se pensó en usted para hacerlo o le ofrecieron algún otro personaje ?

Vega: De entrada me ofrecieron ese rol y me sentí invitada a hacerlo. Destaco esta diferencia que tiene que ver con la manera de convocarme porque me parece que algo de ese orden me hizo ingresar a esta serie con un plus. Siempre que sos convocada para hacer algo es una buena noticia porque confían en tu trabajo, te están pensando y sobre todo es una oportunidad laboral, lo cual ya es genial. Esto lo viví como una invitación porque tanto en el equipo de producción como el de dirección y en Griselda puntualmente, había una especie de intuición de que yo tenía que hacer el personaje y me esperaron para que eso ocurriera. Cuando finalmente se dio, después de acomodar otros compromisos que al principio parecían que podían pisarse, la alegría fue total, llegué al set y sentí que estaba todo dado para jugar.

Noticias: Podemos decir que salió bien la apuesta

Vega: Griselda me dice siempre algo que me da pudor, pero también me enorgullece: “Me levantaba contenta sabiendo que iba actuar con vos”. A mí me pasaba lo mismo, estaba feliz sabiendo que iba a trabajar con semejante actriz todoterreno, con la que tenía tanto para aprender. Las dos sentimos que nos estábamos nutriendo mutuamente, te juro que fue fabuloso.

Noticias: ¿Era la primera vez que trabajaban juntas?

Vega: Sí, nos habíamos visto mucho en teatro y nos adorábamos en nuestros trabajos porque entendemos lo que cada una vive con la actuación. Tenemos un mismo código, compartimos origen, las dos somos de la zona de Flores y Floresta, nos iniciamos en el teatro. Ella, obviamente, hizo una carrera televisiva, popular y audiovisual mucho más amplia, pero la actuación nos llegó un poco por el mismo camino, tenemos mucho en común y se dio la oportunidad de trabajar juntas en la mejor de las circunstancias.

Noticias: ¿Qué fue lo mejor de la experiencia?

Vega: Estar actuando mano a mano, una con la otra, en escenas muy jugosas. Cuando tuve la primera reunión con el director Gabriel Medina me dijo: “La terapia va a ser muy importante, cada vez que aparezca la sesión, ahí se va a tramitar la intimidad del personaje. Ese otro lado de lo que vemos va a hacer que se pueda entender cómo es Vicky y quererla por otras cosas“. Además todos somos personas a las que nos importa la terapia, la ejercitamos. Hago terapia desde hace bastante tiempo y me resultó super crucial en lo personal, por eso es un espacio que valoro y el abordaje de Fernanda lo hice estimando mucho ese universo. Si bien fuimos libres de imprimir pequeños ajustes a nuestra dinámica, en cuanto al tono o a palabras que iban más con nosotras, me gustó que los guiones observaban con un bisturí ese lugar emocional del personaje de Griselda.

Noticias: ¿Para inspirarse en la construcción de Fernanda vio alguna serie o película como “Los Soprano” o “Gente como uno” donde la figura del terapeuta es fundamental en la trama?

Vega: No vi ninguna puntualmente para hacer este trabajo, tengo en mi back up interno el recuerdo de haber visto “Los Soprano” o la película “Analízame”, por ejemplo, pero no me puse a revisar esos materiales. Fui con la propuesta de ser bien ascéptica, sintética, me parecía que estaba bueno el contrapunto de ser bien distinta a Vicky. Me amparé en el universo de la terapia donde la tarea es escuchar y observar, justamente dos cosas que a mí me gusta mucho hacer y eran pertinentes en este personaje. Algo que habíamos hablado es que en la serie se le iba a dar una gran importancia a lo no dicho, a la gestualidad y jugué bastante con eso, me planté desde ahí con una forma y una postura corporal.

Noticias: Hace unas semanas murió David Lynch y usted escribió en su cuenta de Instagram “David Lynch, mi verdadero padre”. ¿Podemos hablar de ese posteo?

Vega: (Se ríe) Bueno, desde que lo conocí hace muchísimos años, cuando se proyectaba “Twin Peaks” en el viejo Canal 9, para mí fue un descubrimiento increíble, fue un shock haber visto esa serie que aparentemente parecía un material típico standard de televisión abierta, pero sin embargo te abría la puerta a otros mundos. Recuerdo haber alucinado, quedarme atrapada y descubrir cómo jugar en la ficción esa zona oscura que sale del relato tradicional. Yo identifiqué que había un creador que le daba espacio a lo otro, a lo desconocido, a lo no nombrado, a lo no corriente. A partir de ahí lo empecé a seguir, a mirar su obra, a leer sus entrevistas. No era época de redes así que de alguna manera trataba de conseguir sus notas, ¡nos íbamos pasando fotocopias de las entrevistas que había dado!

Noticias: Era como un culto

Vega: Y sí, ¿viste que cuando te metés en un tema empiezan a aparecer las señales? Eso circulaba entre amigas y amigos. La primera obra de teatro que dirigí en 2002 se llamaba “Nada que ver con el amor” y estaba inspirada en el universo de “Twin Peaks”. La escenografía tenía que ver con la serie y la obra terminaba con la proyección de un corto que se había filmado con el enclave de la inspiración en David Lynch, hasta la música tenía estaba conectada con él. A partir de ahí en cada una de las obras que fui haciendo para mí David Lynch fue siempre una referencia, más explícita o más oculta, pero presente.

Noticias: Hablando de inspiración, tengo entendido que a la hora de actuar su madre es su gran referencia. ¿Es así?

Vega: Sí, yo me fui dando cuenta con el tiempo. En varios personajes de los que hice, por distintos motivos, recurro a comportamientos, tonos, maneras o virtudes más internas de mi mamá. Como es una persona fuerte y muy sensible me fui percatando de que la tengo incorporada como sonoridad también. Evidentemente la he observado un montón y me sirvió de mucho para actuar.

Noticias: En estos momentos está haciendo de todo a nivel actoral. ¿Para usted por dónde pasa el éxito?

Vega: Para mí pasa por estar orgullosa de lo que estoy haciendo en términos artísticos, por hablar con pasión del trabajo que esté realizando. No hay nada mejor que estar enamorada y convencida del trabajo que estás haciendo en términos de comulgar artísticamente y sentirte en presencia de un desafío que contiene la aventura de ese proyecto. Por supuesto que siempre se trabaja con la hipótesis de que hay un público a quien adherir, al que ojalá le interese y le guste el resultado, pero lo que más valoro es sentir el orgullo de ser capaz de defender lo que estoy haciendo.

Noticias: ¿Con el paso del tiempo que aprendió sobre el amor?

Vega: (Se ríe) Mirá, me lo sigo nombrando como un misterio. Me sigue sorprendiendo lo poderoso e imprevisible que es el amor, tiene una fuerza de gran movimiento de la naturaleza, una especie de huracán que realmente logra lo impensado. Es algo a lo que hay que entregarse.