Campaña en las redes de los “villarruelines” tras la paliza electoral a Milei

Solo bastaron algunas horas en conocerse los resultados. En la contienda legislativa bonaerense , Fuerza Patria obtuvo 3.820.119 votos, que equivale al 47,28% de los sufragios. En tanto que la Alianza LLA sacó el 33,71% de los votos, con 2.723.710 sufragios. En tercer lugar, se ubicó Somos Buenos Aires con el 5,26% y 424.671 votos. Mientras que en cuarta posición se situó FIT-U, con el 4,37% y 353.287 votos.

En el universo libertario esos números bastaron para provocar la chispa que encenderá, una vez más, las internas dentro del gobierno. Los más de 13 puntos de diferencia que el peronismo le sacó a La Libertad Avanza tiene, en la figura de Karina Milei, la primera señalada. Una guerra dentro del corazón del poder en el que figuras extravagantes y candentes, como el Gordo Dan, pedirán “orden”, mientras que otros tendrán un perfil más frío y estratégico. En ese último punto, aguarda Victoria Villarruel.



“Solo espero que la próxima vez que me dirija a una urna de votación, sea por esta gran mujer que lo está dando todo a pesar de la mierda que le están tirando todos los días. Victoria Villarruel Presidente”, posteó Fernando, un internauta de la red X. Con el nombre de usuario comodoroJN, el activista digital posicionó a la vicepresidenta como futura postulante a la presidencia.

La reaparición de Victoria Villarruel en el universo digital, a través de los “Villarruelines”, es un hecho. "Mi conclusión sobre este gobierno. Muchos lo votamos por Macri. Votamos a Villarruel de Vice, no a Karina. Llenaron el gobierno de Kukas, Sholis, Ramirez, M3n3m. No trajeron inversiones, viajan para nada. Hay muchos Coimeros, gatos y otras especies que asquean", tuiteó la usuaria María Casabal.

El abogado penalista Claudio Venchiarutti mensajeó: “Totalmente acabados. El futuro es con Victoria Villarruel”. Un señalamiento acompañado de una simpática imagen de la compañera de fórmula de Javier Milei sosteniendo una taza con la inscripción “Lágrimas de Libertario”. Otro villarruelista digital es el internauta Santino Dezzotti, un verdadero fan que incluso utiliza frases y fotos de la abogada en la portada de su cuenta de X. El autoproclamado “Roquista”, antikirchnerista y opinólogo ad honorem, sostuvo que el fracaso electoral se debió a la poca llegada que el presidente tiene en algunos sectores, que la vicepresidente siempre ha favorecido.

La contundente derrota electoral que la coalición peronista infligió a La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas bonaerenses de medio término, puso nuevamente en relieve las internas en el movimiento libertario. Las peleas intestinas entre Karina Milei y Santiago Caputo, junto a las filtraciones de audios de presuntas coimas en el Andis, alimentaron la reaparición digital de la vicepresidenta.¿El propósito? Tal vez subir un escalón más en el poder.