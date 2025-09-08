Los "consejos" de Luis Majul a Milei para recuperarse de la derrota

Lejos de adoptar una posición crítica y distanciada con el gobierno nacional, Luis Majul posteó en su cuenta de X una serie mensajes con consejos e indicaciones que debería adoptar el presidente Javier Milei a partir de ahora, para mejorar la performance electoral libertaria en octubre. Minutos antes, el periodista realizó una numeración de las razones por la que la Libertad Avanza perdió ante el kirchnerismo en la contienda legislativa bonaerense.

A diferencia de otros colegas afines al oficialismo, como Jonatán Viale o Alejandro Fantino, que en los últimos días tomaron una postura más diferenciada de la gestión libertaria; el conductor de La Cornisa redobló el apoyo al mandatario. El primer tuit de Majul, titulado “Las mil y una razones de la aplastante derrota”, menciona los diez motivos por la que el peronismo obtuvo casi 48 por ciento de los votos mientras que LLA llegó tan solo a arrimar los 33 por ciento.

Entre las razones de por qué la población no eligió la propuesta libertaria, según el periodista, están: “la soberbia y la arrogancia”; “la detención de Cristina Kirchner”; “el estancamiento de la actividad económica”; “la falta de empatía con los discapacitados y sus familias”; “los audios de Spagnuolo”; “el factor Karina”; “los Menem en el gobierno”; “la falta de gestión en áreas clave”; “la pelea simultánea contra los dueños de los medios, los periodistas, los economistas, la comunidad científica y la comunidad artística” y “la falta de un acuerdo parlamentario mínimo indispensable. Lo necesario para evitar la seguidilla de derrotas antes de la elección”.

Por supuesto, el periodista de La Nación + no solo se quedó con notar los aspectos negativos a corregir, también aportó una serie de consejos y sugerencia de las decisiones ejecutivas para que el presidente mejore su gestión. “Qué debería hacer el presidente para recuperar la iniciativa”, es el título del segundo posteo de Luis Majul para que Javier Milei reflote su línea de mando estos días y semanas que restan antes de la contienda legislativa nacional del 26 de octubre.

“Pedir disculpas, y no volver a comportarse con soberbia y arrogancia. Ignorar a Cristina Kirchner. Resetear en su cabeza de macro economista que algunos aspectos de la microeconomía también importan. Pedir disculpas sinceras a los discapacitados y sus familias y separar, cuanto antes, la paja del trigo. Apartar a todos los involucrados en los audios. Disminuir la exposición política de Karina Milei. Separar a Lule Menem del gobierno. Empezar a gestionar y comunicarlo. Evitar los ataques desproporcionados. Establecer acuerdos en el parlamento”, cerró Majul.

Estas sugerencias y consejos para el presidente, posicionó al periodista en una nueva labor, tal vez, más cercano al de un asesor de imagen. Una lista de deberes tan denodada y detallada que, probablemente, Santiago Caputo debería tener en cuenta que hay un posible postulante para suplantarlo en su rol establecido dentro del plan de gobierno, en caso que la gestión no repunte.