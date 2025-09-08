“El Gordo Dan”, señalado por la derrota, ahora le da órdenes a Milei

“DT ordené ya el equipo. Acá seguiremos bancando hasta el final. Pero ordene ya el equipo. Ordene el equipo y venceremos”, posteó Daniel Parisini en su famosa cuenta de X. El Gordo Dan apareció en las redes, horas después de la contundente derrota que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses de medio término. Con una postura proactiva, el streamer respaldó el discurso presidencial y atinó a aconsejar al propio mandatario.

Puertas adentro, el círculo libertario está molesto con el reconocido tuitero libertario por su mensaje contra el senador Luis Juez, en plena sesión en la Cámara alta por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Algunos apuntan al conductor de la plataforma streaming Carajo como el Herminio Iglesias de La Libertad Avanza. Por supuesto, los memes apuntando a Parisini estuvieron presentes, como una imagen original compartida por el usuario Niko Repitto.

Una comparación que rememora la dura derrota que sufrió el peronismo en las elecciones presidenciales en las que el candidato radical Raúl Alfonsín venció al justicialista Ítalo Luder. En medio del acto de cierre de campaña del Partido Justicialista, el sindicalista oriundo de Avellaneda quemó un ataúd con la insignia de la UCR. La televisación del hecho repercutió en el ánimo de la contienda electoral perjudicando en los comicios al movimiento fundado por Juan Domingo Perón.



“Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la Justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”, fue el controversial tuit posteado por Daniel Parisini, señalando la decisión del dirigente cordobés de no acompañar el veto presidencial en el Senado.

El propio Jefe de Gabinete Guillermo Francos fustigó con dureza el tuit, por lo que el Gordo Dan eliminó el polémico posteo. Una situación inédita que se convirtió en tendencia, generando ásperos choques entre colegas y trolls que lo apoyaban y muchos otros quienes le cuestionaban haber usado el tema de la hija discapacitada, con un rechazo absoluto del vulgar mensaje.

“Si lo quieren ayudar al presidente, ayúdenlo de otra manera, muchachos. Si no tenés equipo, si no estás preparado, si no estás formado, es preferible decir: ‘De este tema no sé, porque no se puede aprender en la gestión’”, sostuvo Juez en un reportaje televisivo y agregó: “No se defiende la libertad ofendiendo, agraviando, insultando. Dejen de agraviar a mi hija que no se puede defender y que lo único que la pueden defender somos nosotros”.



Más allá de los señalamientos, La Libertad Avanza esta en búsqueda de los culpables del fracaso electoral en Provincia de Buenos Aires y el mismo Gordo Dan se puso a la caza de los responsables. Parisini compartió la imagen de armador bonaerense Sebastián Pareja y del dirigente Ramón Vera, señalados como los que llevaron a cabo el pobrísimo acto de cierre de campaña libertario en Moreno, con el siguiente mensaje: “Roma no paga traidores. LLA-PBA tampoco”.

Un tiro interno por elevación del sector de Santiago Caputo hacia los que se sumaron al equipo electoral liderado por Karina Milei y coordinador por Eduardo Lule Menem. La interna en el movimiento de Javier Milei esta encendiéndose y todavía queda una elección más este año, que se llevara a cabo en octubre. Probablemente, la más importante para el oficialismo que tratara de sumar diputados y senadores al Congreso Nacional.