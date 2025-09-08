Por qué Karina Milei es la madre de la derrota

Si hay algo que caracteriza a las derrotas electorales es que nunca son huérfanas. Siempre tienen un padre, y no hace falta un ADN para saber que en este caso se trata de Javier Milei. Como las elecciones bonaerenses terminaron convirtiéndose en un plebiscito sobre su gestión, los más de 13 puntos de diferencia que el peronismo le sacó a La Libertad Avanza son mérito exclusivo suyo (perdón Axel Kicillof). Pero lo cierto es que también hay una madre. Es Karina, la hermana del Presidente, quien con su protagonismo de las últimas semanas en la campaña hizo que todo se volviera cuesta arriba. Un protagonismo no buscado, claro.

A la secretaria general de la Presidencia, se sabe, la señalaron como la presunta receptora de coimas del 3 por ciento entre las empresas farmacéuticas que tienen contratos con el Estado. Eso dijo el echado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los audios que aparecieron en el momento menos indicado para el Gobierno, cuando se jugaba todo en unos comicios que comprenden al 40 por ciento del electorado nacional.

El Coimagate enseguida derivó en actuaciones judiciales, memes y cánticos en las chanchas de fútbol y los recitales. Se volvió una bola de nieve incontrolable: entre el 15 y el 30 por ciento de los simpatizantes mileístas, según las encuestas, pensaron en cambiar su voto a raíz del escándalo. Y así terminó sucediendo: si uno mira el resultado del domingo, LLA retrocedió con respecto a las presidenciales de 2023 y volvió a su núcleo duro de alrededor de 30 puntos que obtuvo en las PASO anteriores al pacto con el PRO. Los votantes amarillos que se sumaron para la segunda vuelta de ese año ahora parecen haberse arrepentido.

Karina lo hizo, no solo con el escándalo de las coimas, sino también con su implacable tirria hacia Mauricio Macri, a quien humilló en CABA en las elecciones que renovaban bancas de la Legislatura y obligó a trasvestirse de violeta en los comicios bonaerenses. Los candidatos del PRO tuvieron que ponerse uniformes con el color libertario y la alianza entre ambos partidos se llamó... La Libertad Avanza. ¿Cómo no iba a incomodar eso al votante macrista que ya miraba de reojo a Milei?

Para colmo, el Presidente no tuvo mejor idea que abrazar a su hermana Karina en el acto de cierre en Moreno, en contra de lo que dictan todos los manuales de comunicación política: cuando hay un problema, conviene ocultarlo, no ponerlo bajo los reflectores. Y lo mismo hizo en el discurso de ayer, donde otra vez la hermana compartió escenario con él y el asesor Santiago Caputo. Milei no aprende.

Bastaba una atenta leída a las encuestas de imagen para comprender que Karina no debía ser parte de la campaña después del Coimagate. No se le estaba pidiendo al Presidente que la eche -a fin de cuentas, no sirve como fusible porque tiene su mismo apellido-, pero sí que no la muestre tanto con todo lo que había en juego.

Ahora, su rival en la interna palaciega del Triángulo de Hierro, “Santi” Caputo, ya dirigió sus cañones hacia los primos Menem, “Lule” y Martín, quienes secundaron a la hermana no solo en el armado electoral que excluyó a los soldados del asesor, sino también en los vericuetos del escándalo de las coimas, donde ambos desendientes de Carlos Saúl aparecen involucrados. “Lule” como supuesto recaudador informal y Martín como nexo con la droguería Suizo Argentina, la presunta canalizadora de los sobornos. “El Gordo Dan”, el jefe de los trolls caputistas en las redes, ya le dio indicaciones a Milei para que el Gobierno tire lastre: “DT, ordene el equipo”, lo instruyó a pedido de “Santi”.

¿Se la dejará pasar Karina al asesor estrella? Lo cierto es que no está en su mejor momento como para insistir en esa batalla. Caputo viene pidiendo que al menos “Lule” Menem haga de fusible para descomprimir el caso de las coimas y el malhumor social, como explica en privado.

Milei lo escucha y por ahora no decide nada.

Karina solo acumula bronca. Ya tendrá oportunidad de vengarse si el asesor sigue tirando de la cuerda.