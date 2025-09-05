Jorgelina Aruzzi: “El público apoya las series nacionales”

En el mismo mes, Jorgelina Aruzzi estrenó la serie “Menem”, la película familiar “El novio de mamá” y terminó de rodar la segunda temporada de “Coppola, el representante”. Si esto les parece un montón, piensen que el año pasado fue parte de ese fenómeno teatral llamado “Felicidades” y que en el día de “descanso” hacía funciones de su celebrado unipersonal “Animal humano”.

Y si en “Menem”, un Sbaraglia bailarín desaforado se pregunta “¿qué tendrá el petiso?”, la presencia de Aruzzi en varios de los mayores éxitos recientes lleva a otra reflexión: “¿Qué tendrá Jorgelina cuando la convocan, que tendrá esa actriz que a las audiencias las vuelve locas?” Un talento irrefrenable y el don de otorgarle humanidad a todos sus personajes. Aruzzi es nuestra reina de la comedia

Noticias: En “Menem” su personaje se llama Amanda, tiene nombre de yerba, más argenta no se consigue. ¿Cómo lo delineó, teniendo en cuenta que a diferencia de Carlos Saúl, Zulema o Cavallo su “Amanda” es ficticia?

Jorgelina Aruzzi: (Se ríe) ¡No había pensado en el nombre de la yerba! La verdad que el hecho de que no sea un personaje real hasta cierto punto me dio libertad. Yo me basé mucho en el acento, en hacerlo bien, con respeto. Le di mucha importancia al habla para que el personaje tuviera verdad, al tono, a los modismos. Pero por otra parte, lo que más me interesaba era trabajar la curva de la ambición de Amanda, ver cómo opera el poder sobre las personas, de qué manera reaccionan cuando lo tienen sin importarles nada del otro, cómo surge el individualismo más salvaje.

Noticias: Y todo empieza con pequeños gestos, ¿no? ¿Ir manejando esa mutación fue algo rico desde lo actoral?

Aruzzi: Sí, porque es como decís, ¡ella en cuanto tiene un poco de poder empieza a maltratar a sus costureras! Entonces me divertía contar el cambio de personalidad que surge con el dinero y el tráfico de influencias... hasta que se desbanda la situación.

Noticias: A usted la persiguen las modistas y la AMIA, recuerdo su obra “La mujer del vestido verde”, donde hacía de una costurera que iba a buscar telas a Once el día del atentado...

Aruzzi: ¡Es verdad! Las modistas, la AMIA y las tonadas. ¡Desde “Educando a Nina” estoy perseguida por las tonadas! (risas)

Noticias: Hablando de esa tonada riojana tan particular ¿Cómo hacían con Juan Minujín para no tentarse?

Aruzzi: No fue fácil, lo que pasa es que hacer una tonada es complicado, el temor al ridículo es grande. Si bien teníamos una coach en el set también nos mandábamos muchos audios en shiojano (risas). Te cuento algo, con Juan tenemos un vínculo, nuestras hijas son íntimas amigas... Entonces todo lo que era plan de las chicas lo hablábamos en riojano para entrenar tipo: “Va a ir por aiá, anda a buscarla” (hace la tonada). Con la experiencia que yo tuve en “Nina”, hablando en serio, lo laburamos un montón porque son nuestros hermanos de las distintas provincias, si hacés a una ucraniana quizás no vienen los ucranianos a quejarse de la tonada de Kiev, pero acá hay que ser muy cuidadosa y amorosa.

Noticias: Con Juan ya habían compartido “100 días para enamorarse”. Con Griselda “Educando a Nina”, “Pura sangre” y “Felicidades”. ¿Trabajar con amigos cambia la dinámica de trabajo?

Aruzzi: La verdad que sí, cambia un montón. Agreguemos que con Juan recién terminamos de grabar la segunda temporada de “Coppola”, ahí hago de Corina su mujer actual. Siempre que voy a empezar algo me da nervios, estrés, hasta que pienso que mi trabajo consiste en jugar. Si jugás con alguien que ya conocés y con el que tenés muchas cosas en común, el estrés se va y solo queda la diversión, como cuando eras chica e invitabas a una amiguita a tu casa. Además, si te permiten jugar con un director como Wino (Ariel Winograd), que te deja agregar, que te da toda la libertad para contar la escena, a mí me encanta. Porque eso se puede hacer gracias a la confianza. La que tengo en mis compañeros y a la que fui ganando en mí misma con los años.

Noticias: ¿Por qué todos los actores quieren tanto a Wino?

Aruzzi: Mirá, para mí Wino tiene una singularidad que me fascina, maneja mucho la tragedia y el humor a la vez, es un mago de los climas, vos solo tenés que meterte en la pileta y dejarte llevar. Por si fuera poco es un divino, humilde, gracioso, es todo. Además están su voz y sus jogginetas...(risas)

Noticias: En su momento, la idea de una serie sobre alguien tan polémico como Menem no parecía generar mucho consenso. ¿Pocos intuían estos nuevos noventas recargados?

Aruzzi: Yo siempre estuve en contra de Menem y de todo lo que es una economía vendepatria, pero si lo comparás con la actualidad, el Carlo sale ganando. Menem nunca insultó a nadie, es más, se proponía seducir a sus adversarios. Me acuerdo que Astor Piazzolla dijo: "Gana Menem y me voy del país". Pues bien, se junta a comer con Piazzolla y Astor no solo se queda, sino que lo abraza y lo apoya. Son personalidades muy distintas, modos bien diferentes de ejercer el liderazgo. Hoy parece que ya no importa nada, no importa si tenés una carrera política, ni siquiera si sabés leer. Ahora estamos parados en el extremo del individualismo, creo que son los 90, pero exageradamente impúdicos.

Noticias: ¿En esa seducción menemista podía leerse alguna voluntad de diálogo, de una tregua que ahora no existe?

Aruzzi: Menem decía tener la solución a todos nuestros males, la seducción es una muestra de poder sobre el otro, hoy estamos frente a un tipo diferente de demostración del poder, el tema ya no es la seducción sino la agresión. Creo que está bueno esto de de replantear los 90 para abrir el debate, para recordar cómo fue eso de privatizar todo, algo que ya pasó y no funcionó, para no olvidar el desastre y la desocupación que generó. La gente parecía hipnotizada, sino cómo pudimos creer en la convertibilidad, ¿no? Cuando una sociedad se pregunta cómo pasaron ciertas cosas está bueno volver a mirarlas para entender.

Noticias: ¿Esperaba semejante éxito con la serie? Dominó la agenda de todos los medios durante un mes. ¡Hasta nos tocó una parte de ese suceso cuando la célebre tapa de NOTICIAS con María Julia Alsogaray generó el “Tapadogate” entre Graciela Alfano, Susana Giménez y Graciela Borges!

Aruzzi: Ay, sí. ¡Ni ustedes se salvaron! (risas). Realmente la vio todo el mundo y generó conversación. Siempre la ficción nacional aporta, la gente apoya, el público banca las series argentinas. Siempre que sale una serie argentina bien hecha tiene su repercusión, estamos esperando la oportunidad para vernos, encontrarnos e identificarnos con nuestras historias, me incluyo. En este caso, aunque estés a favor o en contra de Menem es nuestra historia, abre debates y eso está bueno. Creo que también fue muy vista en otros países porque la serie se basa en cómo el poder atraviesa a los seres humanos y los corrompe, más allá del color local de Menem el público conectó con una cuestión universal.

Noticias: Hablando de la condición humana, si un tipo es ambicioso es un hombre de carrera. Pero si una mujer es ambiciosa, es una villana. ¿Cómo trabajó la ambición de Amanda, su personaje?

Aruzzi: En principio, no juzgando nunca al personaje. Yo creo que Amanda tiene sed de que a su familia le vaya bien. En general siempre se cuentan historias de hombres y la mujer está en la periferia, todavía seguimos así, que una mujer pueda entregarse a su ambición me parece algo interesante de contar.

Noticias: De Shakespeare para acá la ambición es el motor de muchas tragedias, ¿por qué no podemos escapar a la repetición sabiendo que estamos condenados a terminar mal?

Aruzzi: Lamentablemente seguimos repitiendo, no sólo en lo político, sino también como seres humanos. Hay una periodicidad del desastre, algunos decían que con las redes sociales por ahí no hubiera durado tanto el menemismo. Lo dudo, hoy hay guerras y un montón de cosas que nadie evita a pesar de estar informados las 24 horas. Yo creo que es todo lo contrario, hoy una foto como la del caudillo a caballo se viraliza en minutos, las redes proveen material para construir la verdad que elijas creer. Una verdad a medida.

Noticias: Que la última pregunta de lugar a la fantasía. ¿Si pudiera hacer su propia serie sobre un personaje de la historia argentina, cuál sería y por qué?

Aruzzi: Mirá, si hablamos de personajes populares, creo que es el momento ideal para hacer la serie sobre Norma Plá. Una mujer que hoy se replica en el reclamo de las jubiladas que van a pelear por lo suyo y por lo nuestro también, porque su lucha es por el futuro de todos. Norma Plá me parece alguien super importante, una persona que en su momento fue muy “bullyineada”, ridiculizada, tomada a chiste, pero se abrió camino en una época muy difícil tanto social como económicamente que hoy parece repetirse.