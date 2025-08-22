Carlos Casella: “Para mí el eje es el cuerpo”

Coreógrafo, bailarín, actor y cantante, Carlos Casella es uno de las protagonistas de “La revista del Cervantes”, uno los sucesos teatrales del año que -con un justo y logrado tributo a la muchas veces denostada revista porteña- lleva reunidos 35 mil espectadores en 50 funciones y 18 flamantes nominaciones a los Premios Hugo 2025.

Allí, en la sala María Guerrero, Casella y Alejandra Radano encarnan a la “comedia” y la “tragedia” como parte un águila bicéfala (inspirada en un escudo de la fachada del Cervantes) que busca proteger al teatro nacional y su acervo cultural de un género “menor”. Objetivo que ambos irán resignando ante los intentos de Tato Bores (Marco Antonio Caponi) y Enrique Pinti (Sebastián Suñé) por ganarse un lugar en Cielo, a cambio de saciar la curiosidad de un espíritu angelado (Mónica Antonópulos) cada vez interesado en el rol de la vedette.

Integrante de recordadas y vanguardistas compañías del under porteño como De La Guarda y El Descueve, aquí Casella habla de su labor en esta nueva experiencia con cinco autores y dirección de Pablo Maritano, de su amor por la música y de un costado más personal: el budismo, que practica hace más de 30 años.

Noticias: Antes de “La revista del Cervantes”, ¿qué relación tenía con el género? ¿Llegó a verlo en teatro?

Carlos Casella: No, pero a la vez no me siento ajeno al formato, porque, salvando las distancias, lo que hacíamos en El Descueve tenía algo de revista. Una ensalada de lenguajes donde se sucedían números muy diferentes: primero un número de danza después algo súper erótico con Mayra Bonard, después un monólogo con Juan Minujín, después un número musical conmigo como cantante… Y trabajando con Alfredo Arias, también combinamos cosas distintas. Aunque al principio me mareé un poco, porque leer el libro de una revista no es nada fácil; no entendía bien cómo iban a pegar un número con otro.

Noticias: ¿Y cómo hizo?

Casella: Decidí esperar a los ensayos y confiar en Gonzalo Demaría, el director del teatro, que además de convocarme y haber trabajado con él en otros espectáculos, escribió un libro sobre la revista porteña. Pensé: “Él que sabe más, entenderá que lo puedo hacer”.

Noticias: ¿Qué desafíos le planteó la obra?

Casella: Aparte de entender lo anterior, interpretar a un personaje que habla en verso, con rima, lo que tiene sus secretos y técnicas. También, tanto mi personaje como el de Alejandra son como una célula que va cosiendo un poco el espectáculo, que cuestiona o reprime, pero sin mezclarse mucho con el resto. En los ensayos, a veces me quedaba con ganas de más, pero también entendí que la obra no se apoya en un solo gag o sketch, sino que hay una totalidad; y que a veces es necesario contenerse un poco, no regodearse en un ritmo propio, en función del conjunto. Porque luego de uno hay otros sketches esperando que yo genere la energía y el ritmo necesarios para que después otro haga reír al público. Fue como ir haciendo camino al andar.

Noticias: En “La revista…” también personifica a un travesti, algo que también hizo en obras con Arias. ¿En este caso fue idea suya o del director?

Casella: Me lo pidieron durante los ensayos. El personaje es real, se llama Monsieur Bertin y vino a Argentina alrededor de 1910. Los textos los reescribieron, pero la música ya existía.

Noticias: Una vez dijo que todos tenemos algo de trans. ¿Cómo es eso?

Casella: Claro, porque todos hemos transicionado de una cosa a otra en algún momento.

Noticias: Bueno, dicho así, en forma general, lo entiendo.

Casella: Pero hablando del varón, también diría: ¿qué tipo que se vistió de mujer no disfrutó de la experiencia?

Noticias: ¿Le parece?

Casella: Bueno, algunos tienen el camino más fácil. Yo creo que es un exorcismo interesante.

Noticias: Ahora también está haciendo un espectáculo de boleros.

Casella: Sí, “Bolerismo del pueblo”. Lo hago una vez por mes desde hace un año en un restaurante, El Santa Evita; y la paso genial porque me encanta cantar...

Noticias: En sus conciertos predominan los temas de amor. ¿Es romántico?

Casella: Sí, re romántico. Pero también tiene que ver con que mi papá escuchaba mucho a Roberto Carlos Nicola Di Bari, Nino Bravo. Aunque en “Bolerismo…” corrompo bastante el género cantando otras cosas. De hecho, empiezo el show con “La vie en rose” y también hago un tango que se llama “Nada”, que lo volví bolero. Además, muy tímidamente fui incorporando algunos temas propios.

Noticias: En su carrera, ¿primero fue la danza o la música?

Casella: Yo siempre entretuve a los amigos cantando. Y cuando terminé el secundario, como no tenía ninguna intención de ir a la universidad, me tiré con pasión en una banda de rock.

Noticias: ¿Y cómo llegó a la danza?

Casella: Por Ana Frenkel, que es mi amiga desde chicos y una persona fundamental en mi vida. Ella empezó a estudiar danza y yo, de copión, la seguí. Hasta que me puse a la par y empezamos a crear cosas juntos con el cuerpo, que con el tiempo derivaron en El Descueve.

Noticias: Sus conciertos tienen bastante de lo corporal

Casella: Sí, porque para mí el eje es el cuerpo. Yo no puedo cantar sin tener una idea de lo que quiere hacer mi cuerpo. De hecho, Alfredo Arias a veces me dice: “Hoy estuviste muy bailarín”.

Noticias: ¿Cómo se lleva con el paso del tiempo?

Casella: Por lo general, bien. Siento algún sacudón cuando el diálogo entre la mente y el cuerpo se vuelve algo complicado. Yo quiero seguir haciendo todo lo que vine haciendo hasta ahora, pero también entiendo que el cuerpo cambia y uno debe adaptarse a esos cambios. En cuanto al cuerpo y la estética, a veces lo llevo mejor y otras peor.

Noticias: En 2020, para el estreno de “Puto y orquesta”, hizo una producción fotográfica desnudo. ¿Ahora la haría?

Casella: Si me das tres meses, sí (risas). Mirá, para el estreno por streaming en pandemia estaba bárbaro, porque venía entrenando un montón -gimnasio, yoga-, pero después, cuando lo hice presencial, no siempre estuve tan bien. Por lo que mi vanidad tuvo que tranquilizarse un poco. Además, ahí quise transmitir que lo importante no es estar siempre espléndido, sino que detrás de ese desnudo también había una idea.

Noticias: ¿Pero por qué decidió empezar ese espectáculo desnudo e ir vistiéndose a lo largo de él?

Casella: Primero, porque quise recorrer el camino inverso a un show anterior, “¡Babooshka! Canciones de mujer”, donde yo terminaba no desnudo, pero sí mostrando la ropa interior. Y después, porque al ponerle al espectáculo como título “Puto y orquesta”, también quise mostrarme lo más despojado posible.

Noticias: Además de hacer yoga, practica el budismo desde joven.

Casella: Sí, empecé por la mamá de Ana Frenkel, que para mí fue como una mamá espiritual. Al principio, me enganché desde un lugar más lúdico, por los sonidos, y luego comprendí que detrás del sonido y lo ritual, había toda una filosofía.

Noticias: ¿Qué le aporta?

Casella: Primero, hay un trabajo de profundidad espiritual, que me interesa mucho más allá del budismo. Y el budismo en sí me aporta una combinación de razón y corazón. El budismo de la Soka GakKai, que es el que yo practico, cree en la determinación, pero para mí lo más hermoso es que considera que todas las personas tenemos un mismo e ilimitado potencial para desarrollar un estado llamado de budeidad.

Noticias: Leí que al inicio y al final del día recita un mantra.

Casella: Sí, una frase que dice “Nam Myoho Renge Kyo", que significa “mi devoción a la ley mística de la causa y efecto”.

Noticias: ¿Y el azar? ¿Lo que no manejamos?

Casella: La frase de la mañana está enfocada en cómo querés que transcurra el día; después obviamente hay un montón de factores que exceden lo que una determina. En cambio, la frase de la tarde/noche, es para agradecer lo transcurrido; lo que no es nada fácil, porque en general tendemos a pensar más en el déficit, en lo que no estuvo, lo que nos faltó. Pero siempre hay algo para agradecer. Yo sería muy injusto si hoy a la noche no recuerdo esta charla con vos, porque fue armónica, amistosa y enriquecedora. Y si, por ejemplo, algo que me pasó en el día me puso en un brete, igual lo voy a agradecer, porque de una situación difícil también puede salir algo bueno. Un viento en contra no siempre te desarma, también puede desafiarme a atravesarlo.

Noticias: Después de una función de “La revista…”, ¿cómo hace con la práctica de la noche?

Casella: No, cuando llego a casa a medianoche, el cierre no lo hago. También podés hacerlo a la tarde y en otro lugar. No siempre necesito las velas y el gong (risas).

por Sergio Nuñez