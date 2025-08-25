María Belén Ludueña: “Mi familia es mi lugar seguro”

Una mujer familiera y trabajadora. Simple, cercana, astuta, perseverante, con mucho sentido común. Una mujer fuerte y transparente. Una mujer que siempre supo lo que quería hacer con su vida. Una mujer determinada. Así se define María Belén Ludueña, conductora de televisión, abogada y esposa de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La charla con NOTICIAS sucede en la casa de la pareja. Un piso 20 sobre Avenida del Libertador, en Palermo, ambientado con muy buen gusto, en su mayor parte por Macri, y con una vista estupenda. La conductora de “Mujeres argentinas”, un magazine que va de lunes a viernes por El Trece, se muestra agradable, cercana y receptiva.

Noticias: ¿Qué implica ser simple?

María Belén Ludueña: Soy una mujer como cualquier otra. Tengo mi laburo, todo me costó, me recibí de abogada, pero no me terminó de convencer la carrera, entonces, a la par trabajaba en los medios de comunicación en Mar del Plata. Después definí mudarme para acá para poder ejercer y crecer en esta carrera. Soy una mujer sencilla, a eso me refiero cuando digo simple.

Noticias: ¿Y astuta de qué manera?

Ludueña: Cuando nací mi abuelo dijo que tenía ojos muy vivaces. Soy ariana y creo que tengo una astucia, sé leer mucho a las personas. Te diría más que astuta, intuitiva. Tengo mucha intuición, además, estudié, tengo calle, trabajé desde muy chica, desde los 19 que estoy trabajando. Todo eso me dio experiencia y leo bien a las personas, puedo darme cuenta de las cosas muy fácil. Tengo un sexto sentido.

Noticias: ¿Sus fortalezas?

Ludueña: Soy muy tenaz, perseverante, fuerte, valiente, decidida. Tengo valores que me inculcaron de chica, tengo un gran corazón y soy buena hija. Es horrible ser tan autorreferencial.

Noticias: Bueno, estamos hablando de usted. ¿Y sus aspectos más complicados?

Ludueña: Soy impulsiva, desconfiada, tengo temperamento, pero son cosas que voy trabajando. Estoy llegando a mis cuarenta años y creo que estoy madurando para bien.

Noticias: ¿Le pesa el paso del tiempo o lo toma como algo natural?

Ludueña: Estoy muy conforme con estos 39 años. No me imaginé que iba a llegar a mis casi 40 haciendo todo lo que estoy haciendo. Conducir un programa de televisión siempre fue mi sueño, mi norte, y hoy lo estoy haciendo, y trato de disfrutarlo y de desafiarme permanentemente. Estoy llegando a los 40 completa, con un marido que amo, con una familia que voy a formar y con una familia de base que es lo mejor que me pasó. Cuando me crucé con Jorge me dio mucho equilibrio en la vida, me pude plantar de otra manera. Yo ya era feliz, pero él me terminó de completar como mujer.

Noticias: ¿Qué la enamora de él?

Ludueña: Primero, lo admiro. La base de mi amor hacia Jorge es la admiración que tengo por él como persona. Es un hombre sumamente inteligente y me cautivó también por ser muy caballero, por respetarme y esperarme. Pero, sobre todo, porque es una guía para mí. Se ha convertido en un referente, es un compañero. Me pasa algo bueno o malo y siempre quiero llegar a mi casa para contárselo. Me ayuda a pensar, a reflexionar, a crecer. Es generoso conmigo, quiere que crezca, que lo acompañe, pero también quiere que me desarrolle. No había conocido tal vez personas así. Sacó lo mejor de mí. Mi mejor versión la está disfrutando el señor Jorge Macri.

Noticias: No es poco. Es mucho, mejor dicho.

Ludueña: Sí, porque me ayudó a crecer, a ir modificando cosas, esto de ser impulsiva. Me dio esa tranquilidad y esa templanza que hasta ese momento yo no tenía. Tal vez tiene que ver con nuestra diferencia de edad, él me lleva veinte años.

Noticias: Esa diferencia puede jugar a favor o en contra. En este caso parece que juega a favor.

Ludueña: Al principio, por ahí tenía ciertos prejuicios con eso, pero cuando me dediqué a conocerlo en profundidad la edad pasó a ser algo absolutamente subjetivo. No reparé en eso. De hecho, no parece esa diferencia y yo no me siento una persona veinte años menor que él. Además, físicamente no se nota.

Noticias: ¿Cómo compatibiliza su rol de periodista y su rol de esposa del jefe de gobierno porteño?

Ludueña: Separando bien las cosas. Teniendo en cuenta cuál es mi rol en televisión, que es el de informar, el de ser objetiva, y sabiendo que de las puertas para adentro soy la mujer del jefe de gobierno. Soy muy consciente del lugar que tengo, del lugar que ocupo y no hago militancia. Cuando me ves en televisión no ves a la mujer del jefe de gobierno, ves a Belén, independiente, periodista, mujer. Separo muy bien los roles y por eso también estoy en lugares ahora relevantes, porque lo pude hacer, sino no me hubiesen dado esta oportunidad. Fue difícil para mí.

Noticias: ¿Le costó llegar a ese equilibrio?

Ludueña: No, siempre tuve claro cuál era mi rol, porque llegué a la televisión antes de conocerlo a Jorge. Yo arranqué a los 19 en Canal 2 en Mar del Plata. Y lo conocí a Jorge recién al año de estar acá, cuando estaba en Canal 26. Después pasé por A24, América, pasé por noticieros, sé lo que es informar. Obviamente, ahora me toca en un rol de Jorge con mucha más visibilidad y con otra relevancia. Hoy mi mayor reconocimiento en mi trabajo es que no hago ruido. Tengo muy claro quién soy y que no me contrataron para militar para un partido político o, en tal caso, para Jorge. Simplemente porque tengo que hacer periodismo y el periodismo tiene que ver con tener objetividad. Ese es mi mayor desafío, lo hago y lo cumplo. Tal vez no hago tantas críticas, sino que únicamente me dedico a informar. Después que la gente saque sus propias conclusiones. Y cuando siento que es relevante mi opinión, opino. Así voy ganando terreno y teniendo mis oportunidades. Además, esto es transitorio. Mi carrera, lo que me sostiene, va a seguir. El éxito de Jorge va a depender de la gente. Entonces, yo tengo que seguir definiéndome como una mujer que se ganó sus oportunidades, que tiene su carrera, soy abogada, además, y ejerciendo lo que más me gusta, que es la conducción.

Noticias: ¿En su casa opina sobre política y temas de gobierno?

Ludueña: Más que nada opino respecto a lo que creo que Jorge tiene que hacer o le doy mi aporte respecto a la cercanía con la gente. Al trabajar en un medio de comunicación y estar informada, soy muy consciente de lo que pasa, de las necesidades que tiene la gente y le doy mi aporte a Jorge desde ese lugar. Nos complementamos bien en eso, como que tengo esa sensibilidad extra. Incluso yo estoy muy conectada en redes sociales y los mismos vecinos de la ciudad me escriben. Entonces, lo hablo con él. Me parece que eso es también lo que nutre a una pareja. Yo me animo a decirle todo porque, primero, soy su mujer. Me escucha mucho y valora mi opinión. Hoy la sociedad necesita ser escuchada, el político tiene que estar en la calle y escuchar a la gente, sobre todo cuando hay resultados que tal vez no acompañaron.

Noticias: Sé que no le gusta que la llamen primera dama. ¿Pero qué hace en ese rol?

Ludueña: Un montón de cosas, más de lo que muestro. El rol lo fui encontrando, escuchando y viendo qué pretendía la gente de mí. Yo soy muy católica, recorro muchas iglesias y ayudo a través de las iglesias de todas las religiones. Acompaño, por ejemplo, a los evangélicos porque tienen una comunidad que hace mucho, sobre todo, para sacar gente en situación de calle. Ayudo a mujeres emprendedoras, me gusta ir a los barrios. En la Parroquia San José de Flores ayudé a acondicionar un lugar para cuarenta hombres en situación de calle, y con el Padre Martín le cambiamos la realidad a un montón de gente. Después, en mis redes sociales, si alguien tiene algún problema o necesidad, transmito el pedido y alguien lo ejecuta, porque yo no soy funcionaria. A mí me ayudan a ayudar. Y en eso me facilitan bastante el camino porque Jorge sabe que quiero dar una mano y el canal ya lo tengo armado.

Noticias: ¿Cuál fue su mayor desafío en la vida?

Ludueña: Mi matrimonio, casarme, pasar de la soltería a ser esposa. No sabía si iba a ser una muy buena esposa y creo que superé todas las expectativas. Siento que soy una muy buena compañera de Jorge. Lo digo y me emociono. Creo que la maternidad va a ser todavía más desafiante para mí, porque me está llegando cuando ya vengo con un camino muy recorrido y demoré también en tomar esa decisión. Ya estamos decididos, es un camino, no quiero entrar en detalles, pero sí. Lo dejo a la voluntad de Dios. Ojalá que se concrete porque la familia es sumamente importante.

Noticias: ¿Cómo se lleva con los tres hijos de Jorge?

Ludueña: Me llevo muy bien, los quiero. Siempre supe que para avanzar con Jorge en nuestra relación tenía que llevarme bien con sus hijos por lo importante que son para él. Lo conocí cuando llevaba ocho años de divorciado y soy la primera mujer que les presentó.

Noticias: ¿La felicidad es…?

Ludueña: Estar en familia. Mi familia es mi lugar seguro.

Noticias: ¿Una frase que la identifique?

Ludueña: La paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos muy dulces. No sé de quién es, me la dijeron cuando las cosas no me salían. Me habían echado de un trabajo y una persona que trabajaba conmigo me dijo esa frase. Siempre fui muy paciente y esperé mis oportunidades. Y las oportunidades cuando las esperás y te esforzás, llegan.