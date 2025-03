Joe Burgerchallenge: “En Argentina hay cultura gastronómica en lo referente a hamburguesas”

Pasó de trabajar más de 15 años como Policía Nacional en España a convertirse en influencer gastronómico, recorriendo el mundo en busca de la hamburguesa perfecta y en poco tiempo logró tener más de 580 mil seguidores en Instagram, 1 millón en You Tube y 900 mil en Tik Tok.

En su paso por Argentina, el español Joe Burgerchallenge, probó más de 20 hamburguesas, el alimento fast food por excelencia que en el último tiempo se convirtió en un boom gastronómico, con cada vez más versiones gourmet, lejos del clásico medallón de carne entre dos panes.

Pero su visita al país también sirvió para presentar su primera colaboración fuera de España. Para eso, se unió a Ribs al Río y juntos crearon la primera hamburguesa de brisket del país. Cuáles son sus hamburguesas preferidas, cómo convirtió un hobbie en un estilo de vida y cómo logra mantenerse en forma a pesar de comer hamburguesas de más de 2 kilos para abastecer de contenido sus redes sociales.

Noticias: ¿Cuántos años trabajó como inspector de la Policía Nacional y por qué decidió dejar?

Joe Burgerchallenge: Trabajé 15 en la Policía Nacional en España. Todo el mundo asume que esto ya es tu profesión para toda la vida, pero yo tenía otras inquietudes y ya empecé en YouTube en 2015 y compaginé esto con mi trabajo durante más de 5 años. Pero llegó un momento en que lo de las redes sociales se hizo tan grande que tuve que dejar la policía para dedicarme de lleno a esto y es la mejor decisión que he tomado en mi vida.

Noticias: ¿En qué momento se dio cuenta que lo que parecía un hobbie, salir, probar hamburguesas y hacer videos, podía ser su medio de vida?

Joe Burgerchallenge: Desde el primer día, cuando participé en mi primera Burger Challenge en 2013 me di cuenta de que esto no era solo un hobbie. Yo fui a un concurso a comer una hamburguesa de 2.5Kg y me di cuenta de las reacciones de la gente al verme terminar la burger y el quilombo que se organizó en el restaurante que lo organizaba. Mi idea de emprendimiento surgió de inmediato. “Esto es una forma buenísima de promocionar restaurantes”. Y empecé con ello.

Noticias: ¿Cuánto se puede facturar por mes con una carrera de influencer en las redes sociales?

Joe Burgerchallenge: Como influencer, si lo haces bien, se puede facturar mucho. Pero hay que trabajar mucho y muy duro y mantenerlo cada mes. Pero yo facturo más dinero en un mes ahora, de lo que facturaba antes como policía en un año.

Noticias: ¿Por qué se especializó en hamburguesas?

Joe Burgerchallenge: Las hamburguesas siempre es el recurso más popular para hacer los retos de comida en Estados Unidos. Donde iba siempre había una hamburguesa gigante, o un burger Challenge. Cuando empecé a popularizar esto en España me di cuenta que las hamburguesas con las que hacían los desafíos de comida siempre eran malas. La peor carne y el peor pan, y comencé a hacerme exigente. Si me voy a tener que comer 3 kilos de hamburguesa, quiero que sea de la mejor calidad.

Noticias: Hace poco estuvo en Buenos Aires, donde presentó su primera creación en Argentina, junto a Ribs al Río, ¿cómo surgió la propuesta?

Joe Burgerchallenge: Yo conocí al equipo de Ribs al Río el año pasado, porque me llamaron para ser jurado de un concurso. Ellos nunca habían tenido una burger en carta y empezaron a plantearse que el día que lanzaran su burger, tenía que ser algo muy especial. Y ellos quisieron contar conmigo y con mis conocimientos a nivel internacional. Sabiendo que la influencia de la calidad que se utiliza en los productos en España es muy importante. Me encantó la idea. He trabajado con 100 de hamburgueserías en España, pero nunca lo había hecho fuera de mi país. Así que me pareció un desafío muy interesante la propuesta.

Noticias: En su paso por Argentina recorrió muchas hamburgueserías, más de 20, ¿puede decir cuál fue su favorita? Además de la suya, claro.

Joe Burgerchallenge: No puedo decir que la hamburguesa que hemos creado sea la mejor porque no me gusta atribuirme a mi los elogios, ni situarme por encima del resto. Yo siempre aprendo de todo el mundo. Mi hamburguesa en Ribs al Río es excelente y hemos trabajado muy duro en ello y corregido muchos errores, pero si tengo que elegir una que considere la mejor, te daré dos nombres, John John Burger y The Flour Store creo que son las mejores que he probado en Argentina hasta la fecha.

Noticias: ¿El argentino tiene una buena cultura gastronómica en lo que respecta al mundo de las hamburguesas?

Joe Burgerchallenge: Hay muy buena cultura gastronómica en Argentina en lo referente a hamburguesas. Aunque es cierto que, a diferencia de España, los argentinos se atreven poco a innovar, crear y arriesgar. Pero hay muy buenas hamburguesas.

Noticias: ¿Cuál es el lugar del mundo donde probó el mejor plato?

Joe Burgerchallenge: Además de las hamburguesas, de la cultura hamburguesería mundial me gustan muchas cosas. Los tacos callejeros de México, el brisket ahumado de Texas, los macarrones con queso de Wisconsin o las pizzas de Nápoles.

Noticias: ¿En su casa cocina?

Joe Burgerchallenge: Yo no cocino. Jamás. Absolutamente nada. No me gusta cocinar ni soy cocinero. A mi me gusta comer.

Noticias: A pesar de comer mucho y muy bien, también tiene una rutina de ejercicio exigente, ¿nos puede contar un poco más de eso?

Joe Burgerchallenge: Para mantener la forma hay dos claves: Pesas y ayuno. Voy al gimnasio casi todos los días a hacer rutinas tranquilas de pesas. Nada de aeróbicos y sin demasiado peso. Pero constante. Y luego hago muchas horas de ayuno cuando no tengo que grabar la comida.

Noticias: ¿Qué es lo próximo para su carrera?

Joe Burgerchallenge: Lo próximo en mi carrera es empezar a trabajar como actor. Llevo muchos años formándome y ya he estrenado mi primera obra de teatro en España. Ahora espero presentarme a castings y audiciones para empezar a lanzar mi carrera como actor.

Noticias: ¿Extraña la vida como inspector de la Policía?

Joe Burgerchallenge: No extraño nada en absoluto mi vida de Inspector de policía. Prácticamente ni la recuerdo.