Inundación en Bahía Blanca: un proyecto de ley para ayudar a la ciudad

Los bloques de la Cámara de Diputados impulsan un proyecto de ley para declarar la "Emergencia ambiental, económica y habitacional" en Bahía Blanca y las zonas afectadas por el temporal que provocó graves inundaciones. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 60 legisladores de distintos espacios políticos, desde Unión por la Patria hasta el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, en un gesto de unidad ante la catástrofe que golpea a la región.

El proyecto, coordinado por las diputadas Victoria Tolosa Paz y Karina Banfi, oriunda de Bahía Blanca, busca dar respuesta a la crisis que atraviesan miles de familias. Entre los firmantes figuran nombres como Máximo Kirchner, Diego Santilli, Martín Yeza, Fabio Quetglas, Miguel Ángel Pichetto, Facundo Manes, Cristian Ritondo, Santiago Cafiero, Hernán Lombardi y Silvia Lospennatto, entre otros. El objetivo es garantizar asistencia inmediata y recursos para la reconstrucción de la zona.

Consultada sobre la situación en Bahía Blanca, la diputada radical Karina Banfi explicó la magnitud del desastre y la necesidad de una respuesta urgente: "La inundación terrible que ha pasado es producto de una lluvia estrepitosa. Esa zona es muy seca, especialmente en esta época, lo que ya aprendimos todos por el calentamiento global".

Banfi destacó que la emergencia ha dificultado incluso el acceso a la ciudad: "Estuvimos trabajando todo el día. No he podido viajar, están cerrados los aeropuertos y rutas". Además, advirtió que el problema podría extenderse a otras localidades: "Estamos muy alerta porque el fin de semana podría reiterarse este tipo de lluvias, llegando a otros distritos como Mar del Plata".

En un testimonio que refleja la angustia de los afectados, la diputada contó una situación personal: "Mi tío tiene el agua hasta el cuello y no quiere dejar su casa porque tiene miedo de que, cuando baje el agua, le roben todo. Esta es la realidad de miles de personas".

Banfi subrayó la importancia de la asistencia estatal y el trabajo conjunto de distintos niveles de gobierno: "Hoy le dieron una rápida respuesta a Bahía Blanca. Es un agradecimiento de parte de todos los bahienses porque está ya todo el Ejército, la Marina, la Gendarmería, y solo hace falta que se abra el aeropuerto para que llegue la Armada Aérea". También destacó que desde el Congreso se está trabajando activamente en la respuesta legislativa: "Nosotros, desde el Congreso de la Nación, todos los diputados y también los tres senadores de la provincia de Buenos Aires, presentamos un proyecto de ley de emergencia para, en principio, Bahía Blanca, pero observando que se pueden incorporar otras ciudades a lo largo de los días para tratarlo en las sesiones".

La diputada radical también criticó la falta de inversión en infraestructura y mantenimiento: "No podés tener a gente que tenga el agua hasta el cuello y pierda absolutamente todo". En ese sentido, cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de recortar la obra pública: "La Argentina no está preparada para este tipo de boludeces, donde sacás el mantenimiento de la obra pública y hoy están varias ciudades anegadas porque las rutas no son mantenidas".

Banfi también se refirió a la responsabilidad de las autoridades provinciales: "El otro día escuchamos a Axel Kicillof en un discurso que era todo patear la pelota para afuera. Hace seis años que gobierna la provincia y tampoco se hizo cargo. La provincia no tiene un sistema propio para cubrir estas necesidades", declaró en entrevista radial con Delta 90.3.

El proyecto de ley de emergencia busca atender la crisis de inmediato, pero también abrir el debate sobre la falta de infraestructura y prevención de catástrofes climáticas. La situación en Bahía Blanca es un llamado de atención para la política y la gestión de riesgos en todo el país.

por R.N.