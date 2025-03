Diego Cremonesi: “La falta de constancia en este oficio es muy difícil”

Carlos Monzón, Rodolfo Walsh, Eva Perón. Cada vez que una serie quiso retratar a mitos argentinos del Siglo XX, la figura de Diego Cremonesi ocupó un lugar central en el relato.

Presencia carismática, de esos actores que dejan huella en cada personaje que componen, también se lo recuerda por su aporte a ciclos emblemáticos como “Un gallo para Esculapio”, “El marginal”, “El Tigre Verón” y “El jardín de bronce”.

Formó parte de recordadas películas como “Kryptonita”, “Rojo”, “Invisible” y “La afinadora de árboles”, títulos que le permitieron dar rienda suelta a su versatilidad y a huir de los encasillamientos.

La reposición de “Reverso”, un viaje teatral que lo tuvo viviendo de aplausos envueltos en sueños, permite el diálogo de Cremonesi con NOTICIAS, en una tarde lluviosa propicia para la charla, la reflexión pausada y las confesiones hechas al pasar dentro de la dinámica propia de la conversación.

Noticias: ¿Cómo se encara la nueva temporada de una obra probada como “Reverso”, hay más tranquilidad o la adrenalina es la misma?

Diego Cremonesi: Con menos nervios en relación a la incertidumbre de cómo puede llegar a salir la obra, pero eso no te quita la ansiedad por el resultado, es un momento difícil del país, complicado para la gente. Que el público venga al teatro no es tan simple, estoy expectante, pero con todas las ganas porque es una obra en la que disfruto mucho actuar. No siempre te sucede encontrar un material donde sientas que podés desplegarte y hacerlo con tus compañeros, “Reverso” me genera mucho goce.

Noticias: Usted llegó a la obra cuando durante la etapa de ensayos tuvo que bajarse Marcelo Subiotto. ¿Eso le dio menos tiempo para prepararse?

Cremonesi: Sí, tuve menos tiempo que el resto de mis compañeros porque tuve que subirme a un tren que ya estaba en movimiento. Es una obra que tiene una dificultad grande sobre todo desde la coordinación, yo siento que es muy circense, malabarística, el timing que requiere es muy difícil de lograr. El sistema de actuación que te propone el director Matías Feldman es muy exigente en cuanto al ritmo y hay que encontrar cómo ser genuino, brindar algo propio.

Noticias: Algo que está bueno es que “Reverso” rescata el espíritu del circuito independiente y lo lleva a la calle Corrientes

Cremonesi: Creo que ese es su valor. Si bien cumple con muchos requisitos del teatro comercial en cuanto al ritmo, al entretenimiento, la duración corta y a un elenco atractivo, por otro lado no tiene el clásico relato de una comedia más liviana como las que están en el circuito comercial sino que incomoda un poco al espectador con su formato y su dramaturgia. En el teatro independiente uno tiene a favor la posibilidad de indagar más y me parece que “Reverso” es bastante valiente porque animarse a la calle Corrientes con una obra así implica tomar un riesgo. Además nos dio un espíritu de camaradería, de compañía teatral, somos una cooperativa y desde ese lugar hay un gran sentido de pertenencia con el material.

Noticias: En la obra volvió a trabajar con Nico García Hume y Marco Antonio Caponi, ¿cómo fue ese reencuentro después de “El Tigre Verón”?

Cremonesi: ¡Bárbaro! Yo acá estoy un poco por Marco, son esas cosas medio mágicas que a veces se dan, un día lo llamé por otro tema y me dijo: “Qué bueno tu llamado porque tengo una obra...” estaban desesperados buscando el reemplazo para Subiotto y él me propuso. Con Marco y con Nico habíamos pegado muy buena onda en “El Tigre Verón”, me encantan los dos como actores. Con Carla Peterson no había trabajado nunca y para mí era una cuenta pendiente, siempre me gustó mucho lo que hace, a Juan Ísola ya lo conocía y es un actor buenísimo, lo admiraba, así que es una fiesta subirme al escenario con ellos.

Noticias: Ha trabajado con gente tan grosa como Julio Chávez, Darío Grandinetti o Alfredo Castro, no obstante, ¿alguien como Carla Peterson al principio intimida un poco?

Cremonesi: Puede ser. A mi pasó que con toda esta gente que nombrás yo empecé a laburar de grande, ya habiéndolos visto mucho como espectador, pero rapidamente los humanizás. Sobre todo a una persona como Carla que es genial, a nivel humano es bárbara, entonces al segundo ya me daba cuenta que estaba con alguien que es un par. A fin de año filmé con ella “El tiempo de las moscas”, la serie que Carla protagoniza con Nancy Dupláa, ya me siento su amigo. Vuelvo a hacer de su marido ahí, nunca tenemos una relación de pareja muy sana ni normal.

Noticias: Usted fue “El Cuis” en “El marginal”, el personaje pegó muchísimo y también sus canciones. ¿Se le acercó algún productor musical para ofrecerle cantar ?

Cremonesi: No, ¡y me gustaría! Siempre tengo pendiente algo con lo musical, de hecho Quique “El Cuis” me resonaba mucho porque durante 20 años hice un personaje de café concert llamado Paco Rimenver, cantante y showman, con el que tiene mucho en común. Siempre digo que Paco fue mi mecenas porque me dio de morfar, bancó mi formación como actor y me sostuvo mientras laburaba para poder pegarla. “El Cuis” es un personaje en el que me pude manifestar, tenía la facultad de experimentar el horror y el terror de un tipo que no pertenece a ese lugar, pero también poseía la capacidad de actuar para alguien en contextos incómodos, algo que yo había hecho millones de veces. Imaginate que yo actuaba en cumpleaños, casamientos, fiestas de quince, fiestas de fin de año, día del maestro y hasta en cárceles. Paco Rimenver llegó a estar en la cárcel Gorina de La Plata y en la Olmos, no se perdía una (risas).

Noticias: ¿Es más intimidante actuar en una cárcel o en un casamiento?

Cremonesi: ¡Las dos cosas! Porque es muy complicado actuar para alguien que no pagó una entrada para verte, el clima se puede poner hostil, hay que lograr entretenerlos. Eso te forma, te da mucho oficio y entrenamiento.

Noticias: Por lo que contó se me ocurre que ese entrenamiento no siempre es haciendo “Hamlet”, ¿pero qué es lo mejor de ser actor?

Cremonesi: Te digo que uno de mis primeros trabajos fue en la República de los Niños, hice de pirata, de padre de Hansel y Gretel, de ladrón de gallinas y todo en un año. Fue mi primer sueldo después de dejar el Correo para dedicarme a ser actor, así gané mis primeros mangos. Convivir con la incertidumbre y la falta de constancia en este oficio es muy difícil, pero uno paga ese precio porque justamente lo mejor de ser actor es actuar, en ese momento todo cobra sentido. Obviamente están la familia, mis hijos, pero reconozco que si no estoy conectado con lo que voy a hacer, estudiando personajes o pensando en actuar entro en crisis.

Noticias: ¿Y ahora qué proyectos está esperando?

Cremonesi: Además de “El tiempo de las moscas“, en Netflix, tengo una serie con la China Suárez que se va a llamar “Hija del fuego”, son 22 capítulos, estuvimos seis meses grabándola, están también Eleonora Wexler y Jero Bosia en el elenco. Fue una experiencia espectacular, me tocó un personaje bárbaro, ya quiero verla, está bastante cerca de la tira clásica, es una nueva apuesta de las plataformas como formato. Tengo otra serie llamada “Inadaptada” que se hizo hace tiempo, pero es de Paramount y como se fue del país quedó colgada, con un futuro incierto, es una lástima, la protagonista es Maite Lanata y para mí estaba buenísima, no pierdo la esperanza de que se vea. También está dando vueltas una serie que hicimos para Disney con Daniel Hendler llamada “Los mufas”.

Noticias: Su mujer también es actriz y tienen dos hijos. ¿Ve algún heredero actoral?

Cremonesi: Sí, mi esposa, Noe Vergini, es actriz y docente, juntos tenemos dos hijos de 9 y 3 años y además yo tengo otro hijo de 20. Con respecto a heredar el oficio, ojalá que no, ¡lo digo por ellos! (se ríe) Mi nena es muy personaje, pero de ahí a que quiera ser actriz no sé, el más chiquito está muy con el fútbol, es futbolero al mango…

Noticias: ¿Y salió de Estudiantes como usted?

Cremonesi: Eso no es una elección, ¡es una obligación! (risas) En casa somos todos pinchas...menos mi esposa que es de Gimnasia, pero eso lo hablamos de entrada. Le dije: “Lo único que quiero es ir con los pibes a la cancha, por favor no nos disputemos el cuadro de los chicos”, y me lo aceptó.

Noticias: Supongamos que Christopher Nolan viene a la Argentina y quiere comer con usted, pero no a un restaurante sino en su casa. ¿Le hace un asado, cocina algo su mujer o pide pizza y empanadas?

Cremonesi: ¡A Nolan pizza comprada, no! Christopher, ¡vení que te hago un asado! (risas) Vamos con un costillar, la pongo toda ahí, bife de chorizo, pechito de cerdo. Sería una cosa increíble actuar en una película suya, en uno de los grandes, lo llevo a La Plata, le muestro la República de los Niños, el bosque, el planetario, todo.